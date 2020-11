Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók világossá tették, hogy nem hagyják ott az SZFE épületeit. Ha bármelyik is kiürülne, az üzemeltetés munkatársai szerintük azonnal bezáratnák azokat. ","shortLead":"A hallgatók világossá tették, hogy nem hagyják ott az SZFE épületeit. Ha bármelyik is kiürülne, az üzemeltetés...","id":"20201104_szfe_egyetemfoglalas_blokad_kormanyrendelet_veszelyhelyzet_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23377193-2165-48cb-9a6d-f3eb68a78321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1891a5dd-4637-45e3-9cec-eda2a1d6d554","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_szfe_egyetemfoglalas_blokad_kormanyrendelet_veszelyhelyzet_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. november. 04. 15:28","title":"A kijárási korlátozás miatt sem áll le a színművészetisek egyetemfoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d9b4a4-e932-46ad-8a64-54d5471be6ad","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírus lassabb terjedésében sajátos körülmények is szerepet játszhatnak, ezekből az egyik, hogy Fekete-Afrika lakóinak átlagéletkora fele annyi, mint az európaiaké.","shortLead":"A koronavírus lassabb terjedésében sajátos körülmények is szerepet játszhatnak, ezekből az egyik, hogy Fekete-Afrika...","id":"202044__a_covid_afrikaban__peldamutato_jarvanykezeles__fiatalok__csak_egy_ujabbvirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d9b4a4-e932-46ad-8a64-54d5471be6ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a09323a-e276-4c9b-b2ee-bde990a70f74","keywords":null,"link":"/360/202044__a_covid_afrikaban__peldamutato_jarvanykezeles__fiatalok__csak_egy_ujabbvirus","timestamp":"2020. november. 04. 16:00","title":"Túlzottak voltak a félelmek, Afrika a vártnál hatékonyabban reagált a járványra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe9c6479-40e6-4fa0-8462-f7df3fee3ac3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Barack Obama volt az első elnökjelölt, akinek sikere jelentős részben a közösségi médiára épült. Donald Trump pedig az első, aki a világraszóló döntései mellett személyes, időnként indulatvezérelt kifakadásait is a közösségi hálón kürtölte szét. A Twitter és a Facebook az idei kampány fő csataterévé váltak, ahol a republikánus Trump jóval nagyobb követőtábort ért el a demokrata Bidennél. Az egyelőre kétséges kimenetelű választásnak már biztos tanulsága, hogy facebookozni és twitterezni bárki tud, de ha átgondolatlanul teszi, megeshet, hogy önmaga alól húzza ki a széket.","shortLead":"Barack Obama volt az első elnökjelölt, akinek sikere jelentős részben a közösségi médiára épült. Donald Trump pedig...","id":"20201105_amerikai_elnokvalasztas_2020_kozossegi_media_twitter_facebook_instagram_donald_trump_joe_biden","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe9c6479-40e6-4fa0-8462-f7df3fee3ac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce8f438-a067-4673-930d-e378d0c7f43e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_amerikai_elnokvalasztas_2020_kozossegi_media_twitter_facebook_instagram_donald_trump_joe_biden","timestamp":"2020. november. 05. 20:00","title":"A ravasz, az agy és a füstölgő Trump – mi veszhetett oda a Facebookon, Twitteren?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee9a76b-0418-4666-a82a-c2fb1ddcc32f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bizonytalanságokat hozhatnak a következő hónapok a társaság számára – közölték harmadik negyedéves gyorsjelentésükben.","shortLead":"Bizonytalanságokat hozhatnak a következő hónapok a társaság számára – közölték harmadik negyedéves gyorsjelentésükben.","id":"20201106_Javitott_a_MOL_a_tavaszi_bezuhanashoz_kepest_de_meg_tavoli_a_tavalyi_eredmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ee9a76b-0418-4666-a82a-c2fb1ddcc32f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc7a77b-5c2e-405e-b172-a2bb815c68a9","keywords":null,"link":"/kkv/20201106_Javitott_a_MOL_a_tavaszi_bezuhanashoz_kepest_de_meg_tavoli_a_tavalyi_eredmeny","timestamp":"2020. november. 06. 09:56","title":"Javított a MOL a tavaszi bezuhanáshoz képest, de még távoli a tavalyi eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakosságarányosan 50 ezer tesztet osztanak szét a kerületi önkormányzatok között.","shortLead":"Lakosságarányosan 50 ezer tesztet osztanak szét a kerületi önkormányzatok között.","id":"20201106_November_vegen_tesztelhetik_a_budapesti_tanarokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"794a884e-e795-45c1-a2f1-cbe25f63f12f","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_November_vegen_tesztelhetik_a_budapesti_tanarokat","timestamp":"2020. november. 06. 08:24","title":"November végén tesztelhetik a budapesti tanárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Mississippi állam fővárosának rendőrsége azt kéri a Jacksonban élőktől, csatlakozzanak az Amazon Ringgel a rendőrség rendszeréhez, hogy lássák, amit a kapucsengő lát. A jogvédők szerint mindez finoman szólva is rossz ötlet.","shortLead":"Az amerikai Mississippi állam fővárosának rendőrsége azt kéri a Jacksonban élőktől, csatlakozzanak az Amazon Ringgel...","id":"20201105_amazon_ring_okos_kapucsengo_kamera_video_stream","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64df7a90-f661-4ca0-939c-03b98c3f248b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041f9da7-6bb2-45d1-b30e-13e2cc23f2fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_amazon_ring_okos_kapucsengo_kamera_video_stream","timestamp":"2020. november. 05. 19:03","title":"Élőben néznék az amerikai rendőrök, mit lát az Amazon okos kapucsengője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg a lopást) nevű Facebook-csoportban, amelynek tündöklése és bukása is belefért 48 órába.","shortLead":"Tüntetések szervezésére és a választási eredmény megtámadására gyűjtöttek pénzt a Stop the Steal (Állítsuk meg...","id":"20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b56d82-4d31-4c73-8520-27882caa3f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_facebook_stop_the_steal_csoport_bezarasa_amerikai_elnokvalasztas_2020_donald_trump","timestamp":"2020. november. 05. 21:59","title":"A Facebook bezárta a 300 ezres csoportot, ahol erőszak szerveződött a \"szavazatlopás\" ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Közben elkezdődött az egyeztetés az ellenzékkel is arról, hogy most szavazzák meg a jogszabály-tervezetet.","shortLead":"Közben elkezdődött az egyeztetés az ellenzékkel is arról, hogy most szavazzák meg a jogszabály-tervezetet.","id":"20201105_Benyujtotta_a_kormany_az_uj_veszelyhelyzeti_torvenyjavaslatot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=84f5c888-9bfe-4b18-ab3c-fd70049e48c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f2051ae-bf1d-43b6-9d36-705eb0b1bfaf","keywords":null,"link":"/itthon/20201105_Benyujtotta_a_kormany_az_uj_veszelyhelyzeti_torvenyjavaslatot","timestamp":"2020. november. 05. 15:48","title":"Benyújtotta a kormány az új veszélyhelyzeti törvényjavaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]