Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01594582-cf7d-4b4b-a247-541d87c0dbe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Sotheby’s rendez egy olyan aukciót, amelyen minden, amit eladnak arany, vagy aranyozott.","shortLead":"A Sotheby’s rendez egy olyan aukciót, amelyen minden, amit eladnak arany, vagy aranyozott.","id":"20181018_ferrari_512_berlinetta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=01594582-cf7d-4b4b-a247-541d87c0dbe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f1b777-1818-4606-90ba-5362fe474dfd","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_ferrari_512_berlinetta","timestamp":"2018. október. 18. 14:16","title":"Arany Ferrarit valaki? Mielőtt Austin Powers elviszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee28ec05-5202-4f6c-89c7-42bae83251a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Költenék inkább rájuk a pénzt.","shortLead":"Költenék inkább rájuk a pénzt.","id":"20181019_Helsinki_Botranyosan_draga_a_hajlektalanok_vegzalasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee28ec05-5202-4f6c-89c7-42bae83251a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bba8459-c5ea-40ea-80b3-8f57febd8e37","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Helsinki_Botranyosan_draga_a_hajlektalanok_vegzalasa","timestamp":"2018. október. 19. 10:20","title":"Helsinki: \"Botrányosan drága a hajléktalanok vegzálása\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","shortLead":"Visszaküldték ugyan Egyiptomból a nyaraláson elhunyt családfő holttestét, csak kissé hiányosan.","id":"20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ccd479-cba4-426a-826d-bc827f14ee41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"002148ed-704e-4f1f-bd2a-90bb043eb268","keywords":null,"link":"/elet/20181019_Tragikus_testrablos_horrorsztoriba_keveredett_egy_brit_csalad","timestamp":"2018. október. 19. 10:55","title":"Tragikus testrablós horrorsztoriba keveredett egy brit család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14486c51-82c5-4f44-b245-3a92d043c00c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181018_Magyar_cowboyok_A_Vogue_racsodalkozott_a_Hortobagyra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14486c51-82c5-4f44-b245-3a92d043c00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f00d27-f60d-4ca6-9862-03ee8456cbf2","keywords":null,"link":"/elet/20181018_Magyar_cowboyok_A_Vogue_racsodalkozott_a_Hortobagyra","timestamp":"2018. október. 18. 10:40","title":"Magyar cowboyok? A Vogue rácsodálkozott a Hortobágyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e141bdff-5f46-470b-8053-1c3701dd7b10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a megszüntetéssel, annak módjával van baj.","shortLead":"Nem a megszüntetéssel, annak módjával van baj.","id":"20181019_Zsiday_A_lakastakarek_kivezetesevel_szembekoptek_a_jogbiztonsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e141bdff-5f46-470b-8053-1c3701dd7b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e63307-3cc3-47bb-ad26-b2eeb85d06b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Zsiday_A_lakastakarek_kivezetesevel_szembekoptek_a_jogbiztonsagot","timestamp":"2018. október. 19. 10:04","title":"Zsiday: A lakástakarék állami támogatásának elvételével szembeköpték a jogbiztonságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8caf9ea-5607-4b82-b247-4ba8541aca99","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Akár 30 ezer forinttal is többet kaphatnak a munkavállalók.","shortLead":"Akár 30 ezer forinttal is többet kaphatnak a munkavállalók.","id":"20181018_Pluszfizetessel_enyhitene_Ujbuda_a_munkaerohianyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8caf9ea-5607-4b82-b247-4ba8541aca99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"168d3ead-d533-428a-94a5-707db9ce65fb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Pluszfizetessel_enyhitene_Ujbuda_a_munkaerohianyt","timestamp":"2018. október. 18. 14:09","title":"A kormány épp leépít, miközben Újbuda pluszfizetéssel enyhítené a munkaerőhiányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Twitter a napokban tette közzé azt a 360 GB-nyi bérkommentet, ami 2013 és 2018 között született a Twitteren, és amelyek jelentős többsége az orosz állam által támogatott trollokhoz köthető.","shortLead":"A Twitter a napokban tette közzé azt a 360 GB-nyi bérkommentet, ami 2013 és 2018 között született a Twitteren, és...","id":"20181018_orosz_berkommentelo_troll_orosz_trollhadsereg_twitter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=212e9c09-de05-4e37-aaf4-cedf762cc758&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ce46ff8-cba1-4f5c-8151-f1846bea4470","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_orosz_berkommentelo_troll_orosz_trollhadsereg_twitter","timestamp":"2018. október. 18. 14:03","title":"Keményen pörögtek az orosz trollok, 10+ millió bejegyzést tettek közzé a Twitteren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit korábban őrizetbe is vették, ám később kiengedték.","shortLead":"A férfit korábban őrizetbe is vették, ám később kiengedték.","id":"20181019_Ongyilkos_lett_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_miatt_fantomkeppel_keresett_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=796d917f-6063-49c4-8989-a0429690b3d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"437f1e2b-4b79-45db-a525-1a51ab9111d4","keywords":null,"link":"/vilag/20181019_Ongyilkos_lett_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_miatt_fantomkeppel_keresett_ferfi","timestamp":"2018. október. 19. 10:52","title":"Öngyilkos lett a szlovák újságíró-gyilkosság miatt fantomképpel keresett férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]