2,8 százalékkal esett vissza a magyar ipari termelés januárban 2020 első hónapjához képest a munkanaphatástól megtisztított adatok szerint – számolt a Központi Statisztikai Hivatal. Ez azt jelenti, hogy ugyan a decemberihez képest minimális, 0,2 százalékos növekedést mért a KSH, az ipar teljesítménye hónapok óta nem tud visszatérni a járvány előtti szint fölé.

A tavaly tavaszi mélypontról gyorsan nőni kezdett ugyan az ipar teljesítménye, és októberre már meghaladta a válság előtti utolsó nyugodt hónap, 2020 februárjának szintjét a termelés, de a gyors növekedés nemhogy nem folytatódott, hanem teljesen le is állt.

2020 októbere óta ez lett az első hónap, amikor legalább az egy havival korábbihoz képest növekedést mért a KSH, ha viszont az egy évvel korábbihoz viszonyítunk, akkor tavaly július óta a mostani szám a legrosszabb.

Részletes adatokat egyelőre nem közöltek a statisztikusok, azt azonban már most megírták: a járműipar teljesítménye jelentősen csökkent. Ebben nincs is meglepetés, januárban állt le több autógyár is egy időre az akadozó alkatrészellátás miatt. Ennek most csak áttételesen volt oka a koronavírus-járvány: a globális chiphiány kényszerítette a termelés visszafogására az autógyárakat.

Az élelmiszerek, italok és dohánytermékek gyártásában csökkenést mértek, a számítógépek, elektronikai, optikai termékek gyártása viszont nőtt.

Virovácz Péter, az ING elemzője azt írta a friss számokról: még egy ilyen adat is pozitív meglepetést jelent, annál mindenképp jobb, hogy az autóipari zavarok miatt az elemzők többsége még havi szinten is visszaesést várt. Az elektronikai ipar viszont meglepően jól teljesített eközben. Mivel azonban az ellátási zavarok továbbra is jelen vannak, a járműipar továbbra sem tud teljes kapacitással üzemelni január után sem. Sőt, mivel az iskolákat egy hónapra bezárták, a gyárban dolgozó szülők viszont nem tudják hazavinni a munkát, a most bejelentett lezárások is komolyabb zavarokat hozhatnak – tette hozzá.