[{"available":true,"c_guid":"1f3de770-bbdc-4ae9-9edb-589cf350bb8c","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Már csak egy olyan orosz stratégiai bombázótípus van, amellyel pótolni lehet az ukránok által elpusztított gépeket, az is elavult és nagyon drága. Az oroszok várhatóan kemény választ fognak adni a repülőtereiket ért támadásokra, de kicsi a valószínűsége annak, hogy a Kreml atomfegyvert vetne be, még úgy is, hogy a nukleáris doktrínájuk szerint erre lehetőségük van.","shortLead":"Már csak egy olyan orosz stratégiai bombázótípus van, amellyel pótolni lehet az ukránok által elpusztított gépeket...","id":"20250602_oroszorszag-strategiai-bombazo-ukrajna-drontamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f3de770-bbdc-4ae9-9edb-589cf350bb8c.jpg","index":0,"item":"714a86d5-1ea9-48b9-b302-f0e9be5c7cf5","keywords":null,"link":"/360/20250602_oroszorszag-strategiai-bombazo-ukrajna-drontamadas","timestamp":"2025. június. 02. 19:10","title":"Ukrajna olyan kárt okozott hétvégén az oroszoknak, amelyet legalább tíz év és tömérdek pénz lesz rendbehozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98914469-8dcb-44b2-9ba9-c24593ec60a7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nyomáscsökkenést észleltek a NASA Psyché űrszondájának üzemanyagrendszerében, de szerencsére az amerikai űrügynökség mérnökei meg tudták oldani a problémát.","shortLead":"Nyomáscsökkenést észleltek a NASA Psyché űrszondájának üzemanyagrendszerében, de szerencsére az amerikai űrügynökség...","id":"20250602_nasa-psyche-urszonda-hiba-nyomascsokkenes-uzemanyagrendszer-javitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98914469-8dcb-44b2-9ba9-c24593ec60a7.jpg","index":0,"item":"330709a2-3d55-4121-8982-a3352b189b50","keywords":null,"link":"/tudomany/20250602_nasa-psyche-urszonda-hiba-nyomascsokkenes-uzemanyagrendszer-javitas","timestamp":"2025. június. 02. 16:03","title":"Bajba került a NASA űrszondája, ami egy olyan aszteroida felé tart, amely mindenkit csúcsgazdaggá tehetne a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Gustav Gressel nem érti, hogyan fordulhatott elő ilyesmi kulcsfontosságú támaszpontok környékén. A világhírű francia filozófus, Bernard-Henri Lévy szerint az ukrán akció bevonul a hadtörténetbe.","shortLead":"Gustav Gressel nem érti, hogyan fordulhatott elő ilyesmi kulcsfontosságú támaszpontok környékén. A világhírű francia...","id":"20250603_die-presse-gustav-gressel-katonai-szakerto-ukran-drontamadas-mobilhalozat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26c8ddeb-d41b-415e-9263-f4c99fa3895f.jpg","index":0,"item":"975bd817-07b9-458f-9c80-376c09302e34","keywords":null,"link":"/360/20250603_die-presse-gustav-gressel-katonai-szakerto-ukran-drontamadas-mobilhalozat","timestamp":"2025. június. 03. 10:30","title":"Osztrák katonai szakértő: Az oroszok a mobilhálózat kikapcsolásával megfékezhették volna az ukrán dróntámadást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint az államfőnek nem az lenne a feladata, hogy „elsőként köszöntse születésnapján a kedves vezetőt”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint az államfőnek nem az lenne a feladata, hogy „elsőként köszöntse születésnapján a kedves...","id":"20250602_magyar-peter-koztarsasagi-elnok-kozvetlen-elnokvalasztas-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/627a0d79-398f-49c2-9141-d27db41272e6.jpg","index":0,"item":"e91cbdee-48cb-4099-bc49-3a30b7000ed4","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_magyar-peter-koztarsasagi-elnok-kozvetlen-elnokvalasztas-tisza-part","timestamp":"2025. június. 02. 10:29","title":"Magyar Péter: Válasszon a nép köztársasági elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Attól tartanak, hogy ha a kormány elvonja a fővárostól a szolidaritási adót, megbénul Budapesten a közszolgáltatás, és veszélybe kerül a dolgozók megélhetése.","shortLead":"Attól tartanak, hogy ha a kormány elvonja a fővárostól a szolidaritási adót, megbénul Budapesten a közszolgáltatás, és...","id":"20250602_fovarosi-cegek-sztajkbizottsag-szakszervezetek-penzelvonas-szolidaritasi-ado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015.jpg","index":0,"item":"56183864-0ce0-4d36-9bdd-c38461039cf5","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_fovarosi-cegek-sztajkbizottsag-szakszervezetek-penzelvonas-szolidaritasi-ado","timestamp":"2025. június. 02. 14:52","title":"Sztrájkbizottságot alakítanak a fővárosi cégeknél működő szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hazai Edit Rozáliának nem voltak üzleti érdekeltségei, mielőtt megjelent a kormány által újraosztott piacon.","shortLead":"Hazai Edit Rozáliának nem voltak üzleti érdekeltségei, mielőtt megjelent a kormány által újraosztott piacon.","id":"20250603_schadl-edesanyja-felszamolo-cegek-protrust-paladino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318.jpg","index":0,"item":"574c8192-42b7-4035-87f9-adfe6364872e","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_schadl-edesanyja-felszamolo-cegek-protrust-paladino","timestamp":"2025. június. 03. 15:37","title":"Schadl György édesanyjának felszámolócégei húszmilliós nyereséget termeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fejér-B.Á.L. építőipari cég bevétele csökkent, de a nyeresége nagyot nőtt. ","shortLead":"A Fejér-B.Á.L. építőipari cég bevétele csökkent, de a nyeresége nagyot nőtt. ","id":"20250602_Ketmilliardos-osztaleknak-orulhet-Meszaros-Lorinc-es-gyerekei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13577a31-d86b-48c3-9381-ce9df00f3b44.jpg","index":0,"item":"fae3793a-a0f8-4666-832e-e08fedf1bda5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_Ketmilliardos-osztaleknak-orulhet-Meszaros-Lorinc-es-gyerekei","timestamp":"2025. június. 02. 17:04","title":"Kétmilliárdos osztaléknak örülhet Mészáros Lőrinc és gyerekei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","shortLead":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","id":"20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406.jpg","index":0,"item":"4a1ccd6f-fd8e-40ec-b667-2800d872ad07","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","timestamp":"2025. június. 02. 11:16","title":"Több mint 59 ezer forintra drágult országos átlagban a személygépkocsik kötelező biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]