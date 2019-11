Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6005ea96-bb01-4699-86de-70ddb00d2a87","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elmúlt időben többször ütöttek rajta a rendőrök a gyorsulási versenyek résztvevőin, a most hét végi akcióban is bevontak három forgalmi engedélyt. ","shortLead":"Az elmúlt időben többször ütöttek rajta a rendőrök a gyorsulási versenyek résztvevőin, a most hét végi akcióban is...","id":"20191126_Mar_nem_csak_pentek_este_vadasznak_a_varosi_autoversenyzokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6005ea96-bb01-4699-86de-70ddb00d2a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8996fd71-1211-4e1a-bfe2-19bffab66b70","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Mar_nem_csak_pentek_este_vadasznak_a_varosi_autoversenyzokre","timestamp":"2019. november. 26. 09:21","title":"Megint városi autóversenyzőkre vadásztak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jeremy Clarkson, a Top Gear volt műsorvezetője kénytelen volt átértékelni az eddigi nézeteit.\r

","shortLead":"Jeremy Clarkson, a Top Gear volt műsorvezetője kénytelen volt átértékelni az eddigi nézeteit.\r

","id":"20191125_Eddig_tagadta_a_klimavaltozast_aztan_bajba_kerult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=048afcb2-1ac4-44d0-a832-e5e42c7dd5df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c9c98d-995b-4349-b630-dc225cf2ffc1","keywords":null,"link":"/elet/20191125_Eddig_tagadta_a_klimavaltozast_aztan_bajba_kerult","timestamp":"2019. november. 25. 09:32","title":"Eddig tagadta a klímaváltozást, aztán bajba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vogue magazin legidősebb címlaplánya, a világ legnészerűbb és legtöbb koncerjegyet eladó énekesnője. Tina Turner november 26-án ünnepli a 80. születésnapját. Nyolc kedvenc dalunkkal köszöntjük.","shortLead":"A Vogue magazin legidősebb címlaplánya, a világ legnészerűbb és legtöbb koncerjegyet eladó énekesnője. Tina Turner...","id":"20191126_Tina_Turner_80__ime_nyolc_felejthetetlen_dal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ed95f06-543d-44ed-8ae5-f450f5d9b979&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1106ee24-7e17-448c-a4a8-15806c0bf6e1","keywords":null,"link":"/kultura/20191126_Tina_Turner_80__ime_nyolc_felejthetetlen_dal","timestamp":"2019. november. 26. 12:55","title":"Tina Turner 80 – íme a megállíthatatlan énekesnő nyolc felejthetetlen dala ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7 millió ember adta le a voksát a különleges közigazgatási státusszal bíró városban - olvasható a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap internetes oldalán.

","shortLead":"Történelmi rekordot döntött a hongkongi helyhatósági választásokon szavazók száma, vasárnap estére ugyanis mintegy 2,7...","id":"20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0acd83ca-20eb-4c67-9f55-384a73e038cd","keywords":null,"link":"/vilag/20191124_Soha_nem_szavaztak_meg_ennyien_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 24. 15:50","title":"Soha nem szavaztak még ennyien Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Joan Carrillo váltja Marko Nikolicsot.","shortLead":"Joan Carrillo váltja Marko Nikolicsot.","id":"20191125_fehervar_fc_joan_carillo_edzo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4812bc08-9cbd-4281-b7bb-14c79ca79c21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cf35c16-55d8-405a-bec6-b6df2b63d7e4","keywords":null,"link":"/sport/20191125_fehervar_fc_joan_carillo_edzo","timestamp":"2019. november. 25. 14:50","title":"Villámgyorsan talált magának új edzőt a Fehérvár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vonatgyártó Stadler a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel közösen gyártaná le a MÁV által rendelt emeletes vonatok utolsó tételét, egyúttal vételi ajánlatot is tenne a partner cégre.","shortLead":"A vonatgyártó Stadler a Dunakeszi Járműjavító Kft.-vel közösen gyártaná le a MÁV által rendelt emeletes vonatok utolsó...","id":"20191125_A_Stadler_megvenne_a_Dunakeszi_Jarmujavitot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b3956bb3-4326-4486-9fbd-05a6eff001a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01c38ac-6b5d-49a4-9073-17bd608681ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191125_A_Stadler_megvenne_a_Dunakeszi_Jarmujavitot","timestamp":"2019. november. 25. 06:53","title":"A Stadler megvenné a Dunakeszi Járműjavítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86e9f8a8-c423-49ed-a77e-cf100f2e44f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kilencszázmillió forintos autóból nem sok készül, alig 150 darab. ","shortLead":"A kilencszázmillió forintos autóból nem sok készül, alig 150 darab. ","id":"20191126_Ugy_uvolt_ahogy_kell_az_1160_loeros_Aston_Martin_Valkyre__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86e9f8a8-c423-49ed-a77e-cf100f2e44f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6999c93-9ccc-4a95-bb3c-870a00ea12e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191126_Ugy_uvolt_ahogy_kell_az_1160_loeros_Aston_Martin_Valkyre__video","timestamp":"2019. november. 26. 12:06","title":"Úgy áriázik az 1160 lóerős Aston Martin Valkyre, ahogy azt kell – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beeec753-3827-48e6-b624-fe256cd1528f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közvetlenül felszállás után lakóházakra zuhant egy kisgép Kongóban, két tucat ember életét vesztette.

","shortLead":"Közvetlenül felszállás után lakóházakra zuhant egy kisgép Kongóban, két tucat ember életét vesztette.

","id":"20191124_Lakohazakba_csapodott_egy_utasszallito_gep_Kongoban_legalabb_24_halott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=beeec753-3827-48e6-b624-fe256cd1528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2eb1dd8-2a41-4c9d-aa7a-5e473493abb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191124_Lakohazakba_csapodott_egy_utasszallito_gep_Kongoban_legalabb_24_halott","timestamp":"2019. november. 24. 14:59","title":"Lakóházakba csapódott egy utasszállító gép Kongóban, legalább 24-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]