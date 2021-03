Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az operatív törzs kezdeményezte, hogy fújják le az akciót.","shortLead":"Az operatív törzs kezdeményezte, hogy fújják le az akciót.","id":"20210312_rakpart_Lanchid_megnyitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=779bdbb2-c485-4ede-8fc2-73f040800e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9ac1367-1ab0-4008-8c9d-1d657b48ea69","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_rakpart_Lanchid_megnyitas","timestamp":"2021. március. 12. 17:06","title":"Mégsem lehet majd sétálni a rakparton és a Lánchídon a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd229ca-830f-4733-83ba-e5ccffbb335c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis tömeg, pörgős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Minden együtt a remek autózáshoz.","shortLead":"Kis tömeg, pörgős motor, kéziváltó, hátsókerék-hajtás. Minden együtt a remek autózáshoz.","id":"20210313_1982be_repit_vissza_ez_a_gyonyoru_elado_szuperritka_alpina_3as_bmw_323","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffd229ca-830f-4733-83ba-e5ccffbb335c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"870e6d1d-999f-45b4-bd27-d3bcc0d4cb09","keywords":null,"link":"/cegauto/20210313_1982be_repit_vissza_ez_a_gyonyoru_elado_szuperritka_alpina_3as_bmw_323","timestamp":"2021. március. 13. 06:41","title":"1982-be repít vissza ez a gyönyörű szuperritka eladó Alpina 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Oktatási Hivatal (OH) adatai szerint 96 százalékban helyt adtak a szakértők a szülők halasztási kérelmeinek. Ezzel együtt a minisztérium kész tovább finomítani a jogszabályt.\r

\r

","shortLead":"Az Oktatási Hivatal (OH) adatai szerint 96 százalékban helyt adtak a szakértők a szülők halasztási kérelmeinek. Ezzel...","id":"20210313_Jovahagytak_az_iskolahalasztasi_kerelmek_tulnyomo_tobbseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2a2ce73-5e35-4175-b997-078b776a6a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c7bf1d3-6125-417d-a87b-f20cc87c95ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_Jovahagytak_az_iskolahalasztasi_kerelmek_tulnyomo_tobbseget","timestamp":"2021. március. 13. 09:40","title":"Jóváhagyták az iskolahalasztási kérelmek túlnyomó többségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","shortLead":"Az EMA szerint a beoltott embereknél a vérrögképződéses esetek száma nem haladja meg az általános adatokat.","id":"20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d38fa08-b843-45af-8eb0-8e3928063e42","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_Europai_Gyogyszerugynokseg_AstraZeneca_oltoanyag","timestamp":"2021. március. 11. 20:10","title":"Európai Gyógyszerügynökség: továbbra is adható az AstraZeneca oltóanyaga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eredeti terv szerint teljesen bezártak volna az óvodák és az iskolák, de úgy tűnik, van igény a megőrzésre.","shortLead":"Az eredeti terv szerint teljesen bezártak volna az óvodák és az iskolák, de úgy tűnik, van igény a megőrzésre.","id":"20210312_koronavirus_iskolak_ugyelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333f4d63-40aa-4a46-b5e4-adb321a47c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415f7e5c-22aa-48cb-b63e-383d0635c9b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_koronavirus_iskolak_ugyelet","timestamp":"2021. március. 12. 14:51","title":"Naponta több ezer gyerek szülei kérnek ügyeletet az iskolaszünet első hetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c","c_author":"","category":"itthon","description":"2-3 hetes csecsemőket is kezelnek, és egyre több gyereknek van szüksége mesterséges lélegeztetésre vagy műtüdőre a koronavírus harmadik hullámában a kórház belgyógyászatát vezető Szabó László szerint.","shortLead":"2-3 hetes csecsemőket is kezelnek, és egyre több gyereknek van szüksége mesterséges lélegeztetésre vagy műtüdőre...","id":"20210313_koronavirus_heim_pal_gyermekkorhaz_belgogyaszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a07fc4-dea7-441b-a8a3-8065898a991c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d69bc0b8-7274-4ef5-9bc3-716e73acd14d","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_koronavirus_heim_pal_gyermekkorhaz_belgogyaszat","timestamp":"2021. március. 13. 09:36","title":"Csecsemőket is fertőz a Covid, egyre több gyerek kerül miatta a Heim Pál kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Mind megkapta Demeter Szilárd a Hajógyári-sziget szinte teljes déli területét, benne a Hadrianus-palotával, fél tucat más műemlékkel, az egykori hajógyár épületekben működő bezárt szórakozóhelyekkel.","shortLead":"Mind megkapta Demeter Szilárd a Hajógyári-sziget szinte teljes déli területét, benne a Hadrianus-palotával, fél tucat...","id":"20210312_Demetere_lesz_majdnem_az_egesz_Hajogyarisziget_deli_resze","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=341c2217-e713-40e1-a69f-d7b8b491ba14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03669f57-5df7-4a6c-9ae1-7d67f44991e4","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_Demetere_lesz_majdnem_az_egesz_Hajogyarisziget_deli_resze","timestamp":"2021. március. 12. 16:57","title":"Demeter Szilárdéké lesz a Hajógyári-sziget jókora része, a volt Vizoviczki-diszkók is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogják az NMHH Médiatanácsának határozatát a frekvencia pályázatról.","shortLead":"Valamennyi szóba jöhető magyar és nemzetközi bírósági fórum előtt támadni fogják az NMHH Médiatanácsának határozatát...","id":"20210312_klubradio_mediatanacs_palyazat_megtamadjak_a_dontest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7962ae7d-04a5-4edf-8f33-e6dafed0295f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cbf8ec0-df0f-42b8-85a0-e59bc3550690","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210312_klubradio_mediatanacs_palyazat_megtamadjak_a_dontest","timestamp":"2021. március. 12. 17:18","title":"Hadat üzent a Klubrádió a Médiatanácsnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]