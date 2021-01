Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49470195-9cbc-4c34-aedf-aebe0f161d47","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar nevű cég ezúttal a Samsung legújabb csúcstelefonját vette kezelésbe, és készített belőle többféle verziót is. A legfeltűnőbb egyértelműen a kínai holdújévre készült modell, de az ár szempontjából ez még csak a második legdrágább konstrukció.","shortLead":"Az orosz Caviar nevű cég ezúttal a Samsung legújabb csúcstelefonját vette kezelésbe, és készített belőle többféle...","id":"20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_caviar_luxustelefon_arany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=49470195-9cbc-4c34-aedf-aebe0f161d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d439b9-9ecb-474b-a203-815f280fc32d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_samsung_galaxy_s21_ultra_caviar_luxustelefon_arany","timestamp":"2021. január. 27. 12:03","title":"Túl olcsónak tartja a Samsung Galaxy S21 Ultrát? Jött belőle egy 22,6 millió forintos változat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az otthoni munka felfutása, a dolgok internetjének épülése és a digitalizáció általános terjedése olyan keresletet teremtett a chipek iránt, ami teljesen átalakítja az iparágat. A piacvezető Intel stratégiaváltásra kényszerülhet. Ennek jeleként az Apple már maga készíti eszközeinek agyát.","shortLead":"Az otthoni munka felfutása, a dolgok internetjének épülése és a digitalizáció általános terjedése olyan keresletet...","id":"202103__felvezetogyartok__testre_szabas__inteldilemmak__meretre_keszulnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99745407-1a29-4d2a-b4a9-bad77851bbe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f001fd-64ac-465b-b5f8-63436b0ef046","keywords":null,"link":"/360/202103__felvezetogyartok__testre_szabas__inteldilemmak__meretre_keszulnek","timestamp":"2021. január. 26. 17:00","title":"Az Apple lecserélte az Intelt, mert méretre és feladatra készülnek az új chipek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c410abb7-58ba-46c8-bd13-aaf6f30ba2bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Szeged díszpolgári címe után az egyetem díszdoktori kitüntetését is megkapja Karikó Katalin.","shortLead":"Szeged díszpolgári címe után az egyetem díszdoktori kitüntetését is megkapja Karikó Katalin.","id":"20210126_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_diszdoktora_lesz_Kariko_Katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c410abb7-58ba-46c8-bd13-aaf6f30ba2bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c38dd99-58e3-413f-a1a1-8e6a73426fdd","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_A_Szegedi_Tudomanyegyetem_diszdoktora_lesz_Kariko_Katalin","timestamp":"2021. január. 26. 20:13","title":"A Szegedi Tudományegyetem díszdoktora lesz Karikó Katalin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f232e9c3-7c15-4505-b726-074269d7e388","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Március 1-től egy munkatárs alapbére sem lesz bruttó 260 ezer forintnál kevesebb az áruházláncnál.","shortLead":"Március 1-től egy munkatárs alapbére sem lesz bruttó 260 ezer forintnál kevesebb az áruházláncnál.","id":"20210127_Beremeles_Auchan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f232e9c3-7c15-4505-b726-074269d7e388&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c68c96d-329c-43e8-adbc-27b214b8bfc3","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_Beremeles_Auchan","timestamp":"2021. január. 27. 16:07","title":"A béremelés után bruttó 400 ezret kereshet egy pék az Auchannál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","id":"20210127_WHO_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068a701-3454-4da1-b7b3-4dbdcc885a78","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_WHO_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 20:40","title":"WHO: A gazdag országoknak jutott eddig szinte minden koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vakcina gyártója szerint az oltóanyaguk hatékonyságát ért kritikák teljesen alaptalanok.","shortLead":"A vakcina gyártója szerint az oltóanyaguk hatékonyságát ért kritikák teljesen alaptalanok.","id":"20210126_AstraZeneca_oltoanyag_hatasos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d3d3fcb-db5a-4cce-a2b7-40e337ebc7c7","keywords":null,"link":"/vilag/20210126_AstraZeneca_oltoanyag_hatasos","timestamp":"2021. január. 26. 10:28","title":"Cáfolja az AstraZeneca, hogy ne működne a 65 év felettieknél az oltásuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A diákok legtöbbje tavaly március óta otthon, online vesz részt az oktatásban.","shortLead":"A diákok legtöbbje tavaly március óta otthon, online vesz részt az oktatásban.","id":"20210127_bezartsag_pszichologus_jarvany_diakok_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70bcd1f-f2cc-47e3-9112-568b406adeac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61097038-7281-4d71-a64b-59069cefbd60","keywords":null,"link":"/elet/20210127_bezartsag_pszichologus_jarvany_diakok_oktatas","timestamp":"2021. január. 27. 11:15","title":"Bezártsággal és egyedülléttel küzdenek a járvány alatt a magyar diákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07495bf8-e173-4007-9c59-e990e2d5e347","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"1942 márciusában csaknem ezer fiatal, szlovákiai zsidó lány – köztük sok tizenéves – szállt vonatra Poprádon. A lányok és családjuk úgy tudta, hogy néhány hónapig egy gyárban dolgoznak majd – ehelyett egyenesen Auschwitzba szállították őket. Részlet Heather Dune Macadam 999 fogoly című könyvéből.","shortLead":"1942 márciusában csaknem ezer fiatal, szlovákiai zsidó lány – köztük sok tizenéves – szállt vonatra Poprádon. A lányok...","id":"20210127_999_fogoly_reszlet_holokauszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07495bf8-e173-4007-9c59-e990e2d5e347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7724b17f-2be9-46ab-a395-661d196d0bb4","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210127_999_fogoly_reszlet_holokauszt","timestamp":"2021. január. 27. 19:15","title":"Minek akarna bárki is tizenéves lányokat elvinni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]