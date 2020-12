Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európát nézve Olaszországban a második legrosszabb a helyzet.","shortLead":"Európát nézve Olaszországban a második legrosszabb a helyzet.","id":"20201206_Tobb_mint_60_ezer_olasz_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3c7ca4-2d80-4f2f-8ac3-5a255e79492b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447d71c6-a7be-45ae-8740-6a8e22e57728","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Tobb_mint_60_ezer_olasz_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2020. december. 06. 20:25","title":"Több mint 60 ezer olasz halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47b81ce-4210-4a05-9574-d04b589385d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édességet kapott, akinél mindent rendben találtak. ","shortLead":"Édességet kapott, akinél mindent rendben találtak. ","id":"20201206_Kecskemet_Mikulas_forgalom_ellenorzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d47b81ce-4210-4a05-9574-d04b589385d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf767f63-5e2f-4c75-b24e-b9aa8277856f","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Kecskemet_Mikulas_forgalom_ellenorzes","timestamp":"2020. december. 06. 15:09","title":"Kecskeméten a Mikulás is beszállt a közúti ellenőrzésbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható Pfizer/BioNTech-oltást.","shortLead":"Margaret Keenan az első olyan brit állampolgár, aki megkapta a szigetországban már széles körben használható...","id":"20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50bd9a0f-0102-4008-b16b-a45a439cdb75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a00c6357-3bb1-4980-a2fa-62df9ad52041","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_koronavirus_egyesult_kiralysag_pfizer_biontech_vakcina","timestamp":"2020. december. 08. 09:33","title":"Egy 90 éves brit nőt oltottak be a világon először a Pfizer/BioNTech 95%-os vakcinájával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ff5f307-59ac-4cbf-90f6-52bced2cba6b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megnéztük, milyen a helyi tűzoltóság karácsonyi hangulatú létrás autója. ","shortLead":"Megnéztük, milyen a helyi tűzoltóság karácsonyi hangulatú létrás autója. ","id":"20201207_igy_vilagit_a_karacsonyra_feldiszitett_pomazi_tuzoltoauto__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ff5f307-59ac-4cbf-90f6-52bced2cba6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba1f4d0a-5e62-4d00-bb43-ab593a44072e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201207_igy_vilagit_a_karacsonyra_feldiszitett_pomazi_tuzoltoauto__fotok","timestamp":"2020. december. 07. 09:21","title":"Így világít a karácsonyra feldíszített pomázi tűzoltóautó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ada3ccd-796f-4be0-afe0-2d2aa0760fd7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már csak néhány nap áll a szülők rendelkezésére, hogy beszerezzék a január 1. és 15. között esedékes iskolaérettségi kérvényezéshez a támogató dokumentumokat. A Szülői Hang szerint a kormányzat magára hagyta a szülőket: semmilyen érdemi segítséget nem nyújtott abban, hogy személyre szabott, érdemi pedagógiai támogatást kapjanak a döntéshez. ","shortLead":"Már csak néhány nap áll a szülők rendelkezésére, hogy beszerezzék a január 1. és 15. között esedékes iskolaérettségi...","id":"20201207_Nehez_helyzetben_a_szulok_nehany_napjuk_van_mar_csak_az_iskolaerettsegi_kervenyek_beszerzesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ada3ccd-796f-4be0-afe0-2d2aa0760fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31552478-719a-4d45-a751-27854ced5fcb","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Nehez_helyzetben_a_szulok_nehany_napjuk_van_mar_csak_az_iskolaerettsegi_kervenyek_beszerzesere","timestamp":"2020. december. 07. 09:16","title":"Nehéz helyzetben a szülők: alig van már idő az iskolaérettségi kérvények beszerzésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform megfelelő internet birtokában szinte bármilyen laptopból vagy PC-ből videojátékra alkalmas eszközt csinál – úgy, hogy fizetni sem muszáj érte. A hazai rajtot az új termék kipróbálásával vártuk, felemás élményekkel.","shortLead":"Egy év várakozás után Magyarországra is behozza Stadia nevű streaming játékszolgáltatását a Google. A platform...","id":"20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7944f17-9f7c-46bd-9771-060fbba942d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4e29f7-2bbe-4b81-8bc4-3788cd66da9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_google_stadia_magyarorszag_ingyenes_pro_havidij_streaming_videojatek","timestamp":"2020. december. 07. 18:00","title":"Megérkezett Magyarországra a videojátékos Netflix, az elsők között próbáltuk ki a Google Stadiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A csapat a tabella utolsó helyén áll, a vasárnapi meccsen is döntetlent játszott. ","shortLead":"A csapat a tabella utolsó helyén áll, a vasárnapi meccsen is döntetlent játszott. ","id":"20201206_Kirugtak_a_Honved_edzojet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=200e28db-c404-44b8-88d0-d25f9dc317fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d32e550-7901-4a57-a951-e6d8769808e1","keywords":null,"link":"/sport/20201206_Kirugtak_a_Honved_edzojet","timestamp":"2020. december. 06. 19:20","title":"Kirúgták a Honvéd edzőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad029784-db1c-45dd-b35a-431513d85140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat éjjel az M7-es autópályán fogták el azt az embercsempészt, aki szír férfiakat szállított egy kisteherautóban.\r

\r

","shortLead":"Szombat éjjel az M7-es autópályán fogták el azt az embercsempészt, aki szír férfiakat szállított...","id":"20201206_Elfogtak_egy_lengyel_embercsempeszt_36_utasaval_a_kocsijaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad029784-db1c-45dd-b35a-431513d85140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add9ebc0-a9b6-46f4-a538-8e8796404784","keywords":null,"link":"/itthon/20201206_Elfogtak_egy_lengyel_embercsempeszt_36_utasaval_a_kocsijaban","timestamp":"2020. december. 06. 13:16","title":"Elfogtak egy lengyel embercsempészt 36 utassal a kocsijában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]