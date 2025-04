Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e48a9372-60e1-42df-b9d0-6b0cc889de52","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Hogyan kell élelmezni egy holdbázis lakóit, vagy miben kell jártasnak lennie egy űrdiplomatának? Ilyen kérdésekre is választ kaphatnak azok, akik beiratkoznak a magyar űripari képzések valamelyikére. A programot a világon egyedülálló módon 21 hazai egyetem konzorciuma szervezi.","shortLead":"Hogyan kell élelmezni egy holdbázis lakóit, vagy miben kell jártasnak lennie egy űrdiplomatának? Ilyen kérdésekre is...","id":"20250429_urkutatas-magyar-kepzesek-egyetemek-unispace-program","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48a9372-60e1-42df-b9d0-6b0cc889de52.jpg","index":0,"item":"b0ba6d93-60e9-4916-a762-625a0efb4d02","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_urkutatas-magyar-kepzesek-egyetemek-unispace-program","timestamp":"2025. április. 29. 10:03","title":"Űrmérnök, űrpolitikus, űrpszichológus: kozmikus képzések is működnek már a magyar egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db924144-7676-4f9f-916f-b43cb1749d56","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő egy olyan program egy pontjának megvalósítását kifogásolja, amelyet amúgy a Fidesz is támogatott, amikor beálltak Vitézy mögé a tavalyi önkormányzati választás előtt.","shortLead":"A fideszes EP-képviselő egy olyan program egy pontjának megvalósítását kifogásolja, amelyet amúgy a Fidesz is...","id":"20250429_erzsebetvaros-vitezy-david-deutsch-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db924144-7676-4f9f-916f-b43cb1749d56.jpg","index":0,"item":"9bd882b2-7f19-48a5-a3b7-5af5fafbfdef","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_erzsebetvaros-vitezy-david-deutsch-tamas","timestamp":"2025. április. 29. 09:29","title":"Erzsébetvárosban nyitott frontot Vitézy Dáviddal szemben Deutsch Tamás, a téma: parkoló autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499cbbd5-b80d-4ad6-a18b-700dd7cf9fe2","c_author":"Sindelyes Dóra","category":"360","description":"A hangunkban tükröződik a személyiségünk – régóta sejtjük ezt, amióta a basszushangú férfiak és a szopránszólamú nők a legvonzóbbak a párt vagy csak kalandot keresők számára. A kutatók nemcsak sejtik, de tudják is ezt. Megnéztünk néhány izgalmas vizsgálatot és azt is, mivel adós még a tudomány orgánumunk hatásait illetően.","shortLead":"A hangunkban tükröződik a személyiségünk – régóta sejtjük ezt, amióta a basszushangú férfiak és a szopránszólamú nők...","id":"20250428_emberi-hang-organum-pszichologia-kutatasok-huseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/499cbbd5-b80d-4ad6-a18b-700dd7cf9fe2.jpg","index":0,"item":"ccf7c92a-ec1f-44b2-b9f3-788d0dd6d535","keywords":null,"link":"/360/20250428_emberi-hang-organum-pszichologia-kutatasok-huseg","timestamp":"2025. április. 28. 17:30","title":"Vigyázz, a hangod elárulhatja, hűséges vagy-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai, egyesüljetek! – így lehet kiszorítani Trumpot a hatalomból. Az olyan zsarnokok, mint Trump, mindig megbuknak és már meg is lehet mondani, miként. A Trumptól elszenvedett sérelmek miatt Európa megharagudott tengeren túli unokatestvérére. 100 nap után bajban van a Trump 2.0. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai...","id":"20250429_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2cf98fb3-02db-4e27-844b-187c8ec9a733","keywords":null,"link":"/360/20250429_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 29. 10:54","title":"Esik szét az orosz haderő: mankóval, kerekesszékkel járó katonákat küldenek a frontra – brit szakértő a Die Weltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet, vagy egy offshore-számlát a nevén. Beszélt állítólagos bennfentes kereskedelmes ügyéről is: „ha véletlen ezzel börtönbe tud záratni, lelke rajta” – üzente a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet...","id":"20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"cbc5c9db-8166-450f-b8dd-5a9eeac206c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 07:33","title":"Magyar Péter szerint a Fidesz droggal és szexvideókkal akarja őt lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2155b689-83e4-413b-a459-f2e198420ab3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Első akar lenni a mesterséges intelligencia terén, ezért a cégnél zajló munkavégzést is eléggé átalakítja a Duolingo. Lesznek, akiktől ezzel búcsút is vesz a vállalat.","shortLead":"Első akar lenni a mesterséges intelligencia terén, ezért a cégnél zajló munkavégzést is eléggé átalakítja a Duolingo...","id":"20250429_duolingo-mesterseges-intelligencia-munkakorok-atalakitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2155b689-83e4-413b-a459-f2e198420ab3.jpg","index":0,"item":"4b3d4fd9-355d-4de5-b2b8-d8608a24e1d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_duolingo-mesterseges-intelligencia-munkakorok-atalakitasa","timestamp":"2025. április. 29. 16:03","title":"Hatalmas változások jönnek a Duolingónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Quercus Audit RB Kft. Mészáros több tucat vállalatánál végzett hasonló munkát az elmúlt években.","shortLead":"A Quercus Audit RB Kft. Mészáros több tucat vállalatánál végzett hasonló munkát az elmúlt években.","id":"20250428_mnb-botrany-mbh-bank-matolcsy-adam-meszaros-lorinc-konyvvizsgalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbc70f91-0825-43b0-9b8d-f72f6acff3e9.jpg","index":0,"item":"43ae27fe-51a7-4d35-9ac8-c5b0615ef47a","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_mnb-botrany-mbh-bank-matolcsy-adam-meszaros-lorinc-konyvvizsgalo","timestamp":"2025. április. 28. 16:56","title":"Mészáros Lőrinc könyvvizsgálója ellenőrzi Matolcsy Ádámék összes MBH-s érdekeltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0f6e1c6-7e64-44f3-ab9e-d5629d7bfdaf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egyszerre fapados és modern, de legfőképp olcsó lenne az új pickup. ","shortLead":"Egyszerre fapados és modern, de legfőképp olcsó lenne az új pickup. ","id":"20250428_Amazon-vezer-Jeff-Bezos-villanyautoiban-tekeros-ablak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0f6e1c6-7e64-44f3-ab9e-d5629d7bfdaf.jpg","index":0,"item":"bab124ea-8dd0-42e3-a1c5-6ace371aa621","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Amazon-vezer-Jeff-Bezos-villanyautoiban-tekeros-ablak","timestamp":"2025. április. 28. 08:33","title":"Tekerős ablakok, de alig 9 millió forintos ár, ilyenek lesznek az Amazon-vezér Jeff Bezos autói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]