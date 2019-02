Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mariós játékok szempontjából mindenképp izgalmas időszak vár ránk, ugyanis két új címet is bejelentett a Nintendo.","shortLead":"Mariós játékok szempontjából mindenképp izgalmas időszak vár ránk, ugyanis két új címet is bejelentett a Nintendo.","id":"20190201_nintendo_mario_kart_tour_ios_android_dr_mario_world_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67992437-1e6a-4d33-a401-1e7c7107db17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e293339d-bd52-4d7c-b606-df2c1f630d6a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_nintendo_mario_kart_tour_ios_android_dr_mario_world_mobiljatek","timestamp":"2019. február. 01. 15:03","title":"Két új Mario-játék is jön a nyáron, mindkettőt mobilokra szánják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, az épületben egy holttestre bukkantak.","shortLead":"A kiérkező tűzoltók eloltották a lángokat, az épületben egy holttestre bukkantak.","id":"20190131_Holttestet_talaltak_egy_Pilis_melletti_tanyan_tuz_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=432eb1bf-f218-4fc5-9540-7e3f45ef9138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5e9873-4297-443d-85fa-76dca6adce4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Holttestet_talaltak_egy_Pilis_melletti_tanyan_tuz_volt","timestamp":"2019. január. 31. 07:05","title":"Holttestet találtak egy leégett Pilis melletti tanyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Miközben Czeglédy Csaba ellen még mindig nem emeltek vádat, újabb lépéséhez érkezett az a büntetőügy, amit ő maga kezdeményezett az ellene eljáró ügyész ellen: több bíróságot is kizártak az elfogultság lehetősége miatt az eljárásból – tudta meg a hvg.hu a házi őrizetben lévő baloldali politikus védelmétől. A törvény alapján ugyanis nem várható el a pártatlan ítélkezés így, hogy egy olyan ügyész kerül a pótmagánvád miatt a vádlottak padjára, aki ezeken a bíróságokon is dolgozik.","shortLead":"Miközben Czeglédy Csaba ellen még mindig nem emeltek vádat, újabb lépéséhez érkezett az a büntetőügy, amit ő maga...","id":"20190131_Birosag_ele_viszi_Czegledy_az_ellene_eljaro_ugyeszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f36ae8c-ba96-4f54-9b31-28644cd4f0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b77cd3-cdec-49ae-a977-8be911fd387b","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Birosag_ele_viszi_Czegledy_az_ellene_eljaro_ugyeszt","timestamp":"2019. január. 31. 11:28","title":"Czeglédy megvádolta az ellene eljáró ügyészt, több bíróság passzolta az ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Tömegesen küldtek ki a napokban több százezres tartozásokról szóló értesítőket olyanoknak, akik 6-7 éve a környékén sem jártak a Pető Intézetnek. Az intézetet 2017-től átvevő Semmelweis Egyetem elnézést kér, és technikai hibával magyarázza az ijesztő egyenlegközlőket. ","shortLead":"Tömegesen küldtek ki a napokban több százezres tartozásokról szóló értesítőket olyanoknak, akik 6-7 éve a környékén sem...","id":"20190201_Konyvvizsgalat_hozta_felszinre_a_Peto_Intezet_evekkel_korabbi_gazdasagi_zurjeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7185bb4-e3bc-4155-a195-172199403b67","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Konyvvizsgalat_hozta_felszinre_a_Peto_Intezet_evekkel_korabbi_gazdasagi_zurjeit","timestamp":"2019. február. 01. 10:20","title":"Járt valaha családtagja a Pető Intézetbe? Készítse a nyugtatót!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta örömöt keresik. Bárhogy van is, a kezdeti lökés után a motiváció sok esetben átalakul valami mélyebb mozgatórugóvá. Cikkünkben négy sokat mozgó ember motivációit mutatjuk be.","shortLead":"Egyesek problémák elől menekülnek a sportba, másoknak csak tetszenek a trendi sportruhák, és vannak, akik a mozgás adta...","id":"20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc29fd61-a977-4120-b14b-9bbe0c39be3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e1c64e-70f3-4321-8374-1c0c7f24b7aa","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190131_Es_ont_mi_hajtja_Motivaciok_sportolashoz","timestamp":"2019. január. 31. 13:15","title":"És önt mi hajtja? Változatos motivációk sportoláshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6090ae4e-e1d2-46b8-8931-6e15618f0ff5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen a Genfi Autószalonon tárja a nagyközönség elé retró húrokat megpendítő villanyos újdonságát. ","shortLead":"A Volkswagen a Genfi Autószalonon tárja a nagyközönség elé retró húrokat megpendítő villanyos újdonságát. ","id":"20190131_terence_hill_is_megirigyelheti_itt_a_vw_elektromos_homokjaroja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6090ae4e-e1d2-46b8-8931-6e15618f0ff5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db9b9df8-ec36-44c6-8878-9177bf8d7c22","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_terence_hill_is_megirigyelheti_itt_a_vw_elektromos_homokjaroja","timestamp":"2019. január. 31. 09:28","title":"Terence Hill is megirigyelheti: itt a VW új elektromos homokjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki a gyárból.","shortLead":"Ez a korosodó bajor járgány nem megkímélt állapotú vagy frissen felújított, hanem olyan, mintha most gördült volna ki...","id":"20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea1754af-f862-48ac-8d1f-48209076db75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f9506b-86d8-4f56-81c7-213ff62940c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_nem_eliras_tenyleg_260_kilometer_van_ebben_a_34_eves_bmwben","timestamp":"2019. január. 31. 06:41","title":"Nem elírás, tényleg 260 kilométer van ebben a 34 éves BMW-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok megkezdte a kivonulást a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris rakéták betiltásáról szóló INF-szerződésből. A még a Szovjetunióval kötött megállapodás felmondásának első lépését azért teszik meg, mert Washington szerint Oroszország többször megsértette a szerződést. Az USA szövetségesei támogatásukról biztosították az Egyesült Államokat. ","shortLead":"Az Egyesült Államok megkezdte a kivonulást a rövid és közepes hatótávolságú nukleáris rakéták betiltásáról szóló...","id":"20190201_Az_USA_kivonul_az_egyik_legfontosabb_nuklearis_leszerelesi_egyezmenybol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afa67d36-67f1-4a9a-83c3-668963590110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066c219e-021b-4f1d-bd0b-f77834cb1202","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Az_USA_kivonul_az_egyik_legfontosabb_nuklearis_leszerelesi_egyezmenybol","timestamp":"2019. február. 01. 15:10","title":"Az USA kivonul az egyik legfontosabb nukleáris leszerelési egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]