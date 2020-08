Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","shortLead":"Az elhunytak száma nem emelkedett.","id":"20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d1bf22-ade9-4b9f-9e6c-9cc842139932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd236bde-4e68-4eee-aca9-11c89f8eed30","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Koronavirus_fertozott_jarvany_Magyarorszag","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:11","title":"158 új koronavírus-fertőzött van, ez a második legmagasabb szám a járvány kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós jogszabályváltoztatásokat kezdeményezett a megtartásáért.","shortLead":"Kásler Miklós jogszabályváltoztatásokat kezdeményezett a megtartásáért.","id":"20200829_gyogyszer_gyogyszerfeliras_telefonon_kasler_miklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fd7232a-088c-48e0-a61c-0d038596edef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecc6f0ec-126b-46d6-9f3b-9e487522241e","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_gyogyszer_gyogyszerfeliras_telefonon_kasler_miklos","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:55","title":"Marad a telefonos gyógyszerfelírás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"895f2d83-acdd-44e7-bafe-46790304ab46","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Nadír 63 alapját a Zenit nevű szőlő adja.","shortLead":"A Nadír 63 alapját a Zenit nevű szőlő adja.","id":"20200829_pezsgo_pecsi_tudomanyegyetem_nadir_63","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=895f2d83-acdd-44e7-bafe-46790304ab46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76941fd-fc6d-4d7b-a9dc-f500a2c1eb6a","keywords":null,"link":"/elet/20200829_pezsgo_pecsi_tudomanyegyetem_nadir_63","timestamp":"2020. augusztus. 29. 07:37","title":"Zöldessárga színű pezsgőt készítettek pécsi tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"Az állami megrendelésekből gazdagodó oligarcha luxusjachtján töltött külügyminiszteri nyaralást nehéz lenne megmagyarázni, ezért augusztus közepe óta a kormány és a hozzá tartozó propagandalapok is próbálnak a lehető legkevesebbet beszélni Szijjártó Péter nyaralásáról. Ha mégis beszélnek, akkor is csak a külügyminiszter magánéletéről ejtenek szót.","shortLead":"Az állami megrendelésekből gazdagodó oligarcha luxusjachtján töltött külügyminiszteri nyaralást nehéz lenne...","id":"20200829_szijjarto_peter_jacht_kommunikacio_fidesz_szijj_laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74bb960f-efb7-4dab-9501-ae3781265e31","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_szijjarto_peter_jacht_kommunikacio_fidesz_szijj_laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 29. 06:30","title":"A kormánypropagandában Szijjártó-ügy nincs, csak Szijjártót gyalázók ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó csatornáknak.","shortLead":"Több tízmillió dolláros lehet az a kár, amit három férfi okozott a nagy filmstúdióknak és a sorozatokat gyártó...","id":"20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbab0591-873e-4e64-9eae-481fcc3749b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0623183-f06f-481a-9351-6796d5e8cf95","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_torrentezes_kalozkodas_szerzoi_jogok_megsertese_sparks_group","timestamp":"2020. augusztus. 30. 09:03","title":"9 éven át pakolta fel a netre a filmeket három férfi, most letartóztatták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két gyártási hibát is találtak az utasszállítókban, amik együtt már súlyos problémát jelentenek.","shortLead":"Két gyártási hibát is találtak az utasszállítókban, amik együtt már súlyos problémát jelentenek.","id":"20200828_boeing_787_hiba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=90023aba-98d6-4c24-ae1a-c86a15bb8da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b59e9f25-255a-4005-810a-7385e3a19be1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_boeing_787_hiba","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:14","title":"Gyártási hibák kényszerítettek a földre nyolc Boeing gépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúriához fordulnak a népszavazásért, miután az NVB elmeszelte.","shortLead":"A Kúriához fordulnak a népszavazásért, miután az NVB elmeszelte.","id":"20200828_Tobb_mint_szazezren_irtak_ala_az_MSZPs_strandvedelmi_peticiojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50042d99-b361-40c4-aa36-1b29fe557a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Tobb_mint_szazezren_irtak_ala_az_MSZPs_strandvedelmi_peticiojat","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:19","title":"MSZP: Több mint százezren írták alá a strandvédelmi petíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272a5d5f-246e-4413-9992-dc6fd3bfb622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány napjuk maradt a kintrekedteknek, hogy elkerüljék a szigort.","shortLead":"Néhány napjuk maradt a kintrekedteknek, hogy elkerüljék a szigort.","id":"20200829_Jonnenek_haza_a_magyar_nyaralok_a_karanten_elott_de_nincs_mivel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=272a5d5f-246e-4413-9992-dc6fd3bfb622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d390ba7c-4b36-4375-98c1-13afc3d79af0","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_Jonnenek_haza_a_magyar_nyaralok_a_karanten_elott_de_nincs_mivel","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:33","title":"Jönnének haza a magyar nyaralók a karantén előtt, de nincs mivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]