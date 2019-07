Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január elejétől június végéig 15 százalékkal csökkent az ország szén-dioxid-kibocsátása az előző év azonos időszakához képest - közölte a BDEW energiaipari szövetség.","shortLead":"Az év első felében a Németországban előállított energia csaknem felét megújuló energiaforrásokból nyerték, és január...","id":"20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=07321a27-05c3-49ef-9308-a9f303407e3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae17b5fe-2642-4828-83e0-dfea87cae0b1","keywords":null,"link":"/kkv/20190704_Rekordot_dontottek_a_megujulok_Nemetorszagban","timestamp":"2019. július. 04. 12:00","title":"Rekordot döntöttek a megújulók Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Carola Rachete csak a kötelességét teljesítette, amikor menekülteket mentett ki a tengerből és nem vitte vissza őket Líbiába - mondta ki a bíróság.","shortLead":"Carola Rachete csak a kötelességét teljesítette, amikor menekülteket mentett ki a tengerből és nem vitte vissza őket...","id":"20190702_Szabadon_engedtek_a_menekulteket_kimento_hajo_kapitanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a92afa-fd65-4ad2-9196-75af73076640&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea29bce-933d-44bd-9fbc-b6b7ae840631","keywords":null,"link":"/vilag/20190702_Szabadon_engedtek_a_menekulteket_kimento_hajo_kapitanyat","timestamp":"2019. július. 02. 21:43","title":"Szabadon engedték a menekülteket kimentő hajó kapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2018 első félévéhez képest nőtt a magyar kormány által az Apple-höz benyújtott adatigénylések száma, globálisan viszont kevesebb kérdést kapott a cég.","shortLead":"2018 első félévéhez képest nőtt a magyar kormány által az Apple-höz benyújtott adatigénylések száma, globálisan viszont...","id":"20190703_apple_atlathatosagi_jelentes_2018_masodik_felev_adatigenyles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d8c26af-c091-40a9-ade2-54d73ef55dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91e3da7c-a3f1-409f-b0ca-9991f7ad54e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_apple_atlathatosagi_jelentes_2018_masodik_felev_adatigenyles","timestamp":"2019. július. 03. 15:03","title":"A magyar állam is kért adatokat a felhasználókról az Apple-től – és kapott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","shortLead":"Az államtitkár szerint a fővárosban viszont 45 perc alatt bármit el lehet intézni várakozással együtt. ","id":"20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8564bd0f-91d4-4269-afc0-2d41548c9214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b1c37e-322c-4655-bd3c-bf8eaca3cd68","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Budapesten_600_videken_4000_dolgozo_hianyzik_a_kormanyhivatalokbol","timestamp":"2019. július. 03. 19:30","title":"Budapesten 600, vidéken 4000 dolgozó hiányzik a kormányhivatalokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség nem árult el részleteket. A 22 éves versenyző akár négyéves eltiltásra is számíthat. ","shortLead":"A nemzetközi szövetség nem árult el részleteket. A 22 éves versenyző akár négyéves eltiltásra is számíthat. ","id":"20190703_Fennakadt_a_doppingteszten_Takacs_Tamara_vilagbajnok_kajakos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e81d6d-b245-4d3e-b6b8-0bbf4442d63c","keywords":null,"link":"/sport/20190703_Fennakadt_a_doppingteszten_Takacs_Tamara_vilagbajnok_kajakos","timestamp":"2019. július. 03. 19:51","title":"Fennakadt a doppingteszten Takács Tamara, világbajnok kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem az ott napozó háztulajdonosra esett. ","shortLead":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem az ott napozó háztulajdonosra esett. ","id":"20190703_Repuloteri_dolgozo_lehetett_a_londoni_kertbe_zuhant_kenyai_potyautas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6faed5fa-0103-409b-8f4e-5f932d7da43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf7cc71-cca8-434c-b6af-9a2019b983a6","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_Repuloteri_dolgozo_lehetett_a_londoni_kertbe_zuhant_kenyai_potyautas","timestamp":"2019. július. 03. 17:32","title":"Repülőtéri dolgozó lehetett a londoni kertbe zuhant kenyai potyautas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korábbinál hatszor erősebb kozmikus gammasugárzást mértek a tudósok a tibeti csillagvizsgálóban.","shortLead":"A korábbinál hatszor erősebb kozmikus gammasugárzást mértek a tudósok a tibeti csillagvizsgálóban.","id":"20190703_csillagaszat_kozmikus_gammasugarzas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd43faac-33d5-4611-9b0f-028f72c54e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee0382a-a65a-4b25-8dff-4fe9eb83e566","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_csillagaszat_kozmikus_gammasugarzas","timestamp":"2019. július. 03. 20:03","title":"Komoly tudományos eredményt értek el a japán és kínai csillagászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú áprilisban tűnt el egy gyermekotthonból. ","shortLead":"A fiú áprilisban tűnt el egy gyermekotthonból. ","id":"20190703_Eltunt_15_eves_fiut_keresnek_zalaegerszegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7105f6da-a16e-4c66-9467-92e30facb9fe","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Eltunt_15_eves_fiut_keresnek_zalaegerszegen","timestamp":"2019. július. 03. 16:43","title":"Eltűnt 15 éves fiút keresnek Zalaegerszegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]