Kellemetlen meglepetés fogadta a nyugdíjasokat péntek reggel: hiába kellett volna megkapniuk a nyugdíjukat, nem érkezett egy fillér sem. A bankok hamar jelezték, nem kapták meg a Magyar Államkincstártól a pénzt. Majd amikor már órák óta nem történt semmi előrelépés, a kincstár kiadott egy közleményt arról, hogy nincs fennakadás.

Lehet, hogy egy egészen banális hiba történt: állítólag rossz értéknappal küldte be a kincstár a tranzakciókat a GIRO éjszakai rendszerébe, de ezt a híresztelést hivatalosan nem erősítették meg. Elkezdtek dolgozni azon, hogy már pénteken átmenjenek az utalások, de így is vannak, akiknek egészen szerdáig várniuk kell a pénzükre.

Miért kell örülnünk? Tovább tartanak ki a januári nyugdíjak Még több idős honfitársunk ismeri meg a bankrendszer rejtelmeit Élőben mutatják be, miért érdemes visszatérni nyugdíj mellől a munkába Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Évindító sajtótájékoztatón büszkélkedett Orbán Viktor a gazdaság eredményeivel. Már amikor beszélni akart róla: a Mészáros Lőrinc gazdagodásáról szóló kérdésünket elintézte annyival, már tizenhatodszor mondja el, hogy nem foglalkozik üzleti ügyekkel. A fő számokat nézve most nincs gond: a gazdaság 4,6 százalékkal nőtt, az államháztartás hiánya pedig a GDP 2 százaléka volt. Azzal viszont a miniszterelnök is tisztában van, hogy a tavalyi ütem nem tartható beavatkozás nélkül.

A 2010-es nagy ígéret, hogy tíz év alatt egymillióval nőne a munkában állók létszáma, egyre kevésbé látszik tarthatónak: ahogy Orbán fogalmazott, „elfogytunk”.

Az egymilliós pluszhoz még kétszázezer ember kellene, és az ország nem akar több vendégmunkást – mondta, majd egy államtitkára másnap közölte, hogy folyamatosan nő a vendégmunkások száma. De Orbán azt is kifejtette, nem jó, ha az állam tűz ki olyan célokat, mint hogy utolérjük Ausztriát, és ebben az sem zavarta, hogy nemrég épp ő tette ezt. Magyarország nem korrupt – mondta a miniszterelnök. A kormányközeli üzletemberek vagyonosodásáról pedig azt mondta: az ilyen lista komolytalan. A Forbes erre azt válaszolta, Mészáros Lőrinc vagyonát a nyilvános tőzsdei adatokból számolták ki.

Mi a bizonyíték arra, hogy Magyarország nem korrupt? Polt Péter még semmi bizonyítékot nem talált. Egyszer volt egy közbeszerzés, amin nem Mészáros Lőrinc nyert. Nem kell bizonyíték, csak a sorosisták nem látják, hogy minden tökéletes. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Súlyos vereséget szenvedett a brit alsóházban Theresa May. A képviselők többsége úgy döntött: ha bejön a papírforma, és jövő héten leszavazzák a Brexit-megállapodást, akkor 21 helyett 3 munkanap alatt kellene újat kidolgozni, a parlament pedig szabad kezet kapna más megoldás elfogadására. Már a brit rendőrség is aggódik a Brexit miatt: arra szólították fel az üzletláncokat, hogy fontolják meg több biztonsági őr alkalmazását, ha megegyezés nélkül lépnének ki az EU-ból, és ellátási problémák jönnének.

Dovernél eközben torlódástesztet akartak tartani, hogy megnézzék, mi lenne, ha feltorlódna tízezer kamion, de ez önmaga paródiájába fulladt, csak 79 kamion ment el. A népszavazásról pedig film készült Benedict Cumberbatch főszereplésével, így már a tévében is meg lehetett nézni, hogyan lehetett tíz hét alatt bármilyen hazugságot elhitetni a britekkel.

Lesz egyezség? Nem lesz. Lesz, még március 29-e előtt. Lesz, de csak az eredeti határidőt kitolva. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A hét képe: 3 milliárd forintért megvette az állam Munkácsy Golgotáját.

Büntetés helyett gyakorlatilag megszüntették a hajléktalanságot Finnországban. Olcsó bérű lakásokat bocsátottak a hajléktalanok rendelkezésére. Ezek egy részét bérbe vette az önkormányzat a tulajdonosoktól, de építettek is új, olcsó lakásokat. A költségvetés 170 millió eurót áldozott a programra, de jól is járt ezzel: egyetemi kutatók számítása szerint sokkal olcsóbb ez a megoldás, mint a hajléktalanszállók fenntartása és a hajléktalanok sürgősségi ellátása.

Aki kapott egy kétszobás, alapkomfortos lakást, az felelősséget is vállalt. A lakbér nagyjából 400 euró, ez a mindenkit megillető támogatásból kifizethető. Eközben a szociális munkások, akik részben állami vagy önkormányzati, de inkább civil szervezetek tagjai, visszavezetik a normális életbe az utcára szorult embereket.

Mit reagáljon a magyar kormány a finn példára? Hazugság az egész, a migránsok és a hajléktalanok elviselhetetlenné teszik a finn hétköznapokat. Nyilvánítsák alaptörvény-ellenesnek Finnországot. Létre kell hozni a Hajléktalanságot Felszámoló Központot Mészáros Lőrinc vezetésével. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Több cég is hajlik arra, hogy ne emelje meg 400 órára a túlórakeretet. Előbb az derült ki, hogy a Tesco nyitott egy írásbeli megállapodásra a szakszervezettel, majd a Spar is jelezte, hogy nem akar 400 óra túlmunkát. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete négy multival tárgyalt, mindegyikkel van esély a megállapodásra.

Az Európai Szakszervezeti Szövetség levélben üzent Orbán Viktornak. Mint írták, a dolgozóknak gyakorlatilag lehetetlen lenne nemet mondaniuk, ha eléjük tennék a 400 túlóráról szóló papírt. „A munka törvénykönyve változásai jelentősen rontják a munkavállalók helyzetét, sértik a pihenéshez, az egészséges élethez való jogot, s veszélyeztetik az Ön kormánya által oly sokszor említett családi élet szentségét” – fogalmaztak.

Lesz cég, ahol bevezetik a 400 óra túlórát? Lesz, nagyon hamar Később, amint elül a botrány, de lesz Nem lesz Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Több kistelepülésen is felháborodást okozott a helyi takarékfiókok bezárása, pedig a racionalizálásra hivatkozva a TakarékBank fiókjainak harmadára is lakat kerülhet. A békés megyei Lőkösházán aláírásgyűjtésbe is fogtak, hogy ne zárják be a fiókot.

„Az idős nyugdíjasok járnak a legrosszabbul, végre megszokták, hogy ne a párnacihában tartsák a pénzüket, most majd tehetik vissza” – magyarázta az egyik helyi képviselő. „Sokan a magukénak is érzik a takarékot, hiszen ők maguk, vagy a családjaik alapították, most meg egy szó nélkül elviszik” – mondta a polgármester is.

Igazuk van-e a takarékjukért tiltakozóknak? Igen, kell helyben takarék. Nem, ha nem éri meg fenntartani egy fiókot, zárják be. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A külügytől kérnek segítséget azok, akik Ausztriában a hó fogságába ragadtak, mert úgy látják, a biztosítók nem készültek fel. Egy olvasónk azt mondta: a biztosítók inkább arra számítanak, hogy az emberek hamarabb hazatérnek az útról, nem arra, hogy tovább maradnak.

A biztosítási szakértők annyit mondtak erről, „vannak olyan helyzetek, amelyeket egyik biztosító sem biztosít, érdemes átnézni, mik vannak kizárva.” Ilyenkor számlával kell igazolni a kinntartózkodás plusz költségeit, ha valamiben kár keletkezett, az arról felvett jegyzőkönyvet is be kell mutatni, de nem árt fotót is készíteni ilyenkor, ami újabb bizonyíték a káreseményre. De ha a biztosító elutasító az ügyféllel, annak az lehet az oka, hogy a biztosítási csomag valóban nem terjed ki erre a helyzetre.