A BKK jövő héten kiírja a Lánchíd felújításának (legújabb) közbeszerzését - jelentette be Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes a híd pesti hídfőjénél tartott sajtótájékoztatón július 17-én. Legalábbis majdnem biztos, hogy kírja, a cég igazgatósága eddig még csak elvi támogatását adta a beszerzéshez, megvitatása és tényleges elfogadása még hátra van.

Ha minden jól megy, az eljárás 2021 februárjában zárulhat a majdani kivitelező megtalálásával, a munkák elkezdésétől 30 hónapig tart majd a felújítás, ami 18 hónapnyi lezárással jár majd. A felújítás csak a hidat foglalja magában, az alagutat már nem. Az előző közbeszerzésnek (amelyre csak túl drága ajánlatok érkeztek) még mindkettő része volt. Amúgy műszakilag és forgalomtechnikailag változás nincs az előző közbeszerzéshez képest, ezt Szőke Gábor, a fővárosi hidak kezeléséért felelős Budapest Közút vezérigazgatója a hvg.hu-nak megerősítette, lényegében kiemelték az előző közbeszerzésből a hídra vonatkozó részt, és most azt írják ki külön és önmagában.

Korai lenne inni a medve bőrére

Pezsgőt bontani azért még korai, akad ugyanis néhány bökkenő. A közbeszerzési eljárás csak feltételes lesz - mondta Tüttő Kata a hvg.hu kérdésére. A kormány ugyanis eredetileg a híd és az alagút együttes felújítására biztosított egy kormányhatározatban 6 milliárd forint támogatást. Ugyan szóban ígéretet tettek rá, hogy a főváros az összeget felhasználhatja csak a híd felújítására, ezt azonban nem foglalták határozatba, sőt az eredeti döntés mind a mai napig hatályos. A feltételes közbeszerzés azt jelenti: ha a főváros nem kapja írásba, hogy a pénzt felhasználhatja csak a hídra, akkor a közbeszerzés eredménytelen lesz.

Itt azért érdemes megjegyezni, hogy nem világos, a főváros és a BKK eddig mire vártak az előző közbeszerzés februári lezárása óta. A műszaki tartalom ugyebár érdemben nem változott. Tüttő Kata azt hangsúlyozta, hogy a kormányra vártak, adja (vagyis legalább adja írásban) a 6 milliárdot csak a hídra. Igenám, de ez mind a mai napig nem történt meg. Nem tudni, a színfalak mögött volt-e valami elmozdulás, mindenesetre a főpolgármester-helyettes többször elmondta, nagyon reméli, hogy a kormány állja a szavát - csak feltélenül bízni nem tud már ebben.

Ha a kormány valóban odaadja a 6 milliárdot, a híd felújítására bő 23 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Majd csak az ajánlatok bontásakor derül ki, ez elég lesz-e. Könnyen lehet, hogy nem, az előző közbeszerzés Lánchíd-részére körülbelül ekörüli ajánlatok érkeztek, illetve Tüttő Kata szerint a mostani mérnöki becslések is e 23 milliárd köré teszik a várható árat. A jövő zenéje, hogy mi lesz, ha (ismét) csak a rendelkezésre álló forrásnál drágább ajánlatok érkeznek.

Legközelebb teljesen újjá kell építeni (de most már tényleg)

A felújítás elkezdéséig, illetve a híd lezárásáig továbbra is maradnak a rendszeres ellenőrzések, illetve a Budapest Közút elvégzi a szükséges javításokat - mondta el Szőke Gábor. A híd valóban kritikus állapotban van, felújítása halaszthatatlan, de "leszakadni nem fog", és nem veszélyes az állapota. Mindenesetre folyamatosan figyelik, ha szükség lenne rá, akkor a forgalom további korlátozása vagy akár a teljes lezárás sincs kizárva - válaszolta kérdésre Tüttő Kata.

A híd láncszerkezetét nem fogják felújítani, pedig a láncok a korrózió miatt már nem tudnak egymáson elmozdulni, így a funkciójukat sem képesek teljes mértékben ellátni, a híd teherbíróképessége csökkent, és a vibrációkat sem bírja úgy, ahogy kellene - magyarázta Szőke Gábor. Rövid távon (a felújításig) emiatt semmiféle tömegrendezvényt nem fognak engedélyezni a hídon, még futóversenyeket sem.

A felújítás után ez nem jelent majd problémát, mert a vasbeton pályaszerkezetet modernebb, könyebb anyagokból fogják újjáépíteni. Ezáltal csökken az önsúlya, így a híd hasznos teherbírása visszaáll az eredeti szintre.

Tüttő Kata emlékeztetett rá: az előző felújításkor, a 80-as évek végén az volt az elképzelés, hogy a következő renoválás (vagyis a mostani) már teljes újjáépítés lesz. Az anyagi források szűkössége miatt a városvezetés abból indul ki, hogy a következő felújítás (mármint az ezt követő) már teljes újjáépítés lesz. Mindenesetre ezzel a felújítással erre újabb 25 évig nem lesz szükség.

A főváros vezetése és a kormány egymásra mutogatnak a híd felújítása ügyében: utóbbi szerint Budapest indokolatlanul késlekedik kezdéssel, előbbi szerint a kormány nem ad elég pénzt, ráadásul nemhogy kompenzálná az önkormányzat járvány és válság miatti bevételkieséseit, de pénzt von el. Karácsony Gergely mindenesetre azt ígérte, Budapest ha belerokkan is, de felújítja a hidat.

A Lánchíd és a Váralagút felújításáért felelős BKK hivatalosan februárban zárta le a kivitelezésre kiírt előző közbeszerzést, az eljárást mindkét rész tekintetében eredménytelennek minősítették, mert a legolcsóbb ajánlat is drágább volt a rendelkezésre álló forrásnál. Tarlós István exfőpolgármester már 2019 októberében elismerte, hogy nem elég a pénz, és közölte: árfelülvizsgálatot rendelnek el. Az új főpolgármester, Karácsony Gergely megválasztása után azt nyilatkozta, a Lánchíd csaknem kétszer annyiba kerül, mint amennyi pénz rendelkezésre áll. Mivel a rekonstrukció nem halogatható tovább, megpróbálják újragondolni a felújítás tartalmát, illetve megnézik, hogy miképpen kapcsolódik ez a rakpartok és az alagút felújításához. A felújításra a főváros 17 milliárdot szán, a kormány ezt egészíti ki 6 milliárddal.

A kormány feltételeket szabott

Az eredeti elképzelés az volt, hogy a hidat és az alagutat egyszerre kell felújítani, a munkálatok maximum 18 hónapos lezárással járhatnak - legalábbis ezt kötötte ki a kormány (Orbán Viktor miniszterelnök s.k.). Ugyanakkor az előző közbeszerzési eljárás is elég döcögősen haladt, a BKK többször kitolta a határidőket, a műszaki leírást és a közbeszerzési dokumentációt módosították. A beszerzéssel kapcsolatban számtalan kérdés érkezett a potenciális kivitelezőktől, az eredeti dokumentumokban szakmai hibákat és ellentmondásokat is találtak. A kivitelezőnek módosítania kell majd a terveket, különben nem tartható az előírt 18 hónapos menetrend, de a felelősség az övé lesz. Mindezt a jelentkezők nyilván beárazták az ajánlataikba, szinte biztos, hogy ez is hozzájárult a magas árakhoz.

Egyet előre, kettőt hátra

A BKK már 2013-ban írt ki közbeszerzést a híd és az alagút „időszerű” felújítására, ám a mostani projektnek sem ez az első tendere. Ez a Lánchíd felújítására kiírt harmadik közbeszerzés. Az elsőt még 2018 októberében írták ki, azt a BKK 2019 májusában visszavonta, miután kiderült, hogy járdák tervezett szélesítéséhez meg kellene erősíteni a híd láncait, „műszaki, városképi és finanszírozási okokból” ezért erről lemondtak. A kormány a szélesítés elmaradása miatt elvett egymilliárd forint támogatást a felújításból, egyidejűleg visszaadta a hídhoz kapcsolódó, környező közterületek rekonstrukciójára és fejlesztésére a Duna mindkét partján. A Lánchíd és a Váralagút felújításának állami támogatása így csökkent 6 milliárd forintra.