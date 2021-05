Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Tedrosz Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója jelentette be, hogy 18 év felettieknek engedélyezték a kínai oltóanyagot. ","shortLead":"Tedrosz Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója jelentette be, hogy 18 év felettieknek engedélyezték...","id":"20210507_Sinopharm_oltoanyag_WHO_engedely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aff4da33-c3f8-4864-b8d0-d266fa64d2f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb41f9cb-3f49-44d4-9c5f-bc6be7b848b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210507_Sinopharm_oltoanyag_WHO_engedely","timestamp":"2021. május. 07. 17:33","title":"Engedélyezte a Sinopharm oltóanyagát a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék elrendelte, hogy biztosítsák az ingatlant és értéktárgyakat arra az esetre, ha Benének kártérítést kell fizetnie áldozatának.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék elrendelte, hogy biztosítsák az ingatlant és értéktárgyakat arra az esetre, ha Benének...","id":"20210507_lugos_orvos_vegrehajtok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75bd032-dec8-4b89-8643-25a25c6a10d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_lugos_orvos_vegrehajtok","timestamp":"2021. május. 07. 13:55","title":"Telex: Végrehajtók foglalták le a lúgos orvos családi házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valloire-nál és a Mont Pourrin volt lavina, és az a veszély fenyeget, hogy továbbiak is lesznek.","shortLead":"Valloire-nál és a Mont Pourrin volt lavina, és az a veszély fenyeget, hogy továbbiak is lesznek.","id":"20210508_lavina_baleset_alpok_franciaorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bc1e069-0403-4788-af20-7ec0bf6c05fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c42c178-eaca-4976-9fe5-4623a49a7214","keywords":null,"link":"/elet/20210508_lavina_baleset_alpok_franciaorszag","timestamp":"2021. május. 08. 21:58","title":"Heten haltak meg a francia Alpokban lavinabalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a45bcc-530c-4bf2-b9fe-c70564902c64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nincs bizonyíték arra, hogy erősödött a kapcsolat a fiatalok digitálistechnológia-használata és a mentális egészségi problémák között az elmúlt évtizedekben – derült ki egy több mint 430 ezer, 10 és 15 éves kor közötti tinédzser bevonásával készített tanulmányból.","shortLead":"Nincs bizonyíték arra, hogy erősödött a kapcsolat a fiatalok digitálistechnológia-használata és a mentális egészségi...","id":"20210508_fiatalok_technologiahasznalata_mentalis_egeszsege_kapcsolat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=92a45bcc-530c-4bf2-b9fe-c70564902c64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206a1211-9d56-4bd5-8fd2-2d67ddb1e798","keywords":null,"link":"/tudomany/20210508_fiatalok_technologiahasznalata_mentalis_egeszsege_kapcsolat","timestamp":"2021. május. 08. 16:03","title":"Átnézték 430 ezer 10-15 éves fiatal válaszát, hogy kiderüljön, baj-e a sok tévé és Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a1f4868-f560-4c7f-b80a-04ed75dcab13","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre utal a még a jegybank szerint is kissé túlzó hiánycél - mondta Kovács Gábor, a HVG gazdasági újságírója a Fülkében. Kinek jut és ki marad ki a pénzesőből?","shortLead":"Nem lenne túlságosan meglepő, ha 2022-re választási költségvetéssel, vagyis bőkezű adakozással készülne a kormány, erre...","id":"20210508_Fulke_A_valasztasok_korvonalai_a_koltsegvetesben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a1f4868-f560-4c7f-b80a-04ed75dcab13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ebf525b-e7bb-4882-923d-8df58f687b75","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210508_Fulke_A_valasztasok_korvonalai_a_koltsegvetesben","timestamp":"2021. május. 08. 11:00","title":"Fülke: A választásokra utaló jelek is megjelentek a költségvetésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d66836-8440-4c26-98eb-873441d6133d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kísérőzenét kapott Korda Sándor 1918-as némafilmje, Az arany ember, Jókai Mór regényének legkorábbi filmváltozata.\r

\r

","shortLead":"Kísérőzenét kapott Korda Sándor 1918-as némafilmje, Az arany ember, Jókai Mór regényének legkorábbi filmváltozata.\r

\r

","id":"20210508_Igazi_kulonlegesseg_bemutatjak_Az_aranyember_legkorabbi_filmvaltozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=49d66836-8440-4c26-98eb-873441d6133d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b62cf8-88ae-4a3d-9ae2-f286dbaad846","keywords":null,"link":"/kultura/20210508_Igazi_kulonlegesseg_bemutatjak_Az_aranyember_legkorabbi_filmvaltozatat","timestamp":"2021. május. 08. 18:32","title":"Igazi különlegesség: bemutatják Az arany ember legkorábbi filmváltozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba4e45d2-ab16-4dd7-b75f-4624917b004b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyik kosárlabdázó már az olimpia bojkottját is belengette a fotó miatt.","shortLead":"Az egyik kosárlabdázó már az olimpia bojkottját is belengette a fotó miatt.","id":"20210508_Botrany_lett_az_ausztral_olimpikonok_csoportkepebol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba4e45d2-ab16-4dd7-b75f-4624917b004b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2335d0f7-028b-4bb1-983c-3477fba1e5ce","keywords":null,"link":"/elet/20210508_Botrany_lett_az_ausztral_olimpikonok_csoportkepebol","timestamp":"2021. május. 08. 07:40","title":"Botrány lett az ausztrál olimpikonok csoportképéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"A határnyitással a durva bűnözés is nemzetközibbé vált. A német újraegyesítésről szóló Eljött a paradicsom című...","id":"20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=415b8120-fb24-43d2-9ded-e36da867eb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0f13fd6-4943-48ac-8a04-b58f17613282","keywords":null,"link":"/360/20210507_Utonallok_az_autopalyan__1991_majus_8","timestamp":"2021. május. 08. 16:30","title":"Útonállók az autópályán – 1991. május 8.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]