[{"available":true,"c_guid":"aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Elszabadultak az árak az ingatlanpiacon az Egyesült Államokban, ahol idén már 13%-os volt a növekedés. Ilyen magas csak a 2008-as pénzügyi válság előtt volt – írja a londoni Economist.","shortLead":"Elszabadultak az árak az ingatlanpiacon az Egyesült Államokban, ahol idén már 13%-os volt a növekedés. Ilyen magas csak...","id":"20210618_Okozhate_ujabb_valsagot_hogy_dragulnak_a_lakasok_Amerikaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa32ab2d-e588-4e63-8de8-743c6667e0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1274879-7425-4f54-a5b5-3ec7c04bff87","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210618_Okozhate_ujabb_valsagot_hogy_dragulnak_a_lakasok_Amerikaban","timestamp":"2021. június. 18. 16:49","title":"Okozhat-e újabb válságot, hogy drágulnak a lakások Amerikában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe","c_author":"Horn Andrea","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tért vissza a képernyőre Bognár György, aki az M4 Sport szakértőjeként háborogva követelte, hogy folytassák végre a dán–finn meccset, annak ellenére is, hogy az egyik játékos rövid időre konkrétan meghalt a pályán.","shortLead":"Egyelőre nem tért vissza a képernyőre Bognár György, aki az M4 Sport szakértőjeként háborogva követelte...","id":"20210618_Bognar_Gyorgy_minosithetetlen_szereplesere_egy_hete_nem_reagal_az_MTVA_de_a_szakerto_azota_nincs_kepernyon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fd8bac61-f7c8-44af-8c83-0f05cee15dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10098b70-616f-4c92-b928-e5e481c2be11","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Bognar_Gyorgy_minosithetetlen_szereplesere_egy_hete_nem_reagal_az_MTVA_de_a_szakerto_azota_nincs_kepernyon","timestamp":"2021. június. 18. 10:35","title":"Bognár György minősíthetetlen szereplésére egy hete nem reagál az MTVA, de a szakértő eltűnt a képernyőről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48391d51-45a8-4317-b0b4-ee898b3eb315","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Izraelben voltak, akik nem is akarták elfogadni a pénzt, nehogy az megbocsátásnak tűnjön. A holokausztot szintén elszenvedett cigányok csak nehezen kerültek fel a kárpótlandók listájára. A németek Magyarországgal nem kötöttek úgynevezett globális egyezményt.

","shortLead":"Izraelben voltak, akik nem is akarták elfogadni a pénzt, nehogy az megbocsátásnak tűnjön. A holokausztot szintén...","id":"20210618_Nemet_Szovetsegi_Koztarsasag_Izrael_jovatetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48391d51-45a8-4317-b0b4-ee898b3eb315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ac6a009-d854-420c-9784-8afb1ecb576a","keywords":null,"link":"/360/20210618_Nemet_Szovetsegi_Koztarsasag_Izrael_jovatetel","timestamp":"2021. június. 18. 17:10","title":"Jóvátétel vagy kifizetés? Így húzódott évtizedekig a nácik áldozatainak kárpótlása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450","c_author":"dr. Óváry-Papp Nóra - dr. Fehérváry Ákos","category":"kkv","description":"A fokozatos újranyitással egyre több cég tér vissza a munkahelyekre. Ezzel összefüggésben számos munkáltató vizsgálja azt a kérdést, hogy a munkavédelem keretében milyen kötelezettségei vannak a be nem oltott kollégákkal szemben: vajon kötelezővé teheti-e a védőoltást, illetve ennek hiányában elrendelheti-e a tesztelést, akár a munkavállaló költségén? Tehet-e különbséget a beoltott és a be nem oltott munkavállalók között, sőt, egyáltalán kezelheti-e a munkavállaló védettségéről szóló adatokat? Szakértőink válaszolnak.","shortLead":"A fokozatos újranyitással egyre több cég tér vissza a munkahelyekre. Ezzel összefüggésben számos munkáltató vizsgálja...","id":"20210618_Az_ujranyitas_is_szamos_veszelyt_rejt_a_munkahelyek_szamara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eea7f24-587a-4f2e-aae7-8831bdbef450&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44d5907-740f-4154-a34e-6e121184e05c","keywords":null,"link":"/kkv/20210618_Az_ujranyitas_is_szamos_veszelyt_rejt_a_munkahelyek_szamara","timestamp":"2021. június. 18. 15:20","title":"Az újranyitás is számos veszélyt rejt a munkahelyek számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Jövő szerdától a Horgos–Röszke, valamint a Rábé–Kübekháza és a Haraszti–Bácsszentgyörgy átkelők is használhatók lesznek.","shortLead":"Jövő szerdától a Horgos–Röszke, valamint a Rábé–Kübekháza és a Haraszti–Bácsszentgyörgy átkelők is használhatók lesznek.","id":"20210618_Az_osszes_hataratkelo_megnyilik_Szerbia_es_Magyarorszag_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5b4a916-fa76-47e6-b40b-31238f375d7d","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Az_osszes_hataratkelo_megnyilik_Szerbia_es_Magyarorszag_kozott","timestamp":"2021. június. 18. 08:41","title":"Az összes határátkelő megnyílik Szerbia és Magyarország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna hírműsorai a választási kampányban is jól jöhetnek.","shortLead":"Budapesti frekvencián indíthat roma tematikájú rádiót a Dikh TV tulajdonosa. Az 1,2 millió embert elérő csatorna...","id":"202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57a62d03-3fa9-46ad-9302-96c0e634cc8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"745d9905-c025-4521-b1bd-4f3a2122cf00","keywords":null,"link":"/360/202124__roma_radio__frekvenciaeselyek__tiborczcal_uzleteltek__valasztasra_hangolva","timestamp":"2021. június. 19. 11:00","title":"Romáknak szóló rádiót is indítana a Dikh TV tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9a7e6c6-eb43-46a4-9e91-1848218e2bd2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bajai rendőrök a lakosság segítségét kérik, hogy megtalálják az ismeretlen motorost. ","shortLead":"A bajai rendőrök a lakosság segítségét kérik, hogy megtalálják az ismeretlen motorost. ","id":"20210618_Zebra_gazolas_baja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9a7e6c6-eb43-46a4-9e91-1848218e2bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48cb34fc-8421-41a1-b312-4186e5dc6bbd","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Zebra_gazolas_baja","timestamp":"2021. június. 18. 11:17","title":"Zebrán gázolt el egy fiatal lányt, majd elhajtott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Matolcsy György jegybankelnök mentális egészsége miatt aggódó Bencsik János országgyűlési képviselő a legilletékesebbtől kérdezte meg, hogy normális-e. Matolcsy nem vette zokon a kérdést, kimerítő választ írt a politikusnak.","shortLead":"A Matolcsy György jegybankelnök mentális egészsége miatt aggódó Bencsik János országgyűlési képviselő...","id":"20210618_Matolcsy_normalis_jegybankelnok_valasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7451a0-f167-4f7a-9f67-6eb9c4b5852f","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Matolcsy_normalis_jegybankelnok_valasz","timestamp":"2021. június. 18. 15:25","title":"Megkérdezte egy képviselő Matolcsyt, hogy normális-e, a jegybankelnök válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]