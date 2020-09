Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9fb35e8-54e4-4af2-917d-29f89b74c2e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három osztály áll át digitális oktatásra a fertőzések miatt.","shortLead":"Három osztály áll át digitális oktatásra a fertőzések miatt.","id":"20200915_Negyen_fertozodtek_meg_egy_Ferencvarosi_gimnaziumban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9fb35e8-54e4-4af2-917d-29f89b74c2e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e076bccc-8538-4218-894d-856b6aa7f10e","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_Negyen_fertozodtek_meg_egy_Ferencvarosi_gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:06","title":"Négyen kapták el a koronavírust egy ferencvárosi gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34d49266-5d65-4eb4-96a7-0c5f08036027","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselők arra hivatkoztak, hogy nem tudnak tovább együtt dolgozni a polgármesterrel.

","shortLead":"A képviselők arra hivatkoztak, hogy nem tudnak tovább együtt dolgozni a polgármesterrel.

","id":"20200916_balatonbereny_onkormanyzat_kepviselo_testulet_feloszlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34d49266-5d65-4eb4-96a7-0c5f08036027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01130c68-b66c-400c-b457-de9a09a7e365","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_balatonbereny_onkormanyzat_kepviselo_testulet_feloszlas","timestamp":"2020. szeptember. 16. 10:08","title":"Feloszlatta magát Balatonberény képviselő-testülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb beszállítójának árui a magyar piacra is bezúdulhatnak, ami letörheti az árakat, és ez nem mindenkinek jó.","shortLead":"Kína tilalmat hirdetett az afrikai sertéspestis megjelenése miatt a német sertéshúsokra. Az ázsiai ország legnagyobb...","id":"20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbfdf186-5e69-449a-bded-2065b0ba226e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bdca241-f04b-4dc1-a631-00903d072848","keywords":null,"link":"/kkv/20200916_sertesar_sertespestis_nemetorszag_dompingar","timestamp":"2020. szeptember. 16. 05:55","title":"Letörheti az egekben levő húsárakat a sertéspestis németországi megjelenése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46298e7b-7941-409e-8916-332c864e1111","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csendesebb és hangosabb beszélgetéssel is terjeszthető a koronavírus, ám ha valaki maszkot hord, és jól szellőző területen tartózkodik, a kockázat nagyban csökkenthető – ez derül ki abból az ábrából, amelyet a Synlab akkreditált magánlabor szakmai vezetője tett közzé a Facebookon. ","shortLead":"Csendesebb és hangosabb beszélgetéssel is terjeszthető a koronavírus, ám ha valaki maszkot hord, és jól szellőző...","id":"20200915_koronavirus_fertozes_kockazata_belter_kulter_arcmaszk_beszelgetes_latkoczy_krisztina_synlab","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46298e7b-7941-409e-8916-332c864e1111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4bc5f9-4aef-4170-8782-d9b37b585147","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_koronavirus_fertozes_kockazata_belter_kulter_arcmaszk_beszelgetes_latkoczy_krisztina_synlab","timestamp":"2020. szeptember. 15. 16:18","title":"Ebből a magyar nyelvű ábrából azonnal megérti, hol mennyit kockáztat maszk nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba415500-8362-4516-8735-7eecde8426be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három nő kirámolt egy lakást, a zsákmányt pedig belevarrták egy játékelefántba.","shortLead":"Három nő kirámolt egy lakást, a zsákmányt pedig belevarrták egy játékelefántba.","id":"20200915_plusselefant_kazincbarcika_lopas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba415500-8362-4516-8735-7eecde8426be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ad0431-e7d1-423b-b6df-3158a65e0517","keywords":null,"link":"/itthon/20200915_plusselefant_kazincbarcika_lopas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 06:20","title":"2,5 millió forintot rejtett egy plüsselefánt Kazincbarcikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száraz István egy másik cégén keresztült szerzett irányítást a Gemil Pharma Zrt.-ben.","shortLead":"Száraz István egy másik cégén keresztült szerzett irányítást a Gemil Pharma Zrt.-ben.","id":"20200915_origo_szaraz_istvan_gyogyszergyartas_gemil_pharma_zrt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4567094a-b569-4c29-bc0c-36a97042ff11","keywords":null,"link":"/kkv/20200915_origo_szaraz_istvan_gyogyszergyartas_gemil_pharma_zrt","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:35","title":"Az Origo volt tulajdonosa most a gyógyszergyártásban próbál szerencsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","shortLead":"A magyarok a jelek szerint mindenhová kevesebbet utaztak idén nyáron.","id":"20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28fe7960-86da-4e4d-a6dc-981dd5333a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939ac346-f95f-4155-b714-6cdbb9f0d1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200915_Kevesebb_Adria_turizmus_horvatorszag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:39","title":"Kevesebb Adria: felére zuhant be a magyar turizmus Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egészségügyi dolgozóknak is jobban kell ügyelniük a járványügyi szabályok betartására – mondta a Magyar Kórházszövetség elnöke. ","shortLead":"Az egészségügyi dolgozóknak is jobban kell ügyelniük a járványügyi szabályok betartására – mondta a Magyar...","id":"20200916_Onallo_korhaztorvenyt_surget_a_korhazszovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b26d0937-cb5f-4619-8dc0-e5ccd56a2d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbb5362-24d5-4ff5-ba4f-5499fbd54f31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_Onallo_korhaztorvenyt_surget_a_korhazszovetseg","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:15","title":"Kórházszövetség: Fokozatosan kell kiüríteni a kórházi ágyakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]