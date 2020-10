Közel kétszer annyival eshet vissza a magyar GDP idén, mint a legutóbbi előrejelzés szerint – áll az IMF most kiadott prognózisában. A világ gazdasága a gyors és hatékony válságkezelésnek köszönhetően egyelőre úgy tűnik, hogy megúszhatja a 2008-ashoz hasonló pénzügyi katasztrófát.

Sokkal rosszabbnak látja a Nemzetközi Valutaalap (IMF) a magyar gazdaság jövőképét, mint eddig. A tavaszi prognózisban még arról volt szó, hogy idén 3,1 százalékkal eshet vissza a GDP, jövőre pedig 4,2 százalékos lesz a növekedés.

A most közzétett újabb elemzésben 2020-ra 6,1 százalékos visszaesést, 2021-re pedig 3,9 százalékos növekedést vár az IMF. Vagyis 2021 végére 2,4 százalékkal lesz alacsonyabb a gazdaságunk teljesítménye, mint 2019 végén.

Ez jóval pesszimistább előrejelzés, mint a Pénzügyminisztérium legfrissebb prognózisa, amely szerint idén 5,1 százalékos lehet a visszaesés. A Magyar Nemzeti Bank úgy számol, hogy idén 6 százalék körüli lehet a recesszió, de szerintük jövőre már 5-6 százalékos lesz a növekedés.

Ami pedig a többi fontos gazdasági mutatót illeti: az IMF szerint az infláció alig változik nálunk, a tavalyi 3,4 százalékosról idén 3,6-ra felmegy, utána visszaáll 3,4-re. A munkanélküliség 3,4 százalékról 6,1-re ugrik fel 2020-ban, egy év múlva pedig 4,7 százalékig csökken.

Az egész világ helyzetét már optimistábban látja az IMF. Eddig úgy számoltak, hogy idén 4,9 százalékos lesz a recesszió, jövőre viszont már épphogy visszatérünk a 2019-es szint fölé. Most is azt várják, hogy 2021 legvégén egy kicsivel jobb helyzetben lesz a világgazdaság, mint 2019-ben, de 4,4 százalékos idei recesszió után kell visszakapaszkodni.

A világ nagy gazdaságai közül Kína úszhatja meg legkönnyebben a válságot, ott már idén sem lesz recesszió, jövőre pedig 8 százalék feletti lehet a növekedés. Nyugat-Európa nagy országai közül Németországban lehetnek legkisebbek a károk, de jövő decemberre ott is csak a 2019-es GDP 98 százalékára küzdhetik fel magukat. Közép-Európa sokkal jobban járhat, de Magyarországnak nincs oda örülni:

a régiónkból Horvátországot előzzük meg, ha az IMF-nek lesz igaza, az osztrák visszaesés megegyezhet a magyarral, a cseh, a szlovák, és a szlovén recesszió sokkal kisebb lesz, a lengyel és a szerb gazdaság pedig már a pozitív tartományban lesz 2021-ben 2019-hez viszonyítva.

Ha csak a 2020-as előrejelzést nézzük, fél éve még azt mondta az IMF, hogy az EU-ból Málta gazdasági visszaesése lesz kisebb Magyarországénál. Azóta már nemzetközi összehasonlításban sem állunk ilyen jól, az EU 14. helyén vagyunk.

Megakadályozni 2008-09-et

Az elemzés szerint a világ pénzügyi vezetői viszonylag gyorsan és jól léptek, korábban nem megszokott, jelentős méretű változásokról döntöttek a monetáris és fiskális politikában egyaránt. A fő cél az volt, hogy a háztartásoknál elég elkölthető jövedelem maradjon, a vállalatok is elég pénzhez férjenek hozzá, és kaphasson hitelt, akinek szüksége van rá, hogy minél több céget és háztartást tudjanak rövid távon is megmenteni. Ez a globális szereplőktől azt is megköveteli, hogy a szokásosnál nagyobb államadósságokat és költségvetési hiányokat engedjenek meg.

A jelentés szerzői egészen odáig mennek, hogy ezek a lépések együttvéve megakadályozták, hogy a 2008-2009-eshez hasonló pénzügyi katasztrófa legyen a mostani.

Azt is hozzáteszik, amit minden más elemző is hangsúlyoz: amíg a koronavírus terjed, addig nem lehetünk biztosak a gazdasági kilábalásban sem. Annak ellenére, hogy a második hullám érkezésével egyre több helyen vezetnek be újra szigorúbb járványügyi szabályokat, az idei harmadik negyedévből minden bizonnyal jóval jobb gazdasági adatok fognak érkezni, mint amit eddig vártunk. A lényeg az az IMF szerint, hogy a válságkezelő lépéseket jó ideig tartsák fent. Így ugyan a GDP csökkenni fog rövid távon, de a korábbi recessziókkal ellentétben azt sikerülhet elérni, hogy a háztartások és a cégek anyagi helyzete se dőljön össze.