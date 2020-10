Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Népszava úgy tudja, egyelőre azért nem árulják el a négy magyar helyszínt, nehogy túl nagy tömeg verődjön össze.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, egyelőre azért nem árulják el a négy magyar helyszínt, nehogy túl nagy tömeg verődjön össze.","id":"20201027_Budapesten_MTV_European_Music_Awards_MTU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54e186b6-5deb-4be4-b8da-945c0b8a4ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eff23195-be9b-40d1-a69d-3b090ab2f120","keywords":null,"link":"/kultura/20201027_Budapesten_MTV_European_Music_Awards_MTU","timestamp":"2020. október. 27. 09:28","title":"Nem árulják el, mennyibe kerül a budapesti MTV European Music Awards","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15698d51-5d8c-4e74-8ad9-eb0444899527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft tovább nehezíti azon felhasználói dolgát, akik még mindig a régi böngészővel, az Internet Explorerrel mennek fel a netre.","shortLead":"A Microsoft tovább nehezíti azon felhasználói dolgát, akik még mindig a régi böngészővel, az Internet Explorerrel...","id":"20201028_internet_explorer_bongeszes_bongeszo_microsoft_edge_weboldalak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15698d51-5d8c-4e74-8ad9-eb0444899527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14db2ad9-e635-4ef8-913b-b5387f121c4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_internet_explorer_bongeszes_bongeszo_microsoft_edge_weboldalak","timestamp":"2020. október. 28. 10:04","title":"Novembertől több weboldalt is nehezebben lehet majd megnyitni az Explorerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hajléktalanként élő férfi ezután felmászott az egyik vagonra. Az ügyészség vádat emelt ellene.","shortLead":"A hajléktalanként élő férfi ezután felmászott az egyik vagonra. Az ügyészség vádat emelt ellene.","id":"20201027_vonat_tabla_sinek_vagany_gyor_ugyeszseg_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"244394e4-0b9e-4099-bc39-e5794a9b31a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201027_vonat_tabla_sinek_vagany_gyor_ugyeszseg_vademeles","timestamp":"2020. október. 27. 10:52","title":"Értelmetlennek találta a jelzőtáblát, inkább az érkező vonat elé rakta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c093b1e-020b-4603-91ce-415c9d2a98c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyes térségekben hurrikán erejű széllökések is fokozzák a katasztrófát.","shortLead":"Egyes térségekben hurrikán erejű széllökések is fokozzák a katasztrófát.","id":"20201027_Kaliforniai_tuzvesz_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c093b1e-020b-4603-91ce-415c9d2a98c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2dabcb-d57d-426c-9cfb-5401fa978c19","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Kaliforniai_tuzvesz_","timestamp":"2020. október. 27. 06:45","title":"Kaliforniai tűzvész: több tízezer embert evakuáltak, egymillióan áram nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását az OSIRIS-REx űrszonda. ","shortLead":"A tervezettnél egy héttel hamarabb, már kedden megkezdi a Bennu aszteroidáról gyűjtött minta elraktározását...","id":"20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19736f4e-5fad-4652-9cd8-3260ce6eead7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_bennu_aszteroida_kozetminta_elraktarozasa_osiris_rex_urszonda","timestamp":"2020. október. 27. 20:00","title":"Szivárog a kőzetminta, ezért már ma nekiáll az OSIRIS-REx űrszonda a bespájzolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás gitáros-zeneszerzője, Ronnie Wood.","shortLead":"Gondatlanság, katasztrófa, szerelem, függőség, festészet - dokumentumfilmben meséli el életét a Rolling Stones legendás...","id":"202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fab2a80-54ce-4c81-a387-2f4278b49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7c3ab86-feeb-48d3-b7a1-58306399db66","keywords":null,"link":"/360/202043_film__hurok_es_ecsetek_isten_tenyeren__ronniewood","timestamp":"2020. október. 27. 14:00","title":"Szex, rock és ecset - Portréfilm a Rolling Stones gitárosáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f0f1bdb-f4ff-4139-b607-8fc6c69fc8a0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A polgármester megkérte a híveket, hogy alaposan gondolják meg, elmennek-e a templomba a járvány idején.","shortLead":"A polgármester megkérte a híveket, hogy alaposan gondolják meg, elmennek-e a templomba a járvány idején.","id":"20201026_szlovakia_mise_pap_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5f0f1bdb-f4ff-4139-b607-8fc6c69fc8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26de863d-9258-4976-a268-4802f2be1479","keywords":null,"link":"/elet/20201026_szlovakia_mise_pap_koronavirus","timestamp":"2020. október. 26. 16:56","title":"Hajnali négyre hirdetett misét egy pap Szlovákiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6","c_author":"","category":"vilag","description":"Kutyát sétáltatni maximum 500 méterre a lakhelytől lehet.","shortLead":"Kutyát sétáltatni maximum 500 méterre a lakhelytől lehet.","id":"20201027_Ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Csehorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613819c7-578b-4d84-937c-165f887381a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f68b037f-a626-415f-a7df-4f26868055bc","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Ejszakai_kijarasi_tilalmat_vezetnek_be_Csehorszagban","timestamp":"2020. október. 27. 05:31","title":"Éjszakai kijárási tilalmat vezetnek be Csehországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]