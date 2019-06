Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Akkorára hízott az Apple médiamenedzselő programja, hogy már alig tud mozdulni. Ezzel együtt az iTunes nem hal meg, sőt még csak nem is mindenki számára alakul át.","shortLead":"Akkorára hízott az Apple médiamenedzselő programja, hogy már alig tud mozdulni. Ezzel együtt az iTunes nem hal meg, sőt...","id":"201924__apple_itunes__sokat_markol__kaoszgyakorlat__multibb_media","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cbe35ad-84ba-4916-95c7-ca56f4d19424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69a2c0e3-1249-4994-a996-fecf876123ea","keywords":null,"link":"/tudomany/201924__apple_itunes__sokat_markol__kaoszgyakorlat__multibb_media","timestamp":"2019. június. 15. 08:00","title":"Egyszerűen bonyolódik az Apple imádott-utált rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Brutális hőség van a szerelvényeken. ","shortLead":"Brutális hőség van a szerelvényeken. ","id":"20190616_Karacsony_Gergely_felujitott_harmas_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ad21d860-77d4-425e-9c6e-90bcdaa5964f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44f6d990-d348-42be-9589-b43d0bb8e619","keywords":null,"link":"/itthon/20190616_Karacsony_Gergely_felujitott_harmas_metro","timestamp":"2019. június. 16. 09:08","title":"Karácsony Gergely 34,8 fokot mért a felújított hármas metróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vasárnap már mérséklődik kissé a meleg. ","shortLead":"Vasárnap már mérséklődik kissé a meleg. ","id":"20190614_37_fok_lesz_szombaton_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f66dd47a-ff44-4b5b-8e1b-891eb99fa73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"240153a6-2a54-4567-893b-b4cc755fe29d","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_37_fok_lesz_szombaton_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2019. június. 14. 19:13","title":"37 fok lesz szombaton, figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","shortLead":"Ő is a Szabadságpárt színeiben fog politizálni. ","id":"20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=970439ae-68c2-4d57-801b-996f3c19d9d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec59222-d72f-404e-beb6-f26a9c4ae72e","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Elindul_az_osztrak_valasztason_a_megbukott_Strache_felesege","timestamp":"2019. június. 14. 21:59","title":"Elindul az osztrák választáson a megbukott Strache felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","shortLead":"Gázpisztollyal gondolta megoldani a parkolási díjat, alaposan ráfizetett.","id":"20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0a9d-3bf2-4770-9272-4f5e7a0d16ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23a705a7-24e8-4c4c-bace-8ff52113bf9e","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Parkoloorokre_lovoldozott_ket_ev_negy_honap","timestamp":"2019. június. 14. 12:37","title":"Parkolóőrökre lövöldözött: két év négy hónap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megunta a Csecsenföldet és a csecsen népet bíráló online kommenteket Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó kaukázusi köztársaság elnöke, s példás, bár a korszellemnek aligha megfelelő büntetést helyezett kilátásba.","shortLead":"Megunta a Csecsenföldet és a csecsen népet bíráló online kommenteket Ramzan Kadirov, az Oroszországhoz tartozó...","id":"20190614_Csecsenfoldon_nyelvkitepes_es_ujjtores_jar_a_nem_tetszo_kommentekert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e031950a-806c-41c4-a400-6b4f176bdebe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8810f7bd-0058-4897-b690-1b8ffa0e0d5b","keywords":null,"link":"/vilag/20190614_Csecsenfoldon_nyelvkitepes_es_ujjtores_jar_a_nem_tetszo_kommentekert","timestamp":"2019. június. 14. 11:32","title":"Csecsenföldön nyelvkitépés és ujjtörés jár a nem tetsző kommentekért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utasoknak a sínek mentén kellett visszagyalogolnia a Nyugati pályaudvarra, miután kiderült, hogy a vonatukat a tudtuk nélkül kiállították a forgalomból. ","shortLead":"Az utasoknak a sínek mentén kellett visszagyalogolnia a Nyugati pályaudvarra, miután kiderült, hogy a vonatukat...","id":"20190615_Megallt_a_senki_foldjen_az_utasokkal_a_monori_vonat_a_mozdonyvezeto_is_eltunt_rola","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86badeaa-a276-4059-8974-2c09c13b624d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d498911b-1e93-4d08-bc18-79e07f9f9e1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190615_Megallt_a_senki_foldjen_az_utasokkal_a_monori_vonat_a_mozdonyvezeto_is_eltunt_rola","timestamp":"2019. június. 15. 08:58","title":"Megállt a senki földjén az utasokkal a monori vonat, a mozdonyvezető is eltűnt róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","shortLead":"Litéren történt az eset, az állat sokkos állapotban volt. ","id":"20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5b8f394-7df1-4d2f-a614-da44a1051857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60bb3e36-1395-4c15-88ef-954060c558af","keywords":null,"link":"/elet/20190614_Rendorok_mentettek_meg_az_arokparton_fekvo_hogutat_kapott_kutyat","timestamp":"2019. június. 14. 16:16","title":"Rendőrök mentették meg az árokparton fekvő, hőgutát kapott kutyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]