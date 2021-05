Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fe310d37-a333-4aca-97cf-dbffe3d8e22a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási bizottság elnöke szerint árulóként fogják kezelni az állítólagos csalásban részt vevőket, és intézkedni is fognak ellenük.","shortLead":"A választási bizottság elnöke szerint árulóként fogják kezelni az állítólagos csalásban részt vevőket, és intézkedni is...","id":"20210521_Valasztasi_csalasok_feloszlatas_Aung_Szan_Szu_Kji_Mianmar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe310d37-a333-4aca-97cf-dbffe3d8e22a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe12d00d-53aa-4817-b836-6cc8654487c3","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_Valasztasi_csalasok_feloszlatas_Aung_Szan_Szu_Kji_Mianmar","timestamp":"2021. május. 21. 10:46","title":"Választási csalásokra hivatkozva oszlathatják fel Aung Szan Szú Kjí pártját Mianmarban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3acd8f4f-2c93-49e6-b893-50b1a18f8ac4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Május 27-én, a világpremierrel egy időben, csütörtök délelőtt az HBO GO-n is elérhető lesz a Jóbarátok: Újra együtt című különkiadás.","shortLead":"Május 27-én, a világpremierrel egy időben, csütörtök délelőtt az HBO GO-n is elérhető lesz a Jóbarátok: Újra együtt...","id":"20210521_Jobaratok_kulonkiadas_a_vilagpremierrel_egy_idoben_mutatjak_be_Magyarorszagon_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3acd8f4f-2c93-49e6-b893-50b1a18f8ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ac0aa6-97f5-48ac-abe3-6039ad227410","keywords":null,"link":"/kultura/20210521_Jobaratok_kulonkiadas_a_vilagpremierrel_egy_idoben_mutatjak_be_Magyarorszagon_is","timestamp":"2021. május. 21. 09:42","title":"Jóbarátok különkiadás: az előzetes tervekkel ellentétben mégis a világpremierrel egy időben mutatják be Magyarországon is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a47443-2676-44c6-ae27-c0af8b3c109e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ismét felmérte a pártok népszerűségét a ZRI Závecz Research, amely szerint nagyon szoros a verseny a hatpárti ellenzék és a kormánypártok között.\r

","shortLead":"Ismét felmérte a pártok népszerűségét a ZRI Závecz Research, amely szerint nagyon szoros a verseny a hatpárti ellenzék...","id":"20210521_zavecz_research_partpreferenciak_majus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1a47443-2676-44c6-ae27-c0af8b3c109e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b291184-017c-44dc-ab15-cb6ad6275b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_zavecz_research_partpreferenciak_majus","timestamp":"2021. május. 21. 16:13","title":"Závecz: Minimális előnyben az ellenzék, a Jobbik közülük a legnépszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy valószínűséggel türelmi időszak következik: aki nem akarja újrakezdeni a törlesztést, annak egy ideig még nem kell.","shortLead":"A bankok álláspontjával szembemenve a kormány augusztus végéig fenntartja a hitelmoratóriumot, utána nagy...","id":"20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43df653a-376a-49f5-a8af-8db157ab1204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5641dd41-5e6d-490f-a474-4599d483310f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_A_kormany_meghosszabbitja_a_hitelmoratoriumot_es_jon_a_hitelmoratorium_30","timestamp":"2021. május. 20. 11:55","title":"A kormány győzött a bankok felett: hosszabb lesz a hitelmoratórium, és jön a hitelmoratórium 3.0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedik a regisztrált új fertőzöttek száma a hét elejéhez képest, de még mindig jóval alacsonyabb a múlt heti értéknél.","shortLead":"Emelkedik a regisztrált új fertőzöttek száma a hét elejéhez képest, de még mindig jóval alacsonyabb a múlt heti...","id":"20210520_koronavirus_szamok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea3fc09-e1c4-4e14-82ee-d02ccd5777c3","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_koronavirus_szamok","timestamp":"2021. május. 20. 09:10","title":"51 koronavírusos beteg hunyt el, 780 az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ez az egyetlen, befejezett regény, amely az író halála után kiadatlan maradt.","shortLead":"Ez az egyetlen, befejezett regény, amely az író halála után kiadatlan maradt.","id":"20210520_Tiz_honappal_a_halala_utan_uj_konyve_jelenik_meg_John_le_Carrenak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6cb8923-1902-4543-be5e-dd2649c33754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9381c6fe-0dd6-4b31-8f89-4abe22a15ac0","keywords":null,"link":"/kultura/20210520_Tiz_honappal_a_halala_utan_uj_konyve_jelenik_meg_John_le_Carrenak","timestamp":"2021. május. 20. 11:43","title":"Tíz hónappal a halála után új könyve jelenik meg John le Carrénak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nem tudta igazolni a gyártó és a forgalmazó, hogy tényleg megállítja teljesen a hajhullást a sampon.","shortLead":"Nem tudta igazolni a gyártó és a forgalmazó, hogy tényleg megállítja teljesen a hajhullást a sampon.","id":"20210521_gvh_hajhullas_sampon_reklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6d61620-1762-4827-8a42-92b1c874bd88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed234f99-b610-403f-af7e-cf8b23d038c7","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_gvh_hajhullas_sampon_reklam","timestamp":"2021. május. 21. 12:18","title":"Nem sok igazság volt a sampon hirdetésében, 25 milliós bírságot kapott a GVH-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A román kormány döntése alapján mostantól az is karanténkötelezettség nélkül utazhat az országba Magyarországról, akinek nincsen védettségi igazolása.","shortLead":"A román kormány döntése alapján mostantól az is karanténkötelezettség nélkül utazhat az országba Magyarországról...","id":"20210521_romania_magyarorszag_beutazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6e56f41-78cc-46df-9474-8d3a860a83ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c88d1a-7ea8-4347-9872-62b753cff4f4","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_romania_magyarorszag_beutazas","timestamp":"2021. május. 21. 17:33","title":"Zöld kategóriába sorolta Magyarországot Románia, szabad a beutazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]