[{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szövetség szerint a kiküldéskor összekeverték az ingyen- és a fizetős jegyeket, amiért elnézést kérnek.","shortLead":"A szövetség szerint a kiküldéskor összekeverték az ingyen- és a fizetős jegyeket, amiért elnézést kérnek.","id":"20190131_132_ezret_fizetett_negy_ingyenjegyert_a_teniszszovetseg_megmagyarazza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98307b4-d74b-4696-9820-3379016992bf","keywords":null,"link":"/sport/20190131_132_ezret_fizetett_negy_ingyenjegyert_a_teniszszovetseg_megmagyarazza","timestamp":"2019. január. 31. 11:16","title":"132 ezret fizetett négy ingyenjegyért, a teniszszövetség megmagyarázza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai hírtelevízió szerint a migráns már a gyerekek között is szitokszó lett. ","shortLead":"Az amerikai hírtelevízió szerint a migráns már a gyerekek között is szitokszó lett. ","id":"20190201_cnn_magyar_tankonyv_aggodalmak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc6495d0-80bd-4453-b41f-b7e62b95a3d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c499873-2f62-4550-b683-c285bc88c54e","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_cnn_magyar_tankonyv_aggodalmak","timestamp":"2019. február. 01. 12:16","title":"A CNN is a magyar tankönyvekért aggódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Félig elsüllyedt a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp, pótolni csak egy kisebb tudja, amire járművek nem férnek fel.","shortLead":"Félig elsüllyedt a Visegrád és Nagymaros között közlekedő komp, pótolni csak egy kisebb tudja, amire járművek nem...","id":"20190131_felig_elsullyedt_egy_komp_a_visegradi_kikotoben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2129deb-9bd6-4734-a01c-7f414c80c9ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa89e56a-8863-4bdf-9f48-82244f3f0fc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_felig_elsullyedt_egy_komp_a_visegradi_kikotoben","timestamp":"2019. január. 31. 13:18","title":"Félig elsüllyedt egy komp a visegrádi kikötőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac2205d-9443-47e4-918a-d02550bc4bb0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Történelmének legmelegebb hónapját élte meg januárban Ausztrália: az átlaghőmérséklet meghaladta a harminc Celsius fokot. Közben az USA-ban rekordhideget mérnek, s már több mint húszan haltak meg a fagy miatt.","shortLead":"Történelmének legmelegebb hónapját élte meg januárban Ausztrália: az átlaghőmérséklet meghaladta a harminc Celsius...","id":"20190201_Januar_volt_Ausztralia_tortenelmenek_legmelegebb_honapja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ac2205d-9443-47e4-918a-d02550bc4bb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041c4c1f-08bc-4bb4-b454-f5a2d84bc3f8","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Januar_volt_Ausztralia_tortenelmenek_legmelegebb_honapja","timestamp":"2019. február. 01. 11:23","title":"Január volt Ausztrália történelmének legmelegebb hónapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg az ÁEEK a hvg.hu-nak egy banális ügy miatt. A sokmilliárdos fejlesztés értelme így kicsit átértékelődik. ","shortLead":"Az orvos-beteg találkozó az e-recept bevezetése után is kötelező marad, így ezt továbbra sem spórolhatjuk meg, írta meg...","id":"20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a485842f-a3bd-4d11-90f8-415dc16c9572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a14c9ec-2da8-44fa-b3d7-f62dfdf0e2ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Azt_gondolja_kenyelmesebb_az_erecept_Oriasi_tevedesben_elt","timestamp":"2019. január. 31. 10:42","title":"Azt gondolja, az e-recept bevezetése egyszerűbbé teszi az életét? Óriási tévedésben él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04cdbf47-90b9-4168-8cef-08b7d37cfdde","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem az ufók érkeztek meg a Mátrába, hanem fényoszlopnak hívják a jelenséget. ","shortLead":"Nem az ufók érkeztek meg a Mátrába, hanem fényoszlopnak hívják a jelenséget. ","id":"20190131_Video_Kulonos_fenycsikok_jelentek_meg_a_Matra_felett_de_van_ra_magyarazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04cdbf47-90b9-4168-8cef-08b7d37cfdde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cff284-260b-41a9-94a0-edd6e417e198","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_Video_Kulonos_fenycsikok_jelentek_meg_a_Matra_felett_de_van_ra_magyarazat","timestamp":"2019. január. 31. 21:47","title":"Videó: Különös fénycsíkok jelentek meg a Mátra felett, de van rá magyarázat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat a horogkeresztes harang.\r

\r

","shortLead":"Egy 1934-es németországi harang körül forrnak az indulatok két éve, most egy bíróság úgy döntött, a helyén maradhat...","id":"20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b03eb4a0-02ee-48af-b760-fbd662c2a85a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74cd57d1-007e-48e2-baef-984382ca08f3","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Helyen_marad_a_nemetorszagi_Hitlerharang","timestamp":"2019. január. 30. 19:42","title":"Helyén marad a németországi Hitler-harang","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2e8652e-3465-4d8c-a22d-aafc3595419f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lezárni nem lehet, de tovább használni sem sokáig.","shortLead":"Lezárni nem lehet, de tovább használni sem sokáig.","id":"20190201_Nagyon_rossz_allapotban_van_a_medvei_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2e8652e-3465-4d8c-a22d-aafc3595419f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47852ffd-fcec-4a1a-b972-135d3065278b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Nagyon_rossz_allapotban_van_a_medvei_hid","timestamp":"2019. február. 01. 13:43","title":"Nagyon rossz állapotban van a medvei híd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]