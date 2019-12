2019 két választása alaposan felbolygatta az erőviszonyokat az ellenzéki oldalon, a Fideszt pedig megtépázta Borkai Zsolt szexbotránya. Mészáros Lőrinc világszinten is feltűnővé vált, egykori jobbkeze, Jászai Gellért pedig úgy érezheti magát, mint aki matchboxot kapott luxusautó helyett karácsonyra. Rogán-Gaál Cecília még a nyertesek között van, de hamarosan kiderül, Gaál Cecíliaként is jut-e neki hely azon az oldalon, ahol a pénzt osztják. Lássuk az idei év öt nyertesét és vesztesét.

A nyertesek:

Gyurcsányék

Az év egyik legnagyobb politikai nyertese Gyurcsány Ferenc, aki pártjával és feleségével, Dobrev Klárával az élen nagy meglepetést okozott májusban: mindenki dörzsölte a szemét, mikor kiderült, négy EP-képviselőt küldhetnek ki Brüsszelbe, szemben a választás előtt reálisnak tartott maximum két fővel.

© Vörös Szilárd

A DK-nak félmilliósra duzzadt a szavazótábora, a sikeren felbuzdulva kreatív szövegértelmezéssel felrúgták a választás előtt kötött ellenzéki paktumot, és kis híján elgáncsolták Karácsony Gergely főpolgármester-jelölti indulását. Gyurcsány pártja azóta is stabilan tartja magát, jelenleg az ellenzék legerősebb pártjaként 15 százalékon áll. Gyurcsány tehát tovább menetel sokak szerinti valódi célja, a baloldal feletti hatalomátvétel felé.

Karácsony Gergely

Utólag belegondolva inkább jól irányzott pr-akció volt Karácsony Gergely tavalyi miniszterelnök-jelölti próbálkozása: a végcél minden bizonnyal már akkor is az idei főpolgármesteri indulás lehetett, amit az összellenzéki jelölt fölényesen hozott is Tarlós Istvánnal szemben.

© MTI / Balogh Zoltán

Meglepetésre a közgyűlési többség is az övé, így tehát a Fidesz-kampányban lépten-nyomon alkalmatlannak bélyegzett politikus most bizonyíthat, feltéve, ha a kormány hagyja: a kezdeti tétovázás után ugyanis Orbán Viktor nekikezdett: előbb azzal állt elő a kormánytöbbség, hogy a "budapestiek védelmében" ezentúl a fővárosnak kötelessége finanszírozni a BKV-t, illetve kitalálták, hogy a színházak támogatásért cserébe ezentúl bele akarnak szólni abba, hogy ki lesz az igazgató. De jöhet ezek után cselvetések sorozata: van, aki szerint a kormány meg akarja fosztani a fővárost az uniós pénzektől.

Momentum

A Momentum EP-listájának második helyén induló Donáth Anna úgy nyilatkozgatott a választás éjszakáján, hogy nem is sejtette, hogy kijuthat Brüsszelbe. "Aztán este 11 körül odafutott hozzám valaki, belökött a terembe, ahol ováció fogadott, és közölték, hogy bent vagyok. Tíz perc múlva már a pulpituson kellett beszédet mondanom" – mondta Donáth a hvg.hu-nak.

© Máté Péter

Magukhoz – és a DK-t leszámítva a többi ellenzéki párthoz – képest nagyot taroltak az EP-választáson, a közvélemény-kutatási adatok szerint stabilan a parlamenti bejutási küszöb fölött vannak. A Fidesz igyekszik rájuk sütni, hogy ők az új SZDSZ, kérdés, hogy most, amikor már Gyurcsány Ferenc is visszatért, lehet-e bárkit a szabad demokratákkal riogatni.

(Rogán-)Gaál Cecília

Hamarosan kiderül, hogy az utolsó sikeres üzletasszonyi évét zárta-e Rogán-Gaál Cecília, vagy az útja továbbra is közpénzekkel lesz kikövezve. Idén mindenesetre nagyot szakított, a hozzá köthető sporteseményeket kis híján félmilliárd forinttal támogatták állami cégek, szépségversenyét az MTVA közvetítette 52,6 millió forintért. Cége, a Nakama&Partners is szárnyalt: az idei mérleget sajnos még nem ismerjük, de tavaly már csaknem 1,2 milliárdos bevételt produkált, 438 milliós nyereséggel.

© Túry Gergely

A Rogán család nemrég költözött egy budai, Felhő utcai luxusvillába (amit Rogán-Gaál Cecília bérel), ám november közepén a házaspár egy közleményben jelentette be, hogy válnak. Kérdés, ezzel ki bukik nagyobbat: a luxuséletvitelét a felesége üzleti sikereivel magyarázó miniszter, vagy Gaál Cecília, akinek innentől saját jogon kell rátermettségét bizonyítania az üzleti életben. Ha nem sikerül nekik, akkor jövőre mindketten a vesztesek oldalára kerülhetnek.

Mészáros Lőrinc

Nehéz kiszorítani egy top ötös összeállításból Mészáros Lőrincet, aki idén felkerült a világ (!) leggazgadabb embereinek listájára, egészen pontosan a 2057. helyére, céges érdekeltségein keresztül májusban ő lett az ország legnagyobb földesura is. A Bloomberg szerint "Orbán Viktor barátainak helyzetbe hozása" eredményezte Mészáros kiemelkedő sikerét, bár az egykori gázszerelő szerint soha nem volt üzleti kapcsolata a miniszterelnökkel. Mi sem mutatja jobban közelségét a politikához, hogy az önkormányzati választás másnapját ő is megérezte: tőzsdén lévő cégei miatt hirtelen 11 milliárddal csökkent a vagyona. Panaszra így sincs oka, a közbeszerzéseket sorra viszi – Tóth István János korrupciókutató szerint szinte az összes beadott pályázata nyer –, legutóbb december 20-án nyert el egy 9,4 milliárdos tendert. A kormány (pontosabban az MVM) megveszi a Mátrai Erőművét – amelyben komoly szennyezés volt idén –, az átalakításra 200-300 milliárdot költenek, természetesen Mészáros Lőrinc helyett.

A vesztesek:

Jászai Gellért

Kevés választotta el Jászai Gellértet attól, hogy az előző listán szerepeljen, az általa vezetett informatikai cég, a 4iG ugyanis Mészáros Lőrinchez közelítő tempót vett fel a milliárdos állami közbeszerzések elnyerésével. A legnagyobb dobás azonban nem sikerült: hiába tervezték, nem sikerült felvásárolniuk a T-Systemst.

© Máté Péter

Noha a 4iG az üzlet meghiúsulását indokolni próbáló belső levelében azt magyarázta, a T-Systems Magyarország átvilágítását követően akadtak el a tárgyalások, ennél azért bonyolultabb lehet az ügy, köztük az is felmerült, hogy a német cég sem szívesen üzletelt volna Mészáros körével. Így tehát a visszatáncolás kremlinológiai összefüggéseket is felvet, a megfejtéssel egyelőre adósak vagyunk.

LMP

A tavalyi országgyűlési választáson az LMP még talpon tudott maradni a különutas politikájával, az EP-választáson viszont megsemmisült a belső harcok miatt is szétesett párt. Ez természetesen rányomta a bélyeget az önkormányzati választásra is, olyannyira, hogy egy megyei listát sem tudtak állítani. A fővárosban is erős taktikai hibát vétettek: az EP-választás után akartak megállapodni a baloldali pártokkal, de a csúfos eredmény után nem osztottak nekik lapot. Nyáron még a pártszabályzat szerint kötelező női társelnököt sem tudták megválasztani a lemondott Demeter Márta helyére, a legtöbb ajánlást kapó Schmuck Erzsébet ugyanis akkor még eltiltás alatt állt. Novemberre az etikai bizottság törölte a tiltást, így már társelnök lehet Kendernay János mellett. Az EP-listát tavasszal még vezető Vágó Gábor pedig mintha teljesen eltűnt volna a színről.

Mengyi/Simonka/Boldog

Több, magát érinthetetlennek képzelő helyi fideszes kiskirály is nagyot bukott idén. Kezdjük a magát Voldemortnak nevező Mengyi Rolanddal, aki jogerősen négy év letöltendő börtönt kapott különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás bűntettének kísérlete és más bűncselekmények miatt. A vád szerint szociális szövetkezetek által elnyert pályázati pénzekből szedett sápot magának a képviselő, aki persze tagad, még az első fokú elmarasztaló ítélet után is ártatlannak vallotta magát. Mengyi már nem fideszes, Simonka György viszont még az, rá az ügyészség 8,5 év börtönt és 850 millió forintos vagyonelkobzást kért. Simonkát és bűntársait 1,4 milliárdnyi uniós pénzt nyúltak le a vád szerint, és bár a képviselő csak a harmadrendű vádlott, mégis tőle követelik vissza a legnagyobb tételt. Boldog Istvánra is nehéz idők jöhetnek, jobbkezét, Fehér Petrát november végén letartóztatták, a hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt folyó nyomozás egyik gyanúsítottjaként. Ez az ügy röviden arról szól, hogy állítólag Boldog megbeszélte a térségbeli polgármesterekkel, kik nyerjenek egyes pályázatokon, az ügyet egy vádalku segíthetett felgöngyölíteni. A képviselő ingerültségét látva nem lesz teljesen nyugodt idén az ünnepe.

Gréczy Zsolt

Két hét leforgása alatt vált az év egyik legnagyobb vesztesévé a DK-s Gréczy Zsolt, akinek megszerezték privát képeit, és a szerkesztőségeket a képviselőnek tulajdonított pucér fotók árasztották el. A pornográf képek mellé zaklatási vád is járt, ezt Gréczy Zsolt tagadja és perel. A parlamenti mandátumáról év végével mindenesetre lemondott, hogy a botrány ne az amúgy emelkedőben lévő pártot terhelje. Gyurcsány Ferenc pártelnök egyelőre mellette áll, ez az egész szerinte onnantól közügy, ha bebizonyosodik a zaklatási vád, ami eddig nem történt meg.

Borkai Zsolt

Az önkormányzati választás előtti héten a pornófilmnézés a hazai szerkesztőségekben teljesen általános tevékenységgé vált, ahogyan az is, hogy a Borkai Zsolt és társai orgiájáról keringő felvételeken szereplőket megpróbáljuk beazonosítani és lenyomozni. A hajón felbukkanó arcokról szép hálózatot lehetett felrajzolni, a legsúlyosabb szál azonban mégiscsak Borkai polgármesterhez, és a milliárdos bizniszek körül tüsténkedő Rákosfalvy Zsolt ügyvédhez volt köthető. Ezek után Borkai a polgármester-választást megnyerte ugyan (több fideszes őt okolta az országosan gyengébb szereplésért), de a választás után kilépett a Fideszből majd az eskütétele után lemondott a polgármesteri posztjáról. Az ügyben több nyomozás is folyik, részben a videó nyilvánosságra hozásának körülményei, részben gazdasági jellegű bűncselekmények gyanúja miatt, még Borkai fiának fizetése miatt is folyik eljárás.