Elérkeztünk a kupadöntők hónapjához! Májusban a labdarúgó-Magyar Kupa mellett Bajnokok Ligája, Európa-liga- és Konferencialiga-döntőket is rendeznek, a hónap végén pedig a női kézilabda és a férfi vízilabda Bajnokok Ligája Final Four is kezdetét veszi. Tippelje meg, melyik csapatok lesznek a bajnokok!

Visszavágásra készül a Fradi a Paks elleni MK-döntőben

A Magyar Kupa-címvédő Paks és a bajnoki éllovas Ferencváros összecsapása mindig pikáns párosításnak ígérkezik. A két csapat az előző hétvégén már átesett egy nagy téttel bíró főpróbán, amelyet Robbie Keane csapata nyert meg 3–2-re, ezzel a Paks végleg kiszállt a bajnoki címért folytatott versenyből. A Puskás Akadémia még borsot törhet a Fradi orra alá, de mindössze két forduló van már csak hátra és három pont a lemaradása Hornyák Zsolt együttesének.

Érdekesség, hogy egy évvel ezelőtt is az FTC és a Paks játszotta a Magyar Kupa-finálét, akkor némi meglepetésre az atomvárosiak győztek hosszabbítás után 2–0-ra. A döntő legjobbjának Szappanos Pétert választották meg, aki hatalmas bravúrjaival oroszlánrészt vállalt a sikerből. Már csak a néhány nappal korábbi mérkőzésükből kiindulva is nagy izgalmakra lehet számítani május 14-én, amihez a lelátói hangulat is hatalmas pluszt adhat hozzá. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) közlése szerint már több mint 30 ezer jegy talált gazdára.

Szappanos a mennybe megy, Magyar Kupa-győztes a Paks Egy végletekig kiélezett mérkőzésen, hosszabbítás után a Paks 2-0-ra legyőzte a magyar bajnok Ferencvárost, ezzel az atomvárosiak nyerték meg a 84. Magyar Kupa döntőjét.

Talán nem túlzunk, ha azt mondjuk, a Paks mumusa a Ferencvárosnak, a hétvégi győzelemmel ugyanis egy hárommeccses negatív szériát sikerült megszakítania a fővárosiaknak. A Fradi jó formában van, a Plzen elleni, február végi Európa-liga búcsú óta nem talált legyőzőre, a tippünk pedig az, hogy ez a jó sorozat most sem szakad meg: a Ferencváros visszavág a Paksnak, és megnyeri a Magyar Kupát.

Antony lehet az első játékos, aki két európai kupasorozatot nyer meg egy idényben

Akár a főnixmadár, úgy támadt fel hamvaiból a brazil Antony. A Manchester Unitednél már mindenki leírta, többek között mi is. A januári átigazolási időszak végén örömteli pillanatnak tűnt a manchesteri szurkolók szemszögéből, hogy megszabadultak az élő fidget spinnertől, de a brazil szélső a Betisben hétről hétre bizonyítja, hogy túl korán mondtak róla ítéletet.

It’s time people stop treating Antony as a Meme and give him his flowers for the good player that he is



I hope he leaves United this summer pic.twitter.com/bVkP38IZiL — Rk (@RkFutbol) May 10, 2025

Szenzációs teljesítményére történelmi sikerrel teheti fel a koronát, bár ehhez szüksége lesz egy kis segítségre is. Antony lehet az első focista, aki egy idényen belül két nagy európai kupasorozatot is megnyer. Vezetésével a Betis Európa-konferencialiga-döntőig masírozott, emellett pedig ősszel négy mérkőzésen is pályára lépett a Manchester United színeiben az Európa-ligában, így amennyiben a United legyőzi a Tottenhamet az El-döntőben, a Betis pedig a Chelsea-t az Ekl-fináléban, Antony történelmet ír, és két aranyéremmel gazdagítja gyűjteményét.

Léteznek csodák, vagy ez túl szép ahhoz, hogy igaz legyen? Antony már most történelmi sikert ért el a Betisszel, a sevillaiak ugyanis még soha nem játszottak európai kupadöntőt, a Chelsea elleni lesz az első. A kérdés már csak az, van-e még egy csavar a történetben? Mi látunk rá esélyt.

Mbappé foghatja a fejét, ha a PSG BL-t nyer

Kylian Mbappé tavaly nyáron többek között azért szerződött el a Real Madridhoz, hogy beteljesítse egyik nagy álmát, ami a Paris Saint-Germain játékosaként éveken át nem jött neki össze: a Bajnokok Ligája győzelem. Legközelebb ehhez a 2020-as idényben járt, amikor a döntőig jutott a PSG, de Lisszabonban 1–0-ra veszített a Bayern München ellen.

Most itt az újabb esély a párizsiaknak, de már Mbappé nélkül. Luis Enrique rendkívül fiatal csapatot tett össze erre a szezonra, amely nagyon nehezen indult be. A BL alapszakaszának végéig izgulnia kellett a spanyol menedzsernek, hogy csapata megéli-e a kupatavaszt, vagy csalódást keltő módon, idő előtt búcsúzik. A PSG előbb a Manchester City és a VfB Stuttgart elleni magabiztos győzelmekkel biztosította helyét a rájátszásban, majd tönkreverte a Brestet, tizenegyesekkel kiejtette a nagy esélyes Liverpoolt, győzött az Aston Villa és az Arsenal ellen, ezzel biztosítva a helyét a döntőben. A sors iróniája, hogy éppen annak a Bayern Münchennek a stadionjában nyerhet BL-t, amelytől 2020-ban kikapott.

Goncalo Ramos ünnepli a Montpellier elleni bajnoki gólját SYLVAIN THOMAS / AFP

Korántsem lesz egyszerű dolga a francia együttesnek, ugyanis azzal az Interrel néz farkasszemet a fináléban, amely olvasóink szerint minden idők legjobb Bajnokok Ligája elődöntőjében búcsúztatta a Barcelonát. Az olaszokra kemény szezonzárás vár, ugyanis a BL-döntő mellett a bajnokságra is figyelniük kell, két fordulóval a vége előtt mindössze egyetlen ponttal vannak lemaradva a Napolitól. A PSG már biztos francia bajnokként minden erejével az Inter elleni meccsre fókuszálhat.

Címet védene a Győr

Öt év után nyerte meg ismét a Bajnokok Ligáját a Győri Audi ETO KC, miután a tavalyi évben egy izgalmas, Esbjerg elleni elődöntős sikert egy magabiztos, 30–24-es győzelem követett a Bietigheim elleni döntőben. Az idei kiírásban az első akadályt újfent a dán csapat ellen kell megugrani a Final Fourban, a másik ágról ezúttal viszont a tavalyi negyedik Metz vagy a szintén dán Odense érkezhet.

Stine Oftedal a Bietigheim elleni negyeddöntőben próbál kapura fordulni ATTILA KISBENEDEK / AFP

A B csoportot 12 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel, 25 pontot gyűjtve nyerte meg a Győr, éppen az Esbjerget megelőzve, a negyeddöntőben pedig a tavalyi döntős ellenfél, az idén már Ludwigsburg néven induló német klubot búcsúztatta kettős győzelemmel, kiharcolva a Final Fourba jutást. A papírforma Győr–Metz-döntőt sejtet, de a Ferencvárost búcsúztató Odensét sem szabad leírni, mi mégis bízunk a magyar együttes címvédésében.

A Fradi pólósai is a címvédés reményében ugranak medencébe

A női BL négyes döntőjét már megjárta a Ferencváros csapata – amelyet két vereséggel a negyedik helyen zárt –, május végén/június elején viszont a férfiak mezőnyében kapaszkodna magasabbra a dobogón. A címvédő FTC-Telekom Waterpolo az utolsó előtti fordulóban harcolta ki a máltai négyes döntőbe jutást, miután 15–11-re legyőzte a Savonát. Nyéki Balázs együttese a május 14-i zárófordulóban a Nagyváradot fogadja, hogy bebiztosítsa első helyét csoportjában.

Dusan Mandic, a Ferencváros (b) és Pietro Figlioli, a Savona játékosa a férfi vízilabda Bajnokok Ligája negyeddöntős körének ötödik fordulójában játszott FTC-Telekom Waterpolo – RN Savona mérkőzésén a Komjádi uszodában 2025. április 22-én MTI/Hegedüs Róbert

A Ferencváros káprázatos formában van, ezt bizonyítja az az elképesztő veretlenségi sorozat, amely a Barceloneta ellen szakadt meg április 1-jén. A magyar bajnok és kupagyőztes közel egy év után kapott ki újra tétmérkőzésen, tavaly április 23-án ugyancsak a BL ezen szakaszának negyedik körében, az Olympiakosszal szemben maradt alul. A mostani idényben a Fradi mindaddig negyven találkozót vívott meg győztesen, mígnem ötméteresek után, 13–12-re veszített Spanyolországban.

A válogatott játékosokkal teletűzdelt zöld-fehérek egyértelműen azzal a céllal ugranak medencébe Máltán is, hogy megvédjék címüket. A magyar csapat mellett az Olympic Marseille, a Novi Beograd és a Barceloneta küzd meg a BL-győzelemért.

