Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","shortLead":"A hadseregükkel, haditengerészetükkel és rakétaerejükkel is próbálnak ráijeszteni Tajvanra.","id":"20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cffb9175-075f-4a6c-940c-d25c555f2b15.jpg","index":0,"item":"389c45b9-ff3f-45a6-9b0f-f602de1afa67","keywords":null,"link":"/vilag/20250401_Kina-haditengereszet-hadgyakorlat-Tajvan-szigoru-figyelmeztetes","timestamp":"2025. április. 01. 08:49","title":"Kína hadgyakorlatot kezdett Tajvan partjainál, és élősködőnek nevezték a sziget elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Teljesen megújulhat az iOS Egészség alkalmazása, valódi orvosok segíthetik benne az Apple-t.","shortLead":"Teljesen megújulhat az iOS Egészség alkalmazása, valódi orvosok segíthetik benne az Apple-t.","id":"20250331_apple-egeszseg-health-mesterseges-intelligencia-orvos-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4711ad29-e236-4183-8c93-942477f8e11f.jpg","index":0,"item":"ad46cc5a-9530-462c-920f-c98730d1593c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250331_apple-egeszseg-health-mesterseges-intelligencia-orvos-ugynok","timestamp":"2025. március. 31. 15:03","title":"MI-orvost kaphatnak az iPhone-ok, jelentős újításon dolgozhat az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, ki áll az akció mögött.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ki áll az akció mögött.","id":"20250401_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-falfestmeny-zold-festek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e813a17-7ba0-452d-915f-69d6fbe5371a.jpg","index":0,"item":"0983ed29-cc71-41e1-a33a-823236837317","keywords":null,"link":"/elet/20250401_ujpest-ferencvaros-benedek-tibor-falfestmeny-zold-festek","timestamp":"2025. április. 01. 10:33","title":"Zöld festékkel kenték össze a Benedek Tibor emlékére készített újpesti falfestményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3f84bb6-7b82-488e-ae15-5ead14c83bb4","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök egy szintre helyezte a HVG publicistájának Facebook-bejegyzését és a miniszterelnök poloskázását.","shortLead":"A köztársasági elnök egy szintre helyezte a HVG publicistájának Facebook-bejegyzését és a miniszterelnök poloskázását.","id":"20250331_sulyok-tamas-gyuloletbeszed-szatyor-fing-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3f84bb6-7b82-488e-ae15-5ead14c83bb4.jpg","index":0,"item":"6ae866bd-b902-4c87-8175-9d8e71516950","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_sulyok-tamas-gyuloletbeszed-szatyor-fing-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 21:20","title":"Sulyok Tamás megszólalt a gyűlöletbeszédről és arról, hogy őt egy szatyor fingnak nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1762df6c-8993-4635-b38c-cd415a4e02d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden több napilapban is megjelentek a plakátok.","shortLead":"Kedden több napilapban is megjelentek a plakátok.","id":"20250401_Voks-2025-kormanyzati-hirdetes-velemenynyilvanito-szavazas-Zelenszkij-von-der-Leyen-Weber-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1762df6c-8993-4635-b38c-cd415a4e02d7.jpg","index":0,"item":"48834c7b-3dc9-4b80-b948-84ce33217285","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Voks-2025-kormanyzati-hirdetes-velemenynyilvanito-szavazas-Zelenszkij-von-der-Leyen-Weber-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 08:50","title":"„Voks 2025” – elkészült a kormányzati hirdetés a véleménynyilvánító szavazásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445aa76a-58cb-4efd-9af4-b657bd0eac46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Koncz Zsófia számítása szerint havonta 109 ezer forint pluszbevételhez juthatnak majd az érintett nők.","shortLead":"Koncz Zsófia számítása szerint havonta 109 ezer forint pluszbevételhez juthatnak majd az érintett nők.","id":"20250331_A-Fidesz-benyujtotta-a-ketgyermekes-anyak-szja-mentessegerol-szolo-torvenyjavaslat-adomentes-gyed-gyes-parlament-orszaggyules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/445aa76a-58cb-4efd-9af4-b657bd0eac46.jpg","index":0,"item":"8182e7ec-7189-4101-b238-e447b5207465","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_A-Fidesz-benyujtotta-a-ketgyermekes-anyak-szja-mentessegerol-szolo-torvenyjavaslat-adomentes-gyed-gyes-parlament-orszaggyules","timestamp":"2025. március. 31. 20:31","title":"A Fidesz benyújtotta a kétgyermekes anyák szja-mentességéről szóló törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Negyedik társukat továbbra is keresik a hatóságok.","shortLead":"Negyedik társukat továbbra is keresik a hatóságok.","id":"20250331_Megtalaltak-Litvaniaban-harom-eltunt-amerikai-katona-holttestet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118.jpg","index":0,"item":"a3e4b46f-958c-449c-95ee-2e0e4834f6b8","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_Megtalaltak-Litvaniaban-harom-eltunt-amerikai-katona-holttestet","timestamp":"2025. március. 31. 22:15","title":"Megtalálták Litvániában három eltűnt amerikai katona holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56a75ce2-42eb-4f71-bf31-d27d75984777","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán önnel is előfordult már, hogy az utcán sétálva felfigyelt egy pár villanyvezetékről lelógó cipőre, és elgondolkodott: vajon mi célból dobták fel oda? ","shortLead":"Talán önnel is előfordult már, hogy az utcán sétálva felfigyelt egy pár villanyvezetékről lelógó cipőre, és...","id":"20250401_cipo-villanyvezeteken-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a75ce2-42eb-4f71-bf31-d27d75984777.jpg","index":0,"item":"3a57b11d-d0e5-4849-ac11-9c16ad03694c","keywords":null,"link":"/elet/20250401_cipo-villanyvezeteken-oka","timestamp":"2025. április. 01. 06:01","title":"Miért lógnak cipők a villanyvezetékekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]