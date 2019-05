hvg.hu: Miért ment vissza az LMP-hez? Évekkel ezelőtt kilépett, miután nem támogatták a képviselő-jelöltségét, majd önkormányzati képviselő-jelöltként tért vissza 2018-ban, visszalépett a pártba, most pedig az EP-listát vezeti. Kívülről karrierpolitikusnak tűnik.

Vágó Gábor: A zengői lokátorépítés ellen tiltakozó aktivista csoporttal léptem a politikai mezőre, utána civil szervezetet hoztunk létre Kecskeméten, ahol állandó politikai falakba ütköztünk. Ekkor gondoltuk azt, hogy a politikában a helyünk, én zöldként egy zöld párt alapításában vettem részt. Utána országgyűlési képviselőként folyamatosan azt tapasztaltam, hogy a kétharmaddal szemben csak a borsót lehet hányni a falra a Parlamentben. Ezután tényfeltáró újságíróként azt tapasztaltam, hogy hiába fedtem fel korrupciós ügyeket, nem volt érdemi hatása, sem politikailag, sem büntetőjogilag, ami nagyon kiábrándított. Azt láttam, hogy most cselekedni kell, mert nem csak a NER korrupciója az igazi probléma, hanem a klímaváltozás is. Személyesen klímaszorongásom van, amit csak a társadalmi cselekvés tud feloldani, a klímaváltozás ellen a leghatékonyabban az Európai Parlamentben lehet küzdeni.

hvg.hu: Hol ülne az Európai Parlamentben?

V. G.: Nem is kérdés, a Zöldeknél.

hvg.hu: Viszont a Zöldeknek nem tetszik, hogy az LMP kokettál a Jobbikkal, kaptak figyelmeztetést is.

V. G.: A kokettálást igaztalan vádnak tartom, mert a parlamenti munkában mindenkivel együttműködünk, akárcsak az önkormányzati indulásnál. Arra vonatkozóan volt egy figyelmeztetés, hogy nagyon meggyengítené a Zöld pártcsaládot és a frakciót, ha az EP-választáson közösen indulnánk a Jobbikkal. Ezt megértem, mert a frakció legnagyobb erénye az összetartás. A Jobbikkal közös indulás érdemben nem is volt napirenden, viszont azt felfogták, hogy az önkormányzati választáson mindenkivel együtt kell működni a NER leváltásához, és ebben támogatnak is minket.

A fejléc szövege A hvg.hu az EP-választások előtt interjúkat készít a pártok listavezetőivel. A Jávor Benedekkel (Párbeszéd), Dobrev Klárával (DK), Cseh Katalinnal (Momentum) és Gyöngyösi Mártonnal (Jobbik) készült beszélgetéseket a nevekre kattintva olvashatják. A Fidesz reagált ugyan megkeresésünkre, de Trócsányi László nem ad interjút, az MSZP listavezetője, Tóth Bertalan sem ül le velünk, önmaga helyett a listán mögötte állókat ajánlotta volna.

hvg.hu: Akkor nem tart attól, hogyha bejut, a Zöldek kirakják?

V. G.: Nem, több szinten is a támogatásukról biztosítottak. Ezt bizonyítja, hogy Bas Eickhout kétszer eljött velünk kampányolni az elmúlt hetekben, és világosan elmondta, hogy Magyarországon az LMP támogatására kér mindenkit. Itt volt a baden-württenbergi listavezető, közösen tartottunk sajtótájékoztatót a klímavédelemről, voltam Strasbourgban, Berlinben és Bécsben tárgyalni a zöldekkel, ahol a jövőbeli együttműködésekről egyeztettünk.

hvg.hu: Önnek mi a véleménye a Jobbikkal való együttműködésről?

V. G.: Helyi szinten ez elkerülhetetlen. Ahhoz, hogy legyőzzük a Fideszt, kell a Jobbik is, de ez nem ideológiai kérdés. Meg kell találni a közös minimumot. Amíg csak mandátumokról szól a tárgyalás, nem a célokról, addig ugyanazt a verklit nyomjuk, mint 2012 óta mindig. Láthatóan az összefogás önmagában nem elég a választók többségének megszólítására.

hvg.hu: Mi most az LMP? Eléggé meghatározhatatlan: kokettálnak a Jobbikkal, egy volt MSZP-s a társelnök és az EP-lista második helyezettje.

V. G.: Magyarország zöld pártja: most is ez, és mindig is ez volt. Mindenkivel együttműködünk a mostani önkormányzati választásokon, 2022-ben pedig koordinációra készülünk az országgyűlési választáson is, csak a Fidesz és a Mi Hazánk Mozgalom a kivétel.

hvg.hu: Az együttműködésről beszél, ugyanakkor a budapesti megállapodásból kimaradtak, önálló főpolgármester-jelöltet támogatnak. A választás után más lesz a helyzet? A szocialisták azt mondják, ha nem jutnak be, rosszabb tárgyalási pozícióból indulnak, mint ahol lettek volna februárban. Lehet, hogy eltaktikázták?

V. G.: Mi azt mondtuk, hogy Budapesten is el kell érni, hogy egy ellenzéki jelölt álljon szembe egy kormánypártival. A Momentummal kiegészült régi baloldal azt mondta, hogy majd ők megmondják, ki van benne az együttműködésben, ebből alakult ki a vita, de biztos vagyok benne, hogy ez is rendeződni fog május 26. után is, és létre fog jönni az egy az egy elleni felállás.

hvg.hu: Plakátkirakásról posztolva azt írta a Facebook-oldalán, hogy az LMP-nek az aktivistáinak köszönhetően vannak plakátjaik, de kaptunk olyan olvasói képeket, hogy a Publimontnál és a JCDecaux-nál is vannak citylightjaik.

V. G.: Az van, óriásplakátunk nincs. Azt írtam, hogy óriásplakátok nincsenek.

hvg.hu: Nem, azt írta ki, hogy az aktivistáknak köszönhetően vannak plakátjaik, de nem csak nekik köszönhetően vannak.

V. G.: Kérem, nézze meg, mit írtam, és csak azzal szembesítsen! 100 citylightunk van vidéken, és 100 Budapesten.

hvg.hu: Okozott dilemmát, hogy hirdessenek vagy ne hirdessenek Fideszhez közeli cégeknél?

V. G.: Igen, de mivel a törvény értelmében már ezeket is egységes listaáron lehet vásárolni, nem különalkuk eredményeként, ezért úgy döntöttünk, hogy veszünk.

hvg.hu: Radikálisan zöld programot képvisel, állítólag ezért is választották meg listavezetőnek, hogy ezzel meg tudják szólítani a régi, zöld szavazókat. Sikerült? A kutatások szerint nincs esélyük a bejutásra.

V. G.: Az elmúlt két hétben megjelent összes mérés szerint az LMP mandátumot fog szerezni, és erősödött az előző hónaphoz képest.

hvg.hu: Számos kutatás van, ami azt mondja, hogy nem, vagy nagyon rezeg a léc.

V. G.: Az biztos, hogy az egy mandátumunk meglesz, a kettőért küzdünk. Az LMP egy hajrápárt, mindig is jók voltunk az utolsó pillanatos mozgósításban. Eddig az összes választáson alulmértek minket, de mindig megmutattuk, hogy van erő a zöld gondolatban Magyarországon.

hvg.hu: Európában erősek a zöldek, vannak pozícióik, az LMP viszont gyenge.

V. G.: Közép-Európában mi vagyunk a legerősebb zöld párt, 10 éve stabilan ott vagyunk a politikai palettán.

hvg.hu: Nyugat-Európához hasonlítva gyengék.

V. G.: Nézzük a helyünket a világban, regionálisan mi vagyunk a legerősebbek, ez fegyvertény, szeretnénk is segíteni a környező országoknak.

hvg.hu: Négy százalékon mérik az LMP-t, a Medián viszont kimutatta, hogy Szél Bernadettről a saját szavazóik fele azt hiszi, még LMP-s. Mi lesz, ha rájönnek, hogy nincs meg a főnökasszony?

V. G.: Szerintem a zöld gondolatnak több mint 4 százalék támogatója van, arról kell meggyőzni az embereket, hogy ezt mi tudjuk a leghatékonyabban képviselni.

Vágó Gábor © Túry Gergely

hvg.hu: Mennyire tudja megszólítani itthon az embereket? Járja az országot, de a képeken annyi látszik, hogy egy-két emberrel kezet fog, beszélget.

V. G.: Ilyen az utcai fogadóóra, így tudok beszélgetni az emberekkel.

hvg.hu: Mekkora a fogadókészség?

V. G.: Van. Vidéken talán kicsit nagyobb is, mert akinek van kiskertje, az látja, hogy a pár éve a melegebb éghajlat miatt megjelent spanyol csiga hogyan zabálja fel a termését. Érzik a klímaváltozás hatását. A fogadóóra akkor működik, ha párbeszéd van, előfordul, hogy fél órát beszélgetek egy emberrel. Ha száz ember előtt beszélek, abból nem lesz párbeszéd.

hvg.hu: Nem is törekednek nagyobb tömegre?

V. G.: Most nem tömegrendezvényeket szervezünk, hanem párbeszédeket.

hvg.hu: Mert nem tudnának tömegeket mozgatni?

V. G.: Mikor tömegeket akartunk mozgatni, mindig összejön pár száz fős tömeg, de most nem ez a cél.

hvg.hu: Nagyon bizakodó, azt mondja, lehet két mandátum is, de vannak olyan hangok az LMP-n belül, hogy iszonyatosan kínos lesz az EP-szereplés, és nem csak az LMP-nek, hanem az egész ellenzéknek. Van, aki azzal számol, 15 mandátumot is elvihet a Fidesz.

V. G.: Remélem, nem így lesz. A Fidesz legyőzéséhez minden bejutásra esélyes ellenzéki párt mandátumára szükség van. A nagyvállalati kapcsolatok miatt nagy vitáim vannak az ALDE-val, így a Momentummal is, de az ő mandátumukra is szükség van, ahogy az LMP-ére is.

hvg.hu: Önök egymással versenyeznek, egymás szavazóbázisára hajtanak.

V. G.: Mi a zöldeket akarjuk megmozdítani, ők nem tudom, kit.

hvg.hu: Az LMP jelenlegi bázisát.

V. G.: Ez az ellenzék rákfenéje, hogy egymás szavazóit akarjuk elvenni, ahelyett, hogy meggyőznénk bizonytalanokat vagy fideszeseket. Direkt azért járok olyan településen is, ahol nagymértékű Fidesz-győzelem született, megpróbálom meggyőzni őket, hogy érdemes elmenni szavazni. Ha Újlipótvárosban akarnék többséget szerezni, azzal nem lehet a Fideszt legyőzni.

© Túry Gergely

hvg.hu: Mi számít a Fidesz legyőzésének?

V. G.: Egy 11-10-es mandátumarányt annak tekintenék az ellenzék szempontjából.

hvg.hu: Mitől bízik benne, hogy ennyi meglesz?

V. G.: Ha sok ellenzéki szavazót tudunk elvinni, de ezt csak tematizálással lehet, a klímaváltozás ilyen.

hvg.hu: Kövér László házelnöktől a minap azt idézték, az agymosó média miatt érzékelik az emberek legfontosabbnak a klímaváltozást, ahelyett, hogy a terrorizmussal foglalkoznának. (Később pontosították, hogy Kövér is fontosnak tartja a klímaváltozást.)

V. G.: Csak azt tudom mondani Kövér Lászlónak, hogy nézzen ki az ablakon, egyik nap hó esik, másik nap perzselő nyári napsütés van, aztán újra októberi időjárás. A klímaváltozás itt van, ez nem egy tudományos riogatás. Sokaknál ez lett az első számú prioritás, egy kutatás szerint a magyarok hatoda szerint is ez az EP-választás legfőbb tétje. Óhatatlanul nem ott tartunk, mint Németország, ahol az emberek 33 százaléka gondolja ugyanezt. Ott a populista AfD-n kívül minden párt klímavédelemmel kampányol, ők a dízelt akarják megmenteni. Ez tendencia, a populista pártok klímatagadók, a nagyvállalati tőke mozgatja őket, illetve elég erős az orosz kapcsolat is, Oroszország pedig érdekelt a szénhidrogénre alapuló rendszer fenntartásában.

hvg.hu: Fidesz szerint a bevándorlás a fő tét.

V. G.: Fidesz olyan narratívát épít fel, amely igazságmagvakat tartalmaz ugyan, de alapjaiban hamisak az állítások.

hvg.hu: A Fidesz bevándorláspolitikája miatt volt egy nyilvános vitája Ungár Péterrel. (Ungár szerint migráció ügyben egyet lehet érteni Orbánnal, Vágó viszont azt írta, az éheztetéssel, a megbélyegzéssel, a kirekesztéssel és a gyűlöletkeltéssel morális alapon nem lehet egyetérteni.)

V. G.: Igen, de ez valójában egy 2016-os vita felmelegítése volt. Én vettem rá a Kutyapártot, hogy álljunk bele, kampányoljunk az érvénytelen népszavazásért. Az LMP-nél is kopogtattam ezzel, de őket nem sikerült meggyőznöm. A kampány sikeres volt, a népszavazás érvénytelen lett. Visszatérve: a Fidesznek mindegy, kit kell gyűlölni, csak gyűlöltetni akar. Mi ezzel szemben a valódi problémákkal szembesítjük az embereket. Nem áltatjuk őket, nem mondjuk, hogy lesz ingyenpénz, és minden azonnal jóra fordul. Ez nagyon kemény munka lesz, de mindenkinek vissza kell vennie a fogyasztásból, nem tudunk mindenhova repülővel utazni, drágább lesz a dízel autós közlekedés, de ez a bolygó megmentésének az ára.

hvg.hu: A Sargentini-jelentést megszavazta volna? Meszerics Tamás akkor még LMP-s EP-képviselő hezitált, az elnökség döntése után viszont nem szavazott.

V. G.: A legfőbb kritikám nem magával a jelentéssel van, hanem azzal, hogy egyes tagországokat vesznek górcső alá, ahelyett, hogy mindenhol vizsgálnák a jogállamiságot. Be kell építeni garanciákat, hogy ha valaki megszegi a klub szabályait, akkor a jogállamiság tekintetében lehessenek retorziók.

© Túry Gergely

hvg.hu: De akkor egyetértett azzal, hogy az LMP-s képviselő nem szavazott.

V. G.: Elmondtam Judith Sargentininek is, hogy elég rosszul fogta meg a korrupciót, mert ő csak a közbeszerzésen induló egytenderes arányokat nézte, holott rendszerszintűvé vált a korrupció. Én jóval inkább hozzájárultam volna a jelentéshez, és akkor más lett volna a hozzáállásom is. De a legfontosabb az lenne, ha a jogállami vizsgálati rendszer megváltozna.

hvg.hu: Milyen megállapodást kötött az LMP-vel, önt kötik majd az elnökség döntései?

V. G.: Minden párttagot kötnek, szeretnék ezekben a döntésekben proaktív lenni.

hvg.hu: A vitás kérdés esetén elfajulhat odáig a helyzet, hogy kilép, mint Meszerics Tamás? (Meszerics októberben távozott, a párt stratégiájával nem értett egyet.)

V. G.: Nem ez a terv, ez egy demokratikus szervezet, nem fogok olyan hibát elkövetni, hogy megyek előre, és nem nézek hátra.

hvg.hu: Mennyire fogható Orbán Viktor az EU-ból? Sokaknak az a víziója, hogy onnan tudnak küzdeni ellene.

V. G.: Ne várjuk, hogy majd az EU magától megállítja Orbánt, ezt nekünk Magyarországon kell megtenni. Azt viszont meg lehet állítani, hogy az EU finanszírozza az orbáni rendszer kiépítését.

hvg.hu: Weber, Macron és Timmermans is felvetette a kifizetések jogállamisághoz kötését. Ezzel egyetért? Mennyire lehet ez hatékony?

V. G.: Nem szabad olyan tagországoknak pénzt adni, ahol a saját oligarcharendszerüket építik ki úgy, hogy nincs érdemi vizsgálati lehetőség. Úgy kell a rendszert kiépíteni, hogy a kormányt kihagyva jussanak az érintett tagországok uniós pénzhez, de ez nem azt jelenti, hogy rögtön a Bizottság döntsön. Lehetővé kellene tenni, hogy a helyi gazdaságfejlesztésről az önkormányzat döntsön.

hvg.hu: Ami itthon túlnyomó részt szintén fideszes.

V. G.: Remélem, az önkormányzati választás után sikerül több megyei jogú várost és települést visszavenni. De van még egy nagyon fontos probléma: a pályázatíró ipar a NER tevékeny része. Valahogy meg kell oldani, hogy kevesebb bürokratikus akadály legyen a forrásokhoz való hozzáférésnél. Ha a pályázatok ugyanezen a rendszeren futnak át, semmivel nem vagyunk előrébb, ugyanúgy az oligarchák zsebét tömné Brüsszel. Még nincs meg az isteni szikra, hogyan lehetne ezt megoldani, de az biztos, hogy meg kell.

hvg.hu: Az önkormányzati pénzosztás mennyivel volna átláthatóbb, ellenőrizhetőbb? Az ellenzék egyik fő kritikája, hogy a Polt Péter vezette ügyészség nem lép fel hatékonyan az OLAF-jelentések után sem.

V. G.: Az OLAF béna kacsa, az Európai Ügyészségre lenne szükség, de ahhoz Alaptörvényt is kell módosítani.

hvg.hu: És az Európai Tanácsban is egyhangú döntés kellett volna, de a többi között Magyarország nem szavazta meg.

V. G.: Az Unió egész konstrukcióját meg kell változtatni ahhoz, hogy hatékonyan működjön. De visszatérve az önkormányzatokhoz: ott a politikai felelősséget a polgármester és a képviselő-testület vállalja a pénzek felhasználása miatt. Az emberek látják, mi valósult meg belőle, mennyit lophattak ki, az alapján tudnak dönteni a választáson.

hvg.hu: A Fidesz megítélésére sem hatott vissza a korrupció, mi garantálja, hogy önkormányzati szinten ez máshogy lesz?

V. G.: A nagy ügyeknek nincs hatásuk, de a kicsiknek annál nagyobb. Az 50 ezres órabérről szóló cikkeinket sokkal többen olvasták, mint mikor 50 milliárd lenyúlásáról írtunk, holott utóbbi nagyobb probléma. Kecskeméten az emberek beszélgetéseiből is azt vettem le, hogy az Elios-lámpákkal is az volt a baj, hogy nem világít, nem pedig az, hogy ki csinálta.

© Túry Gergely

hvg.hu: Az EP-ben is akar korrupcióval foglalkozni? A költségvetési bizottság tagjaként Jávor Benedek napirenden tudta tartani az ügyet, elolvashatta az OLAF-jelentést, amit kívülről nem tudott megtenni más EP-képviselő.

V. G.: Alapvetően a klímaköltségvetésért akarok küzdeni, de a korrupciós ügyeken is rajta akarom tartani a szememet.

hvg.hu: Más ellenzéki pártokhoz hasonlóan önök is európai minimálbért akarnak, ezt hogyan képzelik?

V. G.: Hogy életszínvonalhoz kötve legyen egy minimum minden tagországban, nyilván nem lehet itt a luxemburgi minimálbért megadni, azt a magyar termelékenység nem tudja elviselni. Az uniós intézményrendszert a nagyvállalatok tartják kézben a lobbistáikon keresztül…

hvg.hu: Meg Soros György.

V. G.: Ja, persze... És ezeknek a nagyvállatoknak az alacsony munkabér és laza környezetvédelmi szabályozás kell Kelet-Európában, mert ezzel tudják fenntartani a profitot. Ha Európa szemétlerakói meg kiszolgálói vagyunk, a fiatalok elhagyják az országot. Meg kell akadályozni, hogy a nagyvállalatok kizsákmányolják az embereket és a természetet, ehhez szigorítani kell az uniós szabályokat.

hvg.hu: A DK uniós alapból finanszírozná az európai minimálbért, önök miből? Tagállami finanszírozásból?

V. G.: Megnézem majd pontosan a programot, de igen, alapvetően tagállami finanszírozásból, az adott tagállam átlagbéréhez kötve, a pontos képletre nem emlékszem.

hvg.hu: Miért nem tudja kívülről az LMP programját?

V. G.: Viszonylag hosszú, de a fő programpontokat tudom. Fáradok a kampányban, nem káptalan az agyam, ez ma a 4. interjúm.

hvg.hu: Mi a terve, ha nem jut be az EP-be?

V. G.: Nincs napirenden a kérdés.

hvg.hu: Ungár Péter szerint egy rossz EP-szereplés az elnök, illetve az elnökség felelőssége. Ön is így gondolja?

V. G.: Nem akarok felelősséget hárítani meg dobálni, de szerintem jó lesz ez a szereplés.

hvg.hu: Mi van, ha mégsem?

V. G.: Ezekre szívesen válaszolok május 27-én.