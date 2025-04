Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5e1d753-93b2-441b-bbf1-08e3b5d4a899","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kerti munka közben újból szó esett az emlékműről, amit az orosz-ukrán háború áldozatainak emelnének. ","shortLead":"A kerti munka közben újból szó esett az emlékműről, amit az orosz-ukrán háború áldozatainak emelnének. ","id":"20250407_kovacs-gergo-mkkp-sandor-fegyir-ukran-nagykovet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5e1d753-93b2-441b-bbf1-08e3b5d4a899.jpg","index":0,"item":"3a5479ba-dd37-4a53-871c-b48fbb8a0391","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_kovacs-gergo-mkkp-sandor-fegyir-ukran-nagykovet","timestamp":"2025. április. 07. 17:05","title":"Közösen ültetett fákat Kovács Gergely és Sándor Fegyir, a termésből pedig lekvárt főz majd a nagykövet a XII. kerület polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy hiba miatt korábban már megesett, hogy hirdetéseket hallhattak a Spotify Premium előfizetői, de ezt akkor gyorsan javították. Az aggodalom azonban maradt a felhasználókban, hogy mi van, ha ez nem is véletlen volt – a Spotify most egy rövid nyilatkozatban reagált a dologra.","shortLead":"Egy hiba miatt korábban már megesett, hogy hirdetéseket hallhattak a Spotify Premium előfizetői, de ezt akkor gyorsan...","id":"20250409_spotify-premium-elofizetes-reklamok-pletykak-nyilatkozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/751fe048-0863-4202-bf19-e27b5178ea9b.jpg","index":0,"item":"4930d03c-9dad-428d-b090-8cc0927bc3c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_spotify-premium-elofizetes-reklamok-pletykak-nyilatkozat","timestamp":"2025. április. 09. 12:03","title":"Tényleg jönnek a reklámok a fizetős Spotifyba? Megszólalt a cég az ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Szépen indította a tőzsde Európa-szerte, így Magyarországon is a keddet, de annak azért a közelében sem vagyunk, hogy az elmúlt napok veszteségei eltűnjenek.","shortLead":"Szépen indította a tőzsde Európa-szerte, így Magyarországon is a keddet, de annak azért a közelében sem vagyunk...","id":"20250408_magyar-tozsde-bux-reszveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83dc00b8-6a7f-45a1-a8ed-2863f51fecd0.jpg","index":0,"item":"af7a4b01-1322-4b57-b655-ac13ac8cd8e9","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_magyar-tozsde-bux-reszveny-ebx","timestamp":"2025. április. 08. 10:03","title":"A borzalmas hétfő után sokkal jobban indult a magyar tőzsde","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump által bejelentett vámokra ahelyett, hogy tárgyalásokat kezdene az amerikai elnökkel. ","shortLead":"Szijjártó Péter egy londoni rendezvényen ugyanakkor bírálta az EU-t, amiért az válaszlépéseket tervez tenni a Trump...","id":"20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"74a6bd16-1950-4261-9da3-2f6a4f364350","keywords":null,"link":"/itthon/20250409_magyarorszag-trump-szankciok-szijjarto-eu-putyin","timestamp":"2025. április. 09. 08:19","title":"Magyarország is támogatni fogja Trump szankcióit Oroszországgal szemben, amennyiben Putyin nem hajlandó a tűzszünetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal csalódnia kellett. Bohár sértetlenül távozott, a történtekről pedig maga is videót tett közzé – a jelenetek inkább róla, mintsem az őt körülvevő tömegről állítanak ki bizonyítványt.","shortLead":"Erőszakos incidensre készülhetett Bohár Dániel a Tisza Párt balatonfüredi eseményén, de végül minden bizonnyal...","id":"20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/195714ee-da6f-4868-92b4-5992afb1c229.jpg","index":0,"item":"626bd1de-38a5-47bf-95dd-5222564141db","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Bohar-Daniel-hiaba-provokalt-nem-sikerult-eroszakot-szitania-a-Tisza-rendezvenyen","timestamp":"2025. április. 08. 19:52","title":"Magyarország két valósága: Bohár Dániel elment a Tisza-rendezvényére, szerinte belekötöttek, a felvételek szerint viszont ilyen nem történt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A külügyminiszter szerint a magyar kormány nagyon jó viszonyban van a Trump-kormányzattal. ","shortLead":"A külügyminiszter szerint a magyar kormány nagyon jó viszonyban van a Trump-kormányzattal. ","id":"20250408_szijjarto-peter-egyesult-allamok-europai-unio-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60c92a37-d57e-4df8-8aa4-fafb9fa344dd.jpg","index":0,"item":"b7087616-b6de-44c8-b41f-4f2721e4b8d0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_szijjarto-peter-egyesult-allamok-europai-unio-vamhaboru","timestamp":"2025. április. 08. 15:48","title":"Szijjártó a Bloombergnek: Már tárgyalunk az Egyesült Államokkal egy különleges együttműködésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d688d91a-b93e-4f8c-a455-804cb53e6fa9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vannak olyanok ételek és italok, amik segíthetnek abban, hogy jól aludjuk éjszaka, és akadnak olyanok is, amik kifejezetten hátráltatnak ebben. ","shortLead":"Vannak olyanok ételek és italok, amik segíthetnek abban, hogy jól aludjuk éjszaka, és akadnak olyanok is, amik...","id":"20250208_alvas-etel-ital","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d688d91a-b93e-4f8c-a455-804cb53e6fa9.jpg","index":0,"item":"7f0be2ea-ebc7-43db-a59c-0c9bec299776","keywords":null,"link":"/elet/20250208_alvas-etel-ital","timestamp":"2025. április. 08. 07:01","title":"A meleg tej lehet a zavartalan alvás titka? Vagy valami más?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban kedden: elhalasztanak egy túrát, az állattelepeknek pedig melegen ajánlják a járványügyi terv elkészítését. Újabb esetek nincsenek, de zajlik a nyomozás, hogyan kerülhetett Magyarországra 50 év után ismét a veszélyes vírus. A miniszter belengette az állami sertésfelvásárlást is.","shortLead":"Újabb szigorításokról számolt be Nagy István agrárminiszter a ragadós száj- és körömfájás-kitörésekkel kapcsolatban...","id":"20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c2883be-4ab2-4488-8762-93bc097b4cfc.jpg","index":0,"item":"8672eacd-149f-4ba7-adf2-f9fd04e9ce11","keywords":null,"link":"/zhvg/20250408_ragados-szaj--es-koromfajas-halasztjak-a-gerecse-turat-johet-a-sertesfelvasarlas","timestamp":"2025. április. 08. 15:44","title":"Száj- és körömfájás: újabb kitörés nincs, de szigorítások még jönnek, elhalasztják a nagy Gerecse-túrát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]