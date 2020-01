Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c79eee97-049b-40cb-ad06-50ef6c9c08a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy félméteres nyílást szúrt ki Csikériánál egy kutyás járőr.","shortLead":"Egy félméteres nyílást szúrt ki Csikériánál egy kutyás járőr.","id":"20200122_Ujabb_alagutat_talaltak_a_deli_hataron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c79eee97-049b-40cb-ad06-50ef6c9c08a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cdc6a73-0fc0-46f1-8610-c7cf92411c5d","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Ujabb_alagutat_talaltak_a_deli_hataron","timestamp":"2020. január. 22. 09:00","title":"Újabb alagutat találtak a déli határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d51b0f-0734-42b2-aec5-b9cecb5f1fc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már több mint 20 éve, hogy üzembe helyezték a Nemzetközi Űrállomást (ISS), amelyet a Lego egy különleges szettel ünnepel meg.","shortLead":"Már több mint 20 éve, hogy üzembe helyezték a Nemzetközi Űrállomást (ISS), amelyet a Lego egy különleges szettel...","id":"20200121_lego_keszlet_iss_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96d51b0f-0734-42b2-aec5-b9cecb5f1fc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d01609-63e0-4abe-825e-0e21c9b2c81b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_lego_keszlet_iss_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2020. január. 21. 18:03","title":"Stílusosan mutatta be új készletét a Lego: felküldték az űrbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány miatt. Miután rákérdeztek, miért, inkább újra kinyitották őket.","shortLead":"A Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház kardiológiai osztályán több kórterem is hetekig üresen állt az orvos- és nővérhiány...","id":"20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3a41dd4-a5cb-45a7-b09b-3bba3c375224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb52c09-e366-42c3-b1fa-74ac00208d62","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_egeszsegugy_orvoshiany_jahn_ferenc_korhaz_korterem","timestamp":"2020. január. 21. 10:56","title":"Hetekig üresen állt több kórterem is egy fővárosi kórházban az orvoshiány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket a Metrovagonmas február végéig garanciálisan javítja. A BKV új felügyelőbizottsága a közbeszerzéstől az átvételig kivizsgálja a metrókocsik felújítását.","shortLead":"A hármas metró hat nemrég felújított kocsiját kellett kivonni a forgalomból a padlólemez rozsdásodása miatt, ezeket...","id":"20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15196512-d6b2-4640-80e6-c0fd51358da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3513eb8-dbd8-451f-9073-5627111d86cb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_Metrovagonmas_februar_vegeig_garancialisan_rendbe_szedi_a_szetrohadt_metrokocsikat","timestamp":"2020. január. 22. 16:50","title":"Február végére javíthatják ki a legjobban szétrohadt metrókocsikat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A szakszervezet nem elégedett a nyolc százalékos emeléssel, még tárgyalási alapként sem tud rá tekinteni.","shortLead":"A szakszervezet nem elégedett a nyolc százalékos emeléssel, még tárgyalási alapként sem tud rá tekinteni.","id":"20200121_Megalazo_beremelesi_javaslatot_tett_munkavallaloinak_a_BKV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5218161b-bc90-4e7b-afc9-d9a72c407a2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"446d179d-7bb9-4fab-a165-837952430b4e","keywords":null,"link":"/kkv/20200121_Megalazo_beremelesi_javaslatot_tett_munkavallaloinak_a_BKV","timestamp":"2020. január. 21. 19:24","title":"Megalázó béremelési javaslatot tett munkavállalóinak a BKV a szakszervezet szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ez a klasszikus szépségű amerikai sportkocsi egyenesen a 60-as évek közepére repít vissza bennünket. És mellesleg éppen tehetős új gazdájára vár.","shortLead":"Ez a klasszikus szépségű amerikai sportkocsi egyenesen a 60-as évek közepére repít vissza bennünket. És mellesleg éppen...","id":"20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=158be61a-730c-4460-937a-ec07e849a7bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dba394c8-e8ba-4b59-86b1-56cde6de44c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_olyan_shelbyben_ultunk_melynek_csillogo_kasznijan_akar_sminkelni_is_lehet","timestamp":"2020. január. 22. 06:41","title":"Olyan patinás Shelbyben ültünk, melynek csillogó kaszniján akár sminkelni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ismeretlen férfi a sztráda Budapest felé vezető oldalán gyalogolt.","shortLead":"Az ismeretlen férfi a sztráda Budapest felé vezető oldalán gyalogolt.","id":"20200123_m5_os_autopalya_gyalogos_halalos_baleset_gazolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264af458-af24-4850-a95d-9d7ddfbea829","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_m5_os_autopalya_gyalogos_halalos_baleset_gazolas","timestamp":"2020. január. 23. 05:16","title":"Elütöttek egy embert az M5-ösön, a helyszínen meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG hetilap.","shortLead":"Egy videó miatt egymást vádolja választási csalással a győri Fidesz és MSZP, de a lényegről nem beszélnek – írja a HVG...","id":"20200122_gyor_kozmunka_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3c1a53f-7fb8-4d7e-b4b7-be1b6f72c707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1552a3fd-7a29-4a8b-aea3-b92857223d3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_gyor_kozmunka_video","timestamp":"2020. január. 22. 14:46","title":"Milliárdos csalás gyanúja miatt nyomoznak Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]