Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8a02ac06-6e68-4022-a860-56940ab78e01","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen a valaha eladott legdrágább GP autó.","shortLead":"A Mercedes-Benz W 196 R Stromlinienwagen a valaha eladott legdrágább GP autó.","id":"20250203_uj-rekord-21-milliard-forintert-talalt-gazdara-ez-a-kulonleges-mercedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8a02ac06-6e68-4022-a860-56940ab78e01.jpg","index":0,"item":"c432df71-0f2c-468a-8851-a0a9d7f22e05","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_uj-rekord-21-milliard-forintert-talalt-gazdara-ez-a-kulonleges-mercedes","timestamp":"2025. február. 03. 07:59","title":"Új rekord: 21 milliárd forintért talált gazdára ez a különleges Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f2d36a3-8ae1-4384-9799-f3bab8486a90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ítélethirdetéskor Christophe Ruggia áldozata, Adèle Haenel is jelen volt. ","shortLead":"Az ítélethirdetéskor Christophe Ruggia áldozata, Adèle Haenel is jelen volt. ","id":"20250203_christophe-ruggia-szexualis-zaklatas-itelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f2d36a3-8ae1-4384-9799-f3bab8486a90.jpg","index":0,"item":"b8acfb89-07de-490c-ab60-17b0aaaef8c3","keywords":null,"link":"/kultura/20250203_christophe-ruggia-szexualis-zaklatas-itelet","timestamp":"2025. február. 03. 15:33","title":"Elítélték a francia filmrendezőt, aki egy 12 éves gyerekszínészt kezdett szexuálisan zaklatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több száz online forrást fésül át az OpenAI újdonsága, majd egy elemzésben foglalja össze azt, amire a felhasználó kíváncsi. A ChatGPT Deep Search azonban jelenleg nem olcsó mulatság.","shortLead":"Több száz online forrást fésül át az OpenAI újdonsága, majd egy elemzésben foglalja össze azt, amire a felhasználó...","id":"20250203_openai-chatgpt-deep-research-kutatas-megjelenes-uj-funkcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb9d1841-3a4f-4d2d-95c3-1dcb1f6e46e0.jpg","index":0,"item":"6cc8aaa0-935b-4ffc-9717-12ae2c1e7295","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_openai-chatgpt-deep-research-kutatas-megjelenes-uj-funkcio","timestamp":"2025. február. 03. 10:03","title":"Akár 30 percig is dolgozhat az új ChatGPT, de jó oka van rá: részletes elemzést készít bármiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b47d100f-5c8a-4641-9919-69bf14223408","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Orvosi Kamara a koronavírus ötödik évfordulóján társadalmi kampányban hívja fel a figyelmet az egészségügyi rendszer hiányosságaira.","shortLead":"A Magyar Orvosi Kamara a koronavírus ötödik évfordulóján társadalmi kampányban hívja fel a figyelmet az egészségügyi...","id":"20250203_A-magyar-allam-2500-milliarddal-marad-el-az-egeszsegugyre-forditott-koltesben-az-unios-atlagtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b47d100f-5c8a-4641-9919-69bf14223408.jpg","index":0,"item":"f8edbd0d-8f82-4063-98a2-b3645199c7ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250203_A-magyar-allam-2500-milliarddal-marad-el-az-egeszsegugyre-forditott-koltesben-az-unios-atlagtol","timestamp":"2025. február. 03. 12:00","title":"Ahhoz, hogy elérjük az uniós átlagot, 2500 milliárd forinttal kellene többet költeni a magyar egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk van. Ezzel ugyanis elkerülhető, hogy a gép akkor kapcsoljon ki, amikor nagyon nem kellene neki.","shortLead":"Elsősorban azoknak érdemes megváltoztatni az alábbi Windows-beállítást, akiknek gyerekük vagy valamilyen háziállatuk...","id":"20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb.jpg","index":0,"item":"ea2144cd-8ad5-48d4-8dff-80e7b739b412","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_asztali-szamitogep-pc-windows-veletlen-kikapcsolasanak-megakadalyozasa","timestamp":"2025. február. 02. 08:03","title":"Gyorsan módosítsa ezt a Windows-beállítást, rengeteg idegességet előzhet meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Xiaomi SU7 Ultra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-km/h-ra.","shortLead":"A Xiaomi SU7 Ultra kevesebb, mint 2 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-km/h-ra.","id":"20250203_mar-sorozatban-gyartjak-a-xiaomi-su7-ultra-magyarorszagon-is-tesztelt-1500-loeros-autojat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/607c458a-d857-434b-b05d-cd07a68f2dcd.jpg","index":0,"item":"0c8c24b9-c66b-4148-b16a-383d5a7ba24f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250203_mar-sorozatban-gyartjak-a-xiaomi-su7-ultra-magyarorszagon-is-tesztelt-1500-loeros-autojat","timestamp":"2025. február. 03. 07:21","title":"Már sorozatban gyártják a Xiaomi Magyarországon is tesztelt 1500+ lóerős autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fényárban úszott Argentína és Uruguay közös partvidéke, amikor vélhetően egy jókora darab űrszemét izzott fel az esti égbolton. ","shortLead":"Fényárban úszott Argentína és Uruguay közös partvidéke, amikor vélhetően egy jókora darab űrszemét izzott fel az esti...","id":"20250202_Argentina-tuzgomb-urszemet-meteoroid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fe8306c-a149-4880-8dbc-d3640930de26.jpg","index":0,"item":"652d1e9f-0e87-4098-a47e-d3b913c26e75","keywords":null,"link":"/tudomany/20250202_Argentina-tuzgomb-urszemet-meteoroid","timestamp":"2025. február. 02. 22:11","title":"Rakétatámadáskor látni akkora tűzgömböt az égen, mint most Dél-Amerikában (videókkal)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b","c_author":"EUrologus/Moravecz Kata","category":"360","description":"Mennyire átlátható és a nyilvánosság számára hozzáférhető a parlamenti döntéshozatal a világ különböző részein? Cikkünkben nemzeti parlamentek munkáját hasonlítjuk össze: milyen és mennyit adatot tesznek közzé, mennyire könnyű azokat megtalálni. Például végig kell-e nézni egy adott információ megszerzéséhez a maratoni élő közvetítéseket vagy elolvasni több száz oldalnyi jegyzőkönyvet?","shortLead":"Mennyire átlátható és a nyilvánosság számára hozzáférhető a parlamenti döntéshozatal a világ különböző részein...","id":"20250203_eurologus-europai-parlament-nezeti-parlamentek-nyilvanossag-atlathatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92a86841-ea03-4b0c-b98b-8108c6dd801b.jpg","index":0,"item":"64726bc5-16b6-4834-83f5-5e68e11b2e40","keywords":null,"link":"/360/20250203_eurologus-europai-parlament-nezeti-parlamentek-nyilvanossag-atlathatosag","timestamp":"2025. február. 03. 14:41","title":"Ember legyen a talpán, aki meg akarja tudni, hogyan szavazott a képviselője a magyar parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]