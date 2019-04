Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tömeggyilkosok összeesküvés-elméletei köszönnek vissza a Spiegel szerint Orbán Viktor és a Fidesz programjában.\r

\r

","shortLead":"Tömeggyilkosok összeesküvés-elméletei köszönnek vissza a Spiegel szerint Orbán Viktor és a Fidesz programjában.\r

\r

","id":"20190415_Spiegel_Orban_Breivikszovegeket_nyom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75041b58-74f0-43fd-812a-891e9a2c5f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde21411-8b1d-47f4-b419-5154ae67462f","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Spiegel_Orban_Breivikszovegeket_nyom","timestamp":"2019. április. 15. 11:09","title":"Spiegel: Orbán Breivik-szövegeket nyom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az internetes felület és a mobilapp sem működik rendesen. ","shortLead":"Az internetes felület és a mobilapp sem működik rendesen. ","id":"20190415_Gondok_vannak_az_MKBnal_nagyon_belassultak_a_rendszerek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7923527-36b7-4a78-96a4-125eed1e1c2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69508865-55e7-40ce-b6de-7e669cf8b2e6","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Gondok_vannak_az_MKBnal_nagyon_belassultak_a_rendszerek","timestamp":"2019. április. 15. 14:17","title":"Gondok vannak az MKB-nál, nagyon belassultak a rendszerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A monumentális gótikus katedrális, a francia főváros egyik ikonikus épülete, amelyet évente tízmilliónál is többen keresnek fel.\r

","shortLead":"A monumentális gótikus katedrális, a francia főváros egyik ikonikus épülete, amelyet évente tízmilliónál is többen...","id":"20190415_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuzvesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d191782b-eb51-4473-897c-784d504b9529&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad1deb3-9683-46b2-8c21-2b174261302b","keywords":null,"link":"/elet/20190415_parizs_notre_dame_szekesegyhaz_tuzvesz","timestamp":"2019. április. 15. 21:55","title":"Elemésztik a lángok Párizs ékkövét – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78bc7475-b0b2-431a-88bb-0ffe1659b522","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig tértünk magunkhoz az első rész befejezése után, máris itt a következő előzetes.","shortLead":"Alig tértünk magunkhoz az első rész befejezése után, máris itt a következő előzetes.","id":"20190415_Tronok_harca_nyolcadik_evad_masodik_resz_elozetes_trailer_jaime_lannister_daenerys_targaryen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78bc7475-b0b2-431a-88bb-0ffe1659b522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b92563-3b96-4b6b-ab3f-7ef4756458a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190415_Tronok_harca_nyolcadik_evad_masodik_resz_elozetes_trailer_jaime_lannister_daenerys_targaryen","timestamp":"2019. április. 15. 08:41","title":"Jaime Lannisterért aggódhatunk a Trónok harca második részének friss előzetesében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Miniszterelnökség szerint azért szigorítanak, mert csak \"becsületes magyar családoknak\" szánják a lehetőséget.","shortLead":"A Miniszterelnökség szerint azért szigorítanak, mert csak \"becsületes magyar családoknak\" szánják a lehetőséget.","id":"20190414_Kizarnak_a_kozmunkasokat_is_a_falusi_CSOKbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96d3de8d-5acf-422e-b9b8-7982324695f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcad3559-91ba-431e-904d-b8125ee1ed3f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Kizarnak_a_kozmunkasokat_is_a_falusi_CSOKbol","timestamp":"2019. április. 14. 17:22","title":"Kizárnák a közmunkások nagy részét is a falusi CSOK-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igazán jól tette az Apple, hogy megbízta okosóráját a szívproblémák figyelésével is. Az eszköz immár sokadszor mentett életet.","shortLead":"Igazán jól tette az Apple, hogy megbízta okosóráját a szívproblémák figyelésével is. Az eszköz immár sokadszor mentett...","id":"20190414_szivproblemara_figyelmeztetett_az_apple_watch","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a8062eb-8e1c-4cfa-a734-b0eff4f037ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32970256-76c5-435f-90ab-7ae818d44c1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190414_szivproblemara_figyelmeztetett_az_apple_watch","timestamp":"2019. április. 14. 14:03","title":"Ez már nem lehet véletlen: életet mentett az Apple okosórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","shortLead":"Vasárnap délután a Március 15. tértől indulva a Pesti alsó rakparton vonult végig Az élet menete Budapesten. ","id":"20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d94c15f-c1b7-43b2-908b-15733c1f4c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4c453aa-e873-495c-9201-a68a486b8ca4","keywords":null,"link":"/itthon/20190414_Tobb_ezren_vonultak_a_holokauszt_aldozataiert_Budapesten__fotok","timestamp":"2019. április. 14. 19:31","title":"Több ezren vonultak a holokauszt áldozataiért Budapesten - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Fontos technológiai elemeket hagyott ki sok termelő, akik így még nagyobb bajba kerülnek, amikor aszály van.","shortLead":"Fontos technológiai elemeket hagyott ki sok termelő, akik így még nagyobb bajba kerülnek, amikor aszály van.","id":"20190416_Oriasi_baj_van_a_mezogazdasagban__mi_lesz_igy_az_arakkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=53662997-8094-48fd-a633-cc4ec64ca028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c56e3517-9874-48b6-b1a4-14bef06d92c0","keywords":null,"link":"/kkv/20190416_Oriasi_baj_van_a_mezogazdasagban__mi_lesz_igy_az_arakkal","timestamp":"2019. április. 16. 06:19","title":"Óriási baj van a mezőgazdaságban – mi lesz így az árakkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]