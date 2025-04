Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc1671bc-3c3e-400c-8400-800c618994ed","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem csak az érmék, hanem az előállításukhoz szükséges verőtövek is megtekinthetők.","shortLead":"Nem csak az érmék, hanem az előállításukhoz szükséges verőtövek is megtekinthetők.","id":"20250424_eremkiallitas-bav-nemzeti-muzeum-verotovek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc1671bc-3c3e-400c-8400-800c618994ed.jpg","index":0,"item":"25f8af83-234a-4a9f-abdb-eb08a7752fc4","keywords":null,"link":"/kultura/20250424_eremkiallitas-bav-nemzeti-muzeum-verotovek","timestamp":"2025. április. 24. 21:47","title":"300 év magyar éremtörténetéről nyílt kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos híresztelések, akkor elképesztően nagy kapacitású akkumulátor kerülhet bele, ami azt (is) jelenti, hogy akár két napon keresztül videostreamelhetünk egy feltöltéssel.","shortLead":"Az év vége felé jelenhet meg a Xiaomi 16, a kínai gyártó újabb okostelefonja, és ha igazak a vele kapcsolatos...","id":"20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb1437c-0fb0-46f5-8bd6-5b8675b4f855.jpg","index":0,"item":"d378bff9-fd2e-4570-9b75-ab7697e352b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250426_xiaomi-16-7000-mah-akkumulator-hosszu-uzemido","timestamp":"2025. április. 26. 12:03","title":"Ilyen még nem volt: 7000 mAh-s akkumulátorral jöhet a Xiaomi következő okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több intézkedést is bejelentett a Meta, melyek célja, hogy a Facebook újra egy kicsit jobb hely legyen. És, hogy a kutyás képek melletti szöveg ne repülőkkel kapcsolatos tényekről szóljon.","shortLead":"Több intézkedést is bejelentett a Meta, melyek célja, hogy a Facebook újra egy kicsit jobb hely legyen. És...","id":"20250425_meta-facebook-spam-tartalmak-visszaszoritasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf0f9fa5-7b0e-46c4-8846-fd94b44f8372.jpg","index":0,"item":"2c02c747-a1f7-49c0-a7c0-4e41bed12e36","keywords":null,"link":"/tudomany/20250425_meta-facebook-spam-tartalmak-visszaszoritasa","timestamp":"2025. április. 25. 13:03","title":"Tavaszi nagytakarításba kezd a Facebook, kisöprik a spam tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee9b1a87-ef55-4b8a-8930-461a5a4f93c2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hegyeshalom felé tartó forgalmat megállították.","shortLead":"A Hegyeshalom felé tartó forgalmat megállították.","id":"20250426_Tomegbaleset-az-M1-es-autopalyan-10-kilometeres-a-torlodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee9b1a87-ef55-4b8a-8930-461a5a4f93c2.jpg","index":0,"item":"75857ca0-681d-4f7c-9762-1b350f745d7f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250426_Tomegbaleset-az-M1-es-autopalyan-10-kilometeres-a-torlodas","timestamp":"2025. április. 26. 16:19","title":"Tömegbaleset az M1-es autópályán, 10 kilométeres a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a95cc92-dc9e-4b3f-bfa0-adb54a466f99","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A bolgár külügyminiszter a gázai tűzszünet megújítását követelte.","shortLead":"A bolgár külügyminiszter a gázai tűzszünet megújítását követelte.","id":"20250424_izrael-gaza-bolgar-ensz-alkalmazott-halal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a95cc92-dc9e-4b3f-bfa0-adb54a466f99.jpg","index":0,"item":"3a0d7aaf-bc9c-498c-8a65-88750274caae","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_izrael-gaza-bolgar-ensz-alkalmazott-halal","timestamp":"2025. április. 24. 20:32","title":"Izrael hivatalosan bocsánatot kért a bolgár segélymunkás haláláért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d87d33f-0833-4bd4-8b54-af778b8bdee4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump szerint Putyin alkut akar kötni, de a tangóhoz ketten kellenek.","shortLead":"Donald Trump szerint Putyin alkut akar kötni, de a tangóhoz ketten kellenek.","id":"20250425_trump-oroszorszag-ukrajna-haboru-beke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d87d33f-0833-4bd4-8b54-af778b8bdee4.jpg","index":0,"item":"dbbd06fc-cf00-4b66-a59f-917ae1f3182a","keywords":null,"link":"/vilag/20250425_trump-oroszorszag-ukrajna-haboru-beke","timestamp":"2025. április. 25. 07:04","title":"Trump: Oroszország elég nagy engedményt tett azzal, hogy nem foglalta el egész Ukrajnát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"435aa075-d39a-46fa-b495-8c0d84f34b4f","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Egy svájci lap csodálkozott rá a hatalom és a futball sajátos összefonódására Magyarországon.","shortLead":"Egy svájci lap csodálkozott rá a hatalom és a futball sajátos összefonódására Magyarországon.","id":"20250425_Quentin-Maceiras-Felcsut-Orban-oltozo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/435aa075-d39a-46fa-b495-8c0d84f34b4f.jpg","index":0,"item":"9e49cf2d-e006-490a-9f95-18f9a3299b94","keywords":null,"link":"/sport/20250425_Quentin-Maceiras-Felcsut-Orban-oltozo-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 10:49","title":"Felcsúti légiós: Előfordult, hogy Orbán beállított az öltözőbe meccs után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0a9d39-d1e2-4699-8cfd-72cf3424f568","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A főigazgató a személyes Facebook-oldalán fejezte ki felháborodását.","shortLead":"A főigazgató a személyes Facebook-oldalán fejezte ki felháborodását.","id":"20250426_A-privat-Facebook-oldalan-kelt-ki-az-Uzsoki-korhaz-foigazgatoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc0a9d39-d1e2-4699-8cfd-72cf3424f568.jpg","index":0,"item":"aa472363-d231-4b81-a65e-a05ea8e025ea","keywords":null,"link":"/elet/20250426_A-privat-Facebook-oldalan-kelt-ki-az-Uzsoki-korhaz-foigazgatoja","timestamp":"2025. április. 26. 12:44","title":"Ellenzéki rágalomhadjáratot emleget az Uzsoki kórház főigazgatója, miután vizsgálat indult a VIP-ellátás ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]