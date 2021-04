Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"74d6bffe-2638-4868-9ccb-ec9c37bcb6ec","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Öt másodpercig éreztem rosszul magam, mikor megláttam Andrásról az egzotikus helyeken készült fotókat a Facebookon, aztán rájöttem, hogy ez sehova nem vezet – mondja Antal, aki egy olyan startupot finanszíroz, ami a Karib-térségben próbálja eladni applikációját. A nyomás folyamatosan nő, ahogy közelednek a határidők, ráadásul új forrásokat is be kellene vonniuk. Angyali üzlet, második rész. ","shortLead":"Öt másodpercig éreztem rosszul magam, mikor megláttam Andrásról az egzotikus helyeken készült fotókat a Facebookon...","id":"20210420_Doku360_Angyali_uzlet_masodik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74d6bffe-2638-4868-9ccb-ec9c37bcb6ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fb782d4-c091-4df8-ae4d-60a6c1f7670f","keywords":null,"link":"/360/20210420_Doku360_Angyali_uzlet_masodik_resz","timestamp":"2021. április. 20. 19:00","title":"Doku360: A család sem aludna jól, ha azon aggódnék, hogy ez kockázatos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aedb0d9-f12f-4d71-9c51-f7a05763407e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem a Sinopharmmal való oltásért, hanem a hétvégi, vagy szabad-, illetve munkaszüneti napokon végzett oltások miatt jogosultak különdíjazásra a háziorvosok. ","shortLead":"Nem a Sinopharmmal való oltásért, hanem a hétvégi, vagy szabad-, illetve munkaszüneti napokon végzett oltások miatt...","id":"20210421_operativ_torzs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5aedb0d9-f12f-4d71-9c51-f7a05763407e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea842a78-8bd0-468f-bb57-c2e900a26392","keywords":null,"link":"/itthon/20210421_operativ_torzs","timestamp":"2021. április. 21. 13:15","title":"Operatív törzs: Ha beválik a próbaüzem, minden oltópontra lehet majd online időpontot foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Folyamatban van a paksi atomerőmű-munkások szállásainak előkészítése, az illetékes állami cég rengeteg bútort és műszaki cikket rendelt.","shortLead":"Folyamatban van a paksi atomerőmű-munkások szállásainak előkészítése, az illetékes állami cég rengeteg bútort és...","id":"20210421_paksi_bovites_300_millio_butorok_berendezsek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d20c0423-165e-4e29-8e10-23b7be07ddde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e62fcc-7761-40e4-a939-ec0a4eb58b6f","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_paksi_bovites_300_millio_butorok_berendezsek","timestamp":"2021. április. 21. 06:00","title":"Indul a paksi bővítés, 300 millióért vettek több kilométer függönyt, több száz WC-kefét és egyéb berendezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","shortLead":"Korábban volt belőle problémája, hogy a sógornője férje nyert megbízást.","id":"20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=419ee700-2362-468a-a471-6e6ab1a7efef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21219b5a-a57b-4202-b7e5-d60dbbc8723f","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_marki_zay_peter_kozbeszerzes","timestamp":"2021. április. 20. 18:19","title":"Kizárja a rokonait a közbeszerzésekből Márki-Zay Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az igazságügyi orvosszakértő szerint Brian Sicknick nem külső beavatkozás miatt vesztette életét, de azok hatással voltak az állapotára.","shortLead":"Az igazságügyi orvosszakértő szerint Brian Sicknick nem külső beavatkozás miatt vesztette életét, de azok hatással...","id":"20210420_Szelutes_Capitolium_ostrom_rendor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=795e8644-fb1f-406b-be4b-ae31d6e4e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a441d5d2-aaef-4de3-a72a-002664487571","keywords":null,"link":"/vilag/20210420_Szelutes_Capitolium_ostrom_rendor","timestamp":"2021. április. 20. 19:22","title":"Szélütések okozták a washingtoni Capitoliumot védő rendőr halálát januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg teraszaikat. Körbejártuk szerdán Budapest belvárosát és lefotóztuk, hogyan készülnek a helyek a nyitásra. Az asztalok és székek már kint állnak, beindult a nagytakarítás, hétvégére már csak a jó időt kellene elintézni.","shortLead":"Napok óta az oltásszámokat figyelik, a 3 és fél millió bemondására várnak a vendéglősök, ekkor nyithatják meg...","id":"20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=89710815-995b-44f2-82a0-c76c7d520fb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"893b8ec7-19ca-45cc-b76c-25efc7b87cb3","keywords":null,"link":"/kkv/20210421_terasz_nyitasi_elokeszuletek","timestamp":"2021. április. 21. 19:00","title":"Épülnek a teraszok, kikerültek az asztalok - így készül a nyitásra az éledező Budapest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","shortLead":"A rengést Magyarországon is lehetett érezni.","id":"20210420_foldrenges_becsujhely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ce951bf-5855-4e3a-accf-9e640595aaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e1a7ff-3538-4297-b02e-5033484a09e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20210420_foldrenges_becsujhely","timestamp":"2021. április. 20. 05:14","title":"4,3-as erősségű földrengés volt Bécsújhelynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc0ea8b1-9924-4c11-a1ee-bce12f79657f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A pártok vezetői néma csendben rótták el tiszteletüket az elhunytak előtt.","shortLead":"A pártok vezetői néma csendben rótták el tiszteletüket az elhunytak előtt.","id":"20210420_Mecses_ellenzek_jarvany_25_000_aldozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc0ea8b1-9924-4c11-a1ee-bce12f79657f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5557a61e-291f-42b9-979c-0e1357b92178","keywords":null,"link":"/itthon/20210420_Mecses_ellenzek_jarvany_25_000_aldozat","timestamp":"2021. április. 20. 20:45","title":"Mécsesekkel emlékezett az ellenzék a járvány 25 000 áldozatára a parlamentnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]