Minden eddiginél rosszabb számok érkeznek a koronavírus magyarországi terjedéséről, annyi új fertőzöttet találnak napról napra, amennyit még tavasszal sem diagnosztizáltak. Szeptember 1-jén életbe lépett a "satuszerű" határzár, de az eredeti tervekhez képest rengeteget lazítottak, például mert a cseh elnök erre kérte Orbán Viktort. Ennek ellenére a korlátozások miatt alapvetően nem éri meg külföldre utazni, ami egyben azt is jelenti, hogy mostantól nem érvényesek az utasbiztosítások külföldön. Az Európai Bizottság még így is levélben figyelmeztette a kormányt arra, hogy a határzár a mostani formájában diszkriminatív, aztán egy javaslatot is ismertetett arról, hogyan is tartaná korrektnek a lezárásokat. Az iskolaév is elkezdődött, és egyelőre csak ott állítják le a tanítást, ahol találnak fertőzötteket.

© MTI / EPA / Christian Bruna

Áttekintettük, miben más a kormányzati reakció most, mint márciusban volt - szinte mindenben. A kórházakban és idősotthonokban központilag nem, csak egyes esetekben korlátozták eddig a ki- és bejárást, de a második hullámra egyébként is sokkal kevesebb kórházi ágy felszabadításával készülnek. A munkahelyek újraindítása szinte lehetetlenné teszi az általános iskolazárt. A gyártóüzemek pedig most akkor állhatnának le, ha a kereslet zuhanna, nem csak a vírus elleni védekezés miatt.

Az, hogy sok országból turisták nem jöhetnek be Magyarországra, újabb mélyütés az idegenforgalomnak, pedig 2020 ezen a területen is rettenetes év volt már a mostani korlátozások előtt is. A szakmában az elején arra számítottak, hogy 2-3 hónap elteltével elindulnak a foglalások, és szép lassan minden visszaáll a régi kerékvágásba, de nem így lett. Most úgy látják, hogy amíg nem lesz vakcina, a klasszikus ki- és beutaztató piac nem fog beindulni számottevően, és a szállodák is tömegesen zárhatnak be.

© Reviczky Zsolt

"Teljesen kilátástalan lett a helyzet" - így fogalmazott Lázár Judit, a Magyar Beutaztatók Szövetségének elnöke. A szakmában dolgozók korábban még abban bíztak, hogy mire a karácsonyi vásárok nyitnak, rendeződik a helyzet. Lázár Judit szerint erre csekély az esély, a külföldi utazási irodák ugyanis nem bíznak meg Magyarországban, mert ha augusztus 28-án kiderült, hogy szeptember 1-jétől nem lehet belépni az országba, akkor félő, hogy ez máskor is megismétlődik. Közben a magyar utazási irodák megállapodást kötöttek a Neumann Labs céggel, hogy az utazásról visszatérők számára alkalmanként 12 500 forintért végeznek koronavírus-tesztet.

Részletezte a KSH, miért zuhant minden korábbinál nagyobbat, 13,6 százalékot a gazdaságunk a második negyedévben. Az ipar teljesítménye ötödével visszaesett, főleg az autógyártás leállása jelentett mélyütést, egyedül a gyógyszergyártás tudott növekedni. A szolgáltatásoknál 12 százalékos csökkenést mértek, ott a pénzügyi-biztosítási ágazat volt az egyetlen, amely pluszban zárt. A Reuters szerint a jegybank el is engedte a V alakú válság reményét, és most már inkább Nike-pipa alakban - vagyis a visszaesésnél lassabb felemelkedéssel - képzeli el a gazdaság visszarendeződését.

© Fazekas István

Más makrogazdasági adatokban sem állunk fényesen, ez a héten publikált KSH-adatokból is kiderült. A magyar ipar még mindig 7,7 százalékkal gyengébb, mint egy évvel korábban, de legalább oda visszatért már, ahol március végén járt. A kiskereskedelemben nagyítóval kell keresni a növekedést, az egy hónappal korábbi 0,0 után 0,4 százalékos lett a friss adat. Pedig lenne miből vásárolni, legalább a fizetések nagyot nőttek, 15,6 százalékkal - persze a statisztikából kiestek azok, akiket részmunkaidőre küldtek, a növekedés jó része pedig az egészségügyi dolgozóknak adott egyszeri juttatásból jött. Nem boldogok a devizapiacokon sem attól, amilyen most a gazdaság állapota: a forint/euró árfolyam már 361-nél is járt.

A hét képe: a félbehagyott szigetszentmiklósi stadion, amelyet most elárvereznek, miután a csapat összeomlott a drága építkezés miatt.

© Túry Gergely

A GDP-adatokból az is kiderült: meglepően kis mértékben, csak 8,6 százalékkal csökkent a háztartások tényleges fogyasztása. A háztartások fogyasztása az elmúlt években a GDP-növekedés egyik motorja volt, és úgy tűnik, a kormány most is a családok fogyasztásának felpörgésétől reméli azt, hogy majd kirántja a recesszióból a gazdaságot.

A kormány a központi költségvetésből nem szívesen költ a gazdaságvédelemre. A hiány így is elszállt, kellenek a lakossági állampapír-vásárlások. A háztartások fogyasztása és befektetései persze önmagukban nem fogják kihúzni a magyar gazdaságot a recesszióból, arról nem beszélve, hogy sok múlik azon, milyen lesz a járvány második hulláma, és milyen korlátozó intézkedéseket vezetnek be.

A kormány által kezdeményezett és támogatott zöldbusz-program demonstrációs szakasza Debrecenben kezdődik szeptember 1-jén - jelentették be. Azt nem említette egyik politikus sem, hogy pontosan milyen buszról van szó. Az csak a közleményhez mellékelt képről derül ki, hogy egész pontosan egy Mercedes-Benz eCitaro típusú járműről van szó.

© MTI/Czeglédi Zsolt

Nem meglepő, hogy a kormány zöldbusz-programja külföldi járművel startolt, Magyarországon ugyanis nincs értékelhető villanybusz-gyártás. Pedig ennek a programnak az is célja, hogy megerősítsék a magyarországi buszgyártást, szeretnék, hogy a gyártásban elérje vagy meghaladja a 60 százalékot a hazai részarány.

Két hónap sincs már hátra az amerikai elnökválasztásig, a szakértők szerint továbbra is nagyjából 30 százalék esélye van Donald Trumpnak az újraválasztásra. Az elnöknek a stabil konzervatív szavazóbázis mellett ugyanazt a csoportot kellene megszólítania a győzelemhez, mint akikkel négy éve nyert: a leszakadó rozsdaövezetek ipari munkásait. Nekik munkát ígért 2016-ban, és ezt az ígéretét csak félig-meddig váltotta be, de legalább elhiteti velük, hogy megvédi őket a mexikóiaktól.

© AFP

Trump gazdaságpolitikájának lényege az volt három és fél éven át: a nagy cégek támogatásainak köszönhetően teljesítsen jól a gazdaság, akkor lesznek munkahelyek is. Ez a járvány érkezéséig egész jól működött - csakhogy eközben az egyenlőtlenségek nem csökkentek. Az sem változott, hogy aki szegény, annak óriási bajt okoz, ha betegség miatt kiesik a munkából, márpedig a járvány alatt ez sokaknak valós probléma. Ami pedig Trump nemzetközi gazdaságpolitikáját illeti: ugyan az America First volt a kampányszlogenje, ez sok esetben csak kardcsörtetést jelentett.

Elválik Mészáros Lőrinc és Mészárosné Kelemen Beatrix Csilla, a hírt maga a házaspár hozta nyilvánosságra. Akárhogy is osztoznak a közösen szerzett vagyonon, az nem valósulhat meg, hogy egyikük lesz a leggazdagabb magyar, másikuk a második helyezett a listán. De azért dollármilliárdos vagyon az, amelynek a sorsáról dönteni kell.

Mészáros Beatrix – aki jelenleg három cégben érdekelt - vagyona és befolyása eltörpül a három gyereküké mellett, ám ez nem jelenti azt, hogy ne rendelkezett volna eddig erős pozícióval. A Forbes tavaly már a legbefolyásosabb nők között emlegette. Az üzletben azonban már mintha korábban is váltak volna: Mészárosné az Opus-részvényeinek jelentős részét a három gyereküknek adta át július végén.