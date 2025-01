Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8753f299-6d61-4d3d-b1a7-9dd769692a94","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az úszószövetség kérte, hogy változzon az olimpiai életjáradékra vonatkozó rendelkezés.","shortLead":"Az úszószövetség kérte, hogy változzon az olimpiai életjáradékra vonatkozó rendelkezés.","id":"20250130_milak-kristof-virth-balazs-edzo-neveloedzo-magyar-uszoszovetseg-sportallamtitkarsag-sporttorveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8753f299-6d61-4d3d-b1a7-9dd769692a94.jpg","index":0,"item":"010474ad-37f3-4270-8b59-9f4a31af98b6","keywords":null,"link":"/sport/20250130_milak-kristof-virth-balazs-edzo-neveloedzo-magyar-uszoszovetseg-sportallamtitkarsag-sporttorveny","timestamp":"2025. január. 30. 12:16","title":"Milák Kristóf esete miatt módosíthatják a sporttörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kormányzati használatra fejlesztett ChatGPT-t adott ki az OpenAI, és ennek a biztonság terén lehet jelentősége.","shortLead":"Kormányzati használatra fejlesztett ChatGPT-t adott ki az OpenAI, és ennek a biztonság terén lehet jelentősége.","id":"20250129_openai-chatgpt-gov-amerika-kormanyzati-chatbot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"40e50ffd-6919-4be8-b6de-55df122f1b9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_openai-chatgpt-gov-amerika-kormanyzati-chatbot","timestamp":"2025. január. 29. 18:03","title":"Új ChatGPT-verzió érkezett, de ezt nem nyomkodhatja akárki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mezőgazdaság, az ipar és az építőipar teljesítménye is csökkent, az iparból hiányzik a külső kereslet, a külkereskedelmi mérleg gyengül. A növekedés motorja a fogyasztás lehet, amit mérsékelhet, hogy a vártnál kisebb mértékben emelkednek a bérek.","shortLead":"A mezőgazdaság, az ipar és az építőipar teljesítménye is csökkent, az iparból hiányzik a külső kereslet...","id":"20250130_Elemzok-gdp-lomha-kilabalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/529a72ec-b659-49c4-ba69-27e29dfc200c.jpg","index":0,"item":"110696b0-df2e-4f48-9702-310dbd346444","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_Elemzok-gdp-lomha-kilabalas","timestamp":"2025. január. 30. 15:09","title":"Elemzők a gyenge GDP-adatról: a kilábalás tempója lomha","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ddc9e3-5b89-4426-925d-e9cba8023ae5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit tömörítő – érdekképviseleti szervezethez.","shortLead":"Rigó Csaba Balázs, a GVH elnöke felszólító levelet küldött több – alapvető élelmiszerek termelőit és feldolgozóit...","id":"20250130_GVH-termelok-beszallitok-osszehangolt-arkepzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ddc9e3-5b89-4426-925d-e9cba8023ae5.jpg","index":0,"item":"4ad4ab38-3bfc-443a-8261-9ba7398e483e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_GVH-termelok-beszallitok-osszehangolt-arkepzes","timestamp":"2025. január. 30. 10:18","title":"A GVH elnöke arra tett utalást, hogy a termelők és feldolgozók hírlevelei összehangolt áremelésekhez vezetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc916cb-5253-4ac8-adcb-e1fd93341d4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csütörtökön elhunyt énekes-színésznő az 1966-os Made in USA című filmben többek között Szabó László partnere volt.","shortLead":"A csütörtökön elhunyt énekes-színésznő az 1966-os Made in USA című filmben többek között Szabó László partnere volt.","id":"20250131_godard-film-marianne-faithfull-made-in-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc916cb-5253-4ac8-adcb-e1fd93341d4b.jpg","index":0,"item":"eabf4d98-6e04-4fe9-89fa-3f303443b913","keywords":null,"link":"/elet/20250131_godard-film-marianne-faithfull-made-in-usa","timestamp":"2025. január. 31. 10:16","title":"Így énekelte legendás dalát egy Godard-filmben Marianne Faithfull","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16f94a6-486b-4d09-addb-9c8af254b5c9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kevesebb tiszta hajtás kell. A VW már le is fújta, hogy elektromos autót vigyen az USA-ba. ","shortLead":"Kevesebb tiszta hajtás kell. A VW már le is fújta, hogy elektromos autót vigyen az USA-ba. ","id":"20250130_Trump-autok-uzemanyagtakarekossagi-szabaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e16f94a6-486b-4d09-addb-9c8af254b5c9.jpg","index":0,"item":"d60215d7-e331-404d-9049-5e39f7c26ddc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_Trump-autok-uzemanyagtakarekossagi-szabaly","timestamp":"2025. január. 30. 08:44","title":"Trumpék máris átírják az autók üzemanyag-takarékossági szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szokatlanul nagy mintán végzett felmérés készült.","shortLead":"Szokatlanul nagy mintán végzett felmérés készült.","id":"20250131_publicus-intezet-felmeres-tisza-part-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e2020cc-9457-485e-89ed-70b243c52d35.jpg","index":0,"item":"d7efd454-6107-4456-adbf-042356eff501","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_publicus-intezet-felmeres-tisza-part-fidesz","timestamp":"2025. január. 31. 08:06","title":"Publicus: A Tisza minden választói rétegben hibahatáron túl vezet a Fidesz előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d462522-1624-4aed-a4e8-662790d99620","c_author":"Imre Réka, Vörös László","category":"itthon","description":"Le kellene-e mondania Balog Zoltánnak? Meg lehet-e bocsátani neki? Egyáltalán hogyan alakulhat ki olyan közeg, amiben a kegyelmi botrány egyáltalán megtörténhet? Református lelkészek konferenciát tartottak az egyház jövőjéről, miközben azok, akik nem szólalhattak fel a rendezvényen, egy tüntetésen Balog Zoltán lemondását követelték. Videó.","shortLead":"Le kellene-e mondania Balog Zoltánnak? Meg lehet-e bocsátani neki? Egyáltalán hogyan alakulhat ki olyan közeg, amiben...","id":"20250130_reformatus-egyhaz-tuntetes-balog-zoltan-kegyelmi-botrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d462522-1624-4aed-a4e8-662790d99620.jpg","index":0,"item":"f66cf0ad-621f-4788-8edb-ced1ebb2aed9","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_reformatus-egyhaz-tuntetes-balog-zoltan-kegyelmi-botrany","timestamp":"2025. január. 30. 10:41","title":"Tojást vitt magával a lelkész, hogy megdobálhassák őt a Balog Zoltán ellen tüntetők – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]