[{"available":true,"c_guid":"ef7f5997-308c-4998-8179-02793cdd0990","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyesek szerint tökéletesen életképtelen a projekt, ez a videó viszont azt mutatja, hogy a Devel Sixteen ma már vezethető állapotú.","shortLead":"Egyesek szerint tökéletesen életképtelen a projekt, ez a videó viszont azt mutatja, hogy a Devel Sixteen ma már...","id":"20181107_video_egy_holgy_probalhatta_ki_eloszor_az_5000_loerosnek_igert_dubaji_hiperautot_devel_sixteen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef7f5997-308c-4998-8179-02793cdd0990&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48aed4b3-3e3f-4cab-979d-a26cc7df3e62","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_video_egy_holgy_probalhatta_ki_eloszor_az_5000_loerosnek_igert_dubaji_hiperautot_devel_sixteen","timestamp":"2018. november. 07. 08:21","title":"Videó: egy hölgy próbálhatta ki először az 5000 lóerősnek ígért dubaji hiperautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"872fcd35-7f57-4e2c-92c8-fa57dffb85b8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A víz nemcsak a rozsdásodás révén, hanem nagy nyomással is komoly veszélyt jelenthet a négykerekűekre.","shortLead":"A víz nemcsak a rozsdásodás révén, hanem nagy nyomással is komoly veszélyt jelenthet a négykerekűekre.","id":"20181107_a_nap_videoja_igy_tesz_tonkre_egy_3000_baros_gozborotva_egy_autot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=872fcd35-7f57-4e2c-92c8-fa57dffb85b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da4ee1de-340b-477d-a98a-6f12c2db264e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_a_nap_videoja_igy_tesz_tonkre_egy_3000_baros_gozborotva_egy_autot","timestamp":"2018. november. 07. 06:41","title":"A nap videója: így tesz tönkre egy 3000 baros gőzborotva egy autót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fbaf1b-6248-4c47-a70d-4e9b8f256eff","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mit keresett a német rendőrség a világ legnagyobb vagyonkezelőjénél? 5600 milliárd eurónál is nagyobb vagyont kezel a BlackRock, melynek müncheni és frankfurti irodáját lerohanták. ","shortLead":"Mit keresett a német rendőrség a világ legnagyobb vagyonkezelőjénél? 5600 milliárd eurónál is nagyobb vagyont kezel...","id":"20181108_Merkel_nagypolitikaba_visszatero_kihivoja_aligha_vagyott_ilyen_tipusu_ismertsegre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74fbaf1b-6248-4c47-a70d-4e9b8f256eff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60524525-3b49-4a8e-960a-15b3dffa001f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Merkel_nagypolitikaba_visszatero_kihivoja_aligha_vagyott_ilyen_tipusu_ismertsegre","timestamp":"2018. november. 08. 12:21","title":"Merkel nagypolitikába visszatérő kihívója aligha vágyott ilyen típusú ismertségre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc743b4d-e6f5-4d0c-a36c-14210273f94d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dana Rohrabacher ugyanakkor Putyin \"legjobb washingtoni emberének\" is számított.","shortLead":"Dana Rohrabacher ugyanakkor Putyin \"legjobb washingtoni emberének\" is számított.","id":"20181107_Elbukta_kepviseloi_helyet_Orban_washingtoni_lobbistaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc743b4d-e6f5-4d0c-a36c-14210273f94d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76aaf59-174c-4dec-88fe-73e63b9547b7","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_Elbukta_kepviseloi_helyet_Orban_washingtoni_lobbistaja","timestamp":"2018. november. 07. 12:05","title":"Elbukta képviselői helyét Orbán washingtoni lobbistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága több tízezer névtelen bankkártyát osztott ki a migránsok között. Ez az, amit napok óta tolnak a Fidesz politikusai. A program évek óta létezik, a magyar kormány is tud róla.","shortLead":"Az Európai Bizottság és az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága több tízezer névtelen bankkártyát osztott ki a migránsok...","id":"20181107_Habonykozeli_szloven_lapbol_indult_az_osszeeskuveselmelet_amin_a_Fidesz_porog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddca19a5-a3a3-4348-a820-1c520ad90e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b261db-4d4e-4a34-b4e3-777dd049da6b","keywords":null,"link":"/itthon/20181107_Habonykozeli_szloven_lapbol_indult_az_osszeeskuveselmelet_amin_a_Fidesz_porog","timestamp":"2018. november. 07. 12:33","title":"Habony-közeli szlovén lapból indult az összeesküvés-elmélet, amin a Fidesz pörög","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9e486d-6c7f-4617-af66-3c8f5a00bc08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újabb nemzeti konzultáció eredményeképp az Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyereknek joga van apához és anyához, de a kormány ennek következményeit nézve nem segít a tisztán látásban. ","shortLead":"Az újabb nemzeti konzultáció eredményeképp az Alaptörvénybe kerülhet, hogy a gyereknek joga van apához és anyához, de...","id":"20181108_nemzeti_konzultacio_demografia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b9e486d-6c7f-4617-af66-3c8f5a00bc08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db67c6e5-33c9-4c39-8251-f8b5d95dca16","keywords":null,"link":"/itthon/20181108_nemzeti_konzultacio_demografia","timestamp":"2018. november. 08. 11:22","title":"A kormány nem konzultál: a legérthetetlenebb kérdésre nincs válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07abf8a2-4c70-4eed-bc73-d02bf79dc695","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Folytatódik Surányi György és a Magyar Nemzeti Bank izgalmas vitája. \r

(Frissítés: az MNB üzenetet küldött, amiből az derül ki, hogy ők sajnos tovább nem vitatkoznak.)","shortLead":"Folytatódik Surányi György és a Magyar Nemzeti Bank izgalmas vitája. \r

(Frissítés: az MNB üzenetet küldött, amiből...","id":"201845_zavartalan_onellentmondas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07abf8a2-4c70-4eed-bc73-d02bf79dc695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4f7fd0-d1c0-41bd-a44b-593947fb47f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/201845_zavartalan_onellentmondas","timestamp":"2018. november. 08. 11:30","title":"A jegybank titokzatos aranyvásárlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be00ce84-3945-4840-a4fc-e8004639cbfe","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az infláció viszont magas lehet, és máshol sem jobb a helyzet.","shortLead":"Az infláció viszont magas lehet, és máshol sem jobb a helyzet.","id":"20181108_Joslat_Brusszelbol_durvan_lassulhat_a_magyar_GDPnovekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be00ce84-3945-4840-a4fc-e8004639cbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"417b0f26-a57c-4890-b1f7-f334a5fa2eee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181108_Joslat_Brusszelbol_durvan_lassulhat_a_magyar_GDPnovekedes","timestamp":"2018. november. 08. 15:42","title":"Jóslat Brüsszelből: durván lassulhat a magyar GDP-növekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]