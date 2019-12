Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Karácsony Gergely főpolgármester ígérte meg a választásokat követően az álláskeresők ingyenes tömegközlekedését – most kiszámolták, mennyibe is fog ez kerülni a fővárosnak.","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester ígérte meg a választásokat követően az álláskeresők ingyenes tömegközlekedését – most...","id":"20191206_fovaros_ingyenes_utazas_bkk_allaskeresok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e0fee43-f970-45a7-9129-2d5615de91dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191206_fovaros_ingyenes_utazas_bkk_allaskeresok","timestamp":"2019. december. 06. 14:13","title":"Kiderült, mennyibe kerül a fővárosnak az álláskeresők ingyenes utazása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fc31224-a7b9-40aa-9ca0-caf0190b430b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közlekedési szervezetek már korábban sem örültek annak, hogy milyen helyre szeretné a kormány a Galvani hidat megépíttetni, most a főváros új helyet kérhet.","shortLead":"A közlekedési szervezetek már korábban sem örültek annak, hogy milyen helyre szeretné a kormány a Galvani hidat...","id":"20191204_Karacsonyek_felulvizsgalnak_hol_legyen_az_uj_Dunahid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fc31224-a7b9-40aa-9ca0-caf0190b430b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abbf1880-a19d-4a9b-9750-bd3a768d64d6","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Karacsonyek_felulvizsgalnak_hol_legyen_az_uj_Dunahid","timestamp":"2019. december. 04. 21:51","title":"Karácsonyék felülvizsgálnák, hol legyen az új Duna-híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az Eb 400 női vegyes versenyében Hosszú Katinka győzött, Jakabos Zsuzsanna lett a második.","shortLead":"Az Eb 400 női vegyes versenyében Hosszú Katinka győzött, Jakabos Zsuzsanna lett a második.","id":"20191204_Hosszu_Katinka_tizenhetedszer_is_rovid_palyas_Europabajnok_lett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21389469-0e36-4e1a-a5d0-7fe93cdcfed6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1612e4b0-e233-4db2-b6e5-f128975f67e4","keywords":null,"link":"/sport/20191204_Hosszu_Katinka_tizenhetedszer_is_rovid_palyas_Europabajnok_lett","timestamp":"2019. december. 04. 18:48","title":"Hosszú Katinka tizenhetedszer is rövidpályás Európa-bajnok lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két és fél percben láthatjuk, hogy mi vár ránk a mozikban 2020 áprilisában.","shortLead":"Két és fél percben láthatjuk, hogy mi vár ránk a mozikban 2020 áprilisában.","id":"20191205_Itt_az_elso_komoly_izelito_az_uj_James_Bondfilmbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=908e9ee3-e5c2-49d1-94bd-9f74b909d309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"172d2997-0610-420b-a95e-27edcb73e900","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Itt_az_elso_komoly_izelito_az_uj_James_Bondfilmbol","timestamp":"2019. december. 05. 09:32","title":"Itt az első komoly ízelítő az új James Bond-filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"487f71c1-0803-4751-9e4f-01afa33a8604","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Menjünk hógolyózni!","shortLead":"Menjünk hógolyózni!","id":"20191205_Telefonokkal_forgatott_dogos_filmecsket_a_John_Wick_rendezoje_egy_hocsatarol_video_iPhone11","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=487f71c1-0803-4751-9e4f-01afa33a8604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aac1f1b-39b3-4f61-9457-1f80905da2a0","keywords":null,"link":"/kultura/20191205_Telefonokkal_forgatott_dogos_filmecsket_a_John_Wick_rendezoje_egy_hocsatarol_video_iPhone11","timestamp":"2019. december. 05. 10:05","title":"Telefonokkal forgatott dögös kisfilmet a John Wick rendezője egy hócsatáról (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van, Magyarországon ugyanis nemzetközi összehasonlításban nagyon elterjedt a vesztegetés.","shortLead":"A magyar vállalkozások immár minősített antikorrupciós irányítási rendszert vezethetnek be. Erre szükség is van...","id":"20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c59ea229-6648-4da3-9e69-e2189e5ba0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfa720c1-0a81-47e4-8d91-ede8e68518ec","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191205_Antikorrupcios_szabvanyt_vezettek_be_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 05. 12:25","title":"Antikorrupciós szabványt vezettek be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c13f7a8-8ff7-47ee-9219-4acf3db6fa95","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jövőre mutatják be, 200 kilométer hatótávú lesz egy feltöltéssel.","shortLead":"Jövőre mutatják be, 200 kilométer hatótávú lesz egy feltöltéssel.","id":"20191206_Zetta_jonnek_az_oroszok_a_vilag_legolcsobb_elektromos_autojaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c13f7a8-8ff7-47ee-9219-4acf3db6fa95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa8438e7-bea5-4b4a-a17d-1070ebb8814d","keywords":null,"link":"/cegauto/20191206_Zetta_jonnek_az_oroszok_a_vilag_legolcsobb_elektromos_autojaval","timestamp":"2019. december. 06. 12:21","title":"Zetta: jönnek az oroszok a világ legolcsóbb elektromos autójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai vállalat alapjaiban változtatna a szélvédő tisztításán. ","shortLead":"Az elektromos autók gyártásával foglalkozó amerikai vállalat alapjaiban változtatna a szélvédő tisztításán. ","id":"20191205_jon_a_lezer_a_tesla_szamuzne_a_100_eves_multu_hagyomanyos_ablaktorloket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b374ee5-d01b-428e-99d4-5fdbe0c4b3bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48595faa-554c-41c9-887b-54f9be976b65","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_jon_a_lezer_a_tesla_szamuzne_a_100_eves_multu_hagyomanyos_ablaktorloket","timestamp":"2019. december. 05. 09:21","title":"Jön a lézer: a Tesla száműzné a 100 éves múltú hagyományos ablaktörlőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]