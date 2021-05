Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Vékony műanyagrétegek, ha vizet vesznek fel, képesek magas elektromos feszültséget előállítani. Kínai tudósok bebizonyították, hogy lehet levegőből áramot termelni

A szalon az Instagramon is hirdeti, hogy oltottakat nem fogadnak.

Kitiltották egy ausztrál szépségszalonból a koronavírus ellen oltottakat

A Goopnak nem először kell magyarázkodnia a gyertya miatt. A Goopnak nem először kell magyarázkodnia a gyertya miatt. Felrobbant a vagina illatú gyertya, beperelte Gwyneth Paltrow cégét

Végletekig puritán utastér, faék egyszerűségű technika, szerény menetteljesítmények. Mégis komoly karakter állhat az állami támogatással igen nyomott áron kapható román-francia-kínai apró elektromos autó előtt – kipróbáltuk a 100 kilométeren 1,2 liternyi benzin árának megfelelő áramot fogyasztó új Dacia Springet.

Új villanyautó 4 millió forintból? Teszten a 44 lóerős Dacia Spring

Az euró, a dollár és a svájci frank is az idei legalacsonyabb jegyzését érte el szerdán.

Idei csúcsot döntött a forint árfolyama

Bár olykor egyedüli üdvözítő megoldásnak tűnhet a váltságdíj megfizetése a zsarolóvírusos támadásnak áldozatul esett szervezetek számára, ez a lehető legrosszabb ötlet – legalábbis a brit belügyminiszter szerint.

Zsarolóvírus? Semmiképp se fizessenek – figyelmeztet a brit belügyminiszter

A prémium audioeszközeiről ismert dán Bang and Olufsen új vezeték nélküli hangszórója annak ellenére kínál hosszabb üzemidőt a konkurens eszközöknél, hogy jóval kisebb azoknál.

Egy feltöltés után 27 órán át szólhat a zene a Bang and Olufsen új hangszórójából

A Szabad kalózközösségek nem kevesebbet állít, mint hogy a kíméletlen tengeri rablók néhány kiválóságától eredeztethetőek azok az eszmék, melyeket aztán a francia forradalom tűzött zászlajára.

A kalózoktól erednek az egyenlőség eszméi? - Ebből a könyvből kiderül