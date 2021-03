Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204","c_author":"HVG/MTI","category":"360","description":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol a legsúlyosabb helyzet, írja az ismert közgazdász a Project Syndicate-ben.","shortLead":"Nemzetközi együttműködésre van szükség, a leghatékonyabb szereket azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol...","id":"20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1528b98-366b-4338-aa55-47cf71d7f204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7763a04d-34f2-4ac5-89ea-ced1809f1295","keywords":null,"link":"/360/20210312_Daron_Acemoglu_kozgazdasz_Orultseg_a_vakcinanacionalizmus_Project_Syndicate","timestamp":"2021. március. 12. 07:30","title":"Daron Acemoglu közgazdász: Őrültség a vakcinanacionalizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik az alkatrészeket.","shortLead":"Az Oculus VR társalapítója, Nirav Patel egy olyan laptopot álmodott meg, amiben a tulajdonosok cserélgethetik...","id":"20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d5c44b4-b354-4306-9509-2c8d07971adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb028f0-d74d-4bfc-b9d9-3c83b238c169","keywords":null,"link":"/tudomany/20210310_framework_laptop_szerelheto_laptop_modularis_laptop","timestamp":"2021. március. 10. 11:03","title":"Erősebb processzort szeretne a laptopjába? Ebben bármikor kicserélheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Budapest felé vezető oldalon gyulladt ki az autómentő.","shortLead":"A Budapest felé vezető oldalon gyulladt ki az autómentő.","id":"20210310_Langolo_automento_M30_autopalya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26ef4da-e5cb-4b40-8030-5db7dc250f2c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210310_Langolo_automento_M30_autopalya","timestamp":"2021. március. 10. 12:06","title":"Lángoló autómentő miatt állt le a forgalom az M30-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának vezetője szerint van olyan idősebb ember, akinek sokkal nagyobb az esélye a túlélésre, hogy ha megkapja a szűkös erőforrásokat, szemben egy olyan fiatallal, akinek már esetleg krónikus betegsége van.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának vezetője szerint van olyan idősebb ember, akinek sokkal nagyobb az esélye...","id":"20210311_koronavirus_korhaz_beteg_etikai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbd28fd9-d9cb-4541-9840-46ab7a85d959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbed2496-b459-4486-8737-60e58f0dc109","keywords":null,"link":"/itthon/20210311_koronavirus_korhaz_beteg_etikai","timestamp":"2021. március. 11. 21:59","title":"Orvosi kamara: Vannak olyan kórházak, ahol egy orvoscsapat méri fel a koronavírusos betegek életkilátásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gulyás Gergely bejelentette, 24 órán belül nyilvánosságra hozzák az orosz és kínai vakcinákról kötött szerződéseket. ","shortLead":"Gulyás Gergely bejelentette, 24 órán belül nyilvánosságra hozzák az orosz és kínai vakcinákról kötött szerződéseket. ","id":"20210311_Kiderult_mennyibe_kerult_Magyarorszagnak_az_orosz_es_kinai_vakcina_darabja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4583fc2-641a-40cb-bc78-0db1ccbd8370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c54be51-753a-4cda-a52e-ba4f3a593f8d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210311_Kiderult_mennyibe_kerult_Magyarorszagnak_az_orosz_es_kinai_vakcina_darabja","timestamp":"2021. március. 11. 12:07","title":"Kiderült, mennyibe került Magyarországnak az orosz és kínai vakcina darabja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49a0c17-9591-44d1-98dd-4a3a646e3884","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A KESMA-hoz tartozó rádió az egyetlen pályázó a Budapest FM 95,3 MHz-es frekvenciára. Akár 2 millió embert is elérhetnek.","shortLead":"A KESMA-hoz tartozó rádió az egyetlen pályázó a Budapest FM 95,3 MHz-es frekvenciára. Akár 2 millió embert is...","id":"20210310_Karc_FM_Klubradio_frekvencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b49a0c17-9591-44d1-98dd-4a3a646e3884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c06c780-05a3-4925-93be-81d8c3d8d709","keywords":null,"link":"/kultura/20210310_Karc_FM_Klubradio_frekvencia","timestamp":"2021. március. 10. 12:23","title":"Akár 17 évig is szólhat a kormánypárti Karc FM a Klubrádió eggyel korábbi frekvenciáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c087431-326f-44f4-a4ac-4a0aa818b835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 6,4 literes V8-as motorral szerelt Grand Wagoneert a Cadillac Escalade ellenfelének szánja a gyártó. ","shortLead":"A 6,4 literes V8-as motorral szerelt Grand Wagoneert a Cadillac Escalade ellenfelének szánja a gyártó. ","id":"20210311_amerikai_mercevel_is_hatalmas_divatterepjaro_a_jeep_ujdonsaga_wagoneer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0c087431-326f-44f4-a4ac-4a0aa818b835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98677000-6654-49f2-a803-12450540f1b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210311_amerikai_mercevel_is_hatalmas_divatterepjaro_a_jeep_ujdonsaga_wagoneer","timestamp":"2021. március. 11. 11:21","title":"Amerikai mércével is jókora divatterepjáró a Jeep újdonsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","shortLead":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","id":"20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d38fa08-b843-45af-8eb0-8e3928063e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","timestamp":"2021. március. 11. 20:10","title":"Európai Gyógyszerügynökség: továbbra is adható az AstraZeneca oltóanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]