Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most két szabálysértési ügyben indult ellen eljárás, ügyvédje szerint az egyik ismét az utcán éléssel kapcsolatos. ","shortLead":"Most két szabálysértési ügyben indult ellen eljárás, ügyvédje szerint az egyik ismét az utcán éléssel kapcsolatos. ","id":"20181114_Megint_birosag_ele_kell_allnia_a_korabban_felmentett_pecsi_hajlektalannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ffcbdf8-f44a-4dc4-9b1c-8b9895e40d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33468bc-7f19-4e14-a304-116b9dbde7d4","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Megint_birosag_ele_kell_allnia_a_korabban_felmentett_pecsi_hajlektalannak","timestamp":"2018. november. 14. 15:16","title":"Megint bíróság elé kell állnia a korábban felmentett pécsi hajléktalannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"L. Horváth Katalin","category":"kultura","description":"Az ország több koncerthelyszínén szerveznek eseményeket a fair zenefogyasztás jegyében november 16-án. A Fair Play Nap célja, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a zenepiac tisztasága közös érdekünk. Az idén a kezdeményezés mellé állt többek között a Wellhello, a Colorstar és a Leander Kills zenekar is. Horváth Péter jogász-közgazdásszal, a kampányt jegyző ProArt– Szövetség a Szerzői Jogokért igazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Az ország több koncerthelyszínén szerveznek eseményeket a fair zenefogyasztás jegyében november 16-án. A Fair Play Nap...","id":"20181112_Ha_akarjuk_ha_nem_fizetunk_a_zenehallgatasert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f4773c-97b0-48b6-ba3a-8b102c3a31c9","keywords":null,"link":"/kultura/20181112_Ha_akarjuk_ha_nem_fizetunk_a_zenehallgatasert","timestamp":"2018. november. 13. 13:45","title":"Ha akarjuk, ha nem, fizetünk a zenehallgatásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6e1f0b-c3be-40c1-adf8-fa33eb8821a9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Javítási programot indított az Apple, miután kiderült, gond van néhány iPhone X érintőképernyőjével. Pontos számot ugyan nem tudni, hány készülék érintett, de bizonyosan nem marginális a gond, ha az Apple megteszi ezt a lépést.","shortLead":"Javítási programot indított az Apple, miután kiderült, gond van néhány iPhone X érintőképernyőjével. Pontos számot...","id":"20181114_apple_iphone_x_kijelzohiba_rossz_kepernyo_ingyenes_csereprogram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6e1f0b-c3be-40c1-adf8-fa33eb8821a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fa7799-5499-4d67-a82c-2ff6b5d528a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181114_apple_iphone_x_kijelzohiba_rossz_kepernyo_ingyenes_csereprogram","timestamp":"2018. november. 14. 17:03","title":"Beismerte az Apple: gondok vannak az iPhone X kijelzőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott szájú építésztársadalom, közpénzekből kitömött csókos tervezőirodák – így gyarapodik a NER majdani építészeti öröksége, olvasható a HVG e heti számában.","shortLead":"A maguk korában is értéktelennek számító régi épületek visszaépítése súlyos milliárdokért, viták nélküli, betapasztott...","id":"20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa16c586-b253-4d8a-b9fc-22615de55c50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2fcc7b-a2d5-43d3-9b79-9c30a117718d","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Epiteszet_a_NERben_epuloszepulo_horthysta_Disneyland","timestamp":"2018. november. 14. 14:18","title":"Építészet a NER-ben: épülő-szépülő horthysta Disneyland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online megrendelt árut és csetbotokkal beszélgetve is lehet pizzát rendelni? Nagy lendülettel hódítja meg a világot a mesterséges intelligencia, az értelmes gépek által végzett munka – amit az ember csak felügyel és irányít – jóval kellemesebb, a „robotolás” kifejezés pedig mára inkább pozitív értelmet nyert.","shortLead":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online...","id":"20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11543845-9071-4f61-b5be-926f8de9c4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08167c24-3019-44f7-81f4-d18eb0c67d83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. november. 13. 19:41","title":"Emberségre is nevelhető a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82834919-b47e-47b4-bcee-1e018fab8683","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demszky Gábor szeptemberben még lebegtette az indulást, mostanra letett erről. ","shortLead":"Demszky Gábor szeptemberben még lebegtette az indulást, mostanra letett erről. ","id":"20181113_Demszky_meggondolta_nem_indul_Tarlos_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82834919-b47e-47b4-bcee-1e018fab8683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe78e02-4aa2-4efd-b049-68ab564e9c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20181113_Demszky_meggondolta_nem_indul_Tarlos_ellen","timestamp":"2018. november. 13. 21:05","title":"Demszky meggondolta, nem indul Tarlós ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae8bf7b-39f3-4b83-b152-ebfc199f4bf9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Gaia űrszondája által kiszúrt objektum mérete miatt is érdekes, ugyanis hatalmas, ami egyáltalán nem jellemző a törpegalaxisokra. ","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) Gaia űrszondája által kiszúrt objektum mérete miatt is érdekes, ugyanis hatalmas, ami...","id":"20181113_szellemgalaxis_torpegalaxis_gaiai_urszonda_europai_urugynokseg_esa_ant_2_antlia_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fae8bf7b-39f3-4b83-b152-ebfc199f4bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9125f17-f25f-4787-becf-0bf87cb3fbe8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181113_szellemgalaxis_torpegalaxis_gaiai_urszonda_europai_urugynokseg_esa_ant_2_antlia_2","timestamp":"2018. november. 13. 16:03","title":"Hatalmas \"szellemgalaxist\" találtak a csillagászok a Tejútrendszer köde mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bab6bb5-7628-47af-8e17-bb99e02087a1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egyesült Államok egykori first ladyjének személyes hangú, inspiráló önéletrajza kedden jelent meg. (A magyar kiadásra december 7-éig kell várni.) Az Így lettem meglepően szókimondó és őszinte memoár, amelyben derűsen, szellemesen ír a nyilvánosság előtt és a magánéletében megtapasztalt győzelmeiről és csalódásairól. A megjelenés alkalmából a kiadó interjút készített a volt first ladyvel.","shortLead":"Az Egyesült Államok egykori first ladyjének személyes hangú, inspiráló önéletrajza kedden jelent meg. (A magyar...","id":"20181113_Michelle_Obama_Most_kisse_kiszolgaltatottnak_erzem_magam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bab6bb5-7628-47af-8e17-bb99e02087a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f763bc51-8277-4c0f-8d3a-dd06ab6e99f9","keywords":null,"link":"/elet/20181113_Michelle_Obama_Most_kisse_kiszolgaltatottnak_erzem_magam","timestamp":"2018. november. 13. 19:40","title":"Michelle Obama: Most kissé kiszolgáltatottnak érzem magam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]