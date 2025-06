Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"46988003-f0c7-46e0-9094-9b9862cbde5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ez teljesen más, mint amikor a Tisza politikusai viselnek ukrán jelképeket.","shortLead":"Szerinte ez teljesen más, mint amikor a Tisza politikusai viselnek ukrán jelképeket.","id":"20250610_Ukran-cimeres-sapka-Etyek-polgarmester-Fidesz-Zolyomi-Tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46988003-f0c7-46e0-9094-9b9862cbde5d.jpg","index":0,"item":"7612cbe1-304d-4f1d-b267-1c44d84a57ad","keywords":null,"link":"/itthon/20250610_Ukran-cimeres-sapka-Etyek-polgarmester-Fidesz-Zolyomi-Tamas","timestamp":"2025. június. 10. 07:44","title":"Ukrán címeres sapkában pózolt egy fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bcfaf4f-91fb-435f-b275-4c4ddad356f0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Egy kiskunhalasi áruházat próbáltak megkopasztani családi összefogásban gyártott hamis kuponokkal.","shortLead":"Egy kiskunhalasi áruházat próbáltak megkopasztani családi összefogásban gyártott hamis kuponokkal.","id":"20250611_anya-fia-hamis-uvegvisszavalto-kupon-kiskunhalas-aruhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bcfaf4f-91fb-435f-b275-4c4ddad356f0.jpg","index":0,"item":"81cef2fa-ef51-4696-817c-afeb67c66f6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_anya-fia-hamis-uvegvisszavalto-kupon-kiskunhalas-aruhaz","timestamp":"2025. június. 11. 11:04","title":"Hamis üvegvisszaváltó kuponokkal szerzett több millió forintot egy áruháztól egy anya és fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07d83bc-fb78-4fe3-8c87-c3a7fd4fb3e5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az elkövetőn kívül hat nő és három férfi halt meg.","shortLead":"Az elkövetőn kívül hat nő és három férfi halt meg.","id":"20250610_graz-iskolai-lovoldozes-sajtotajekoztato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a07d83bc-fb78-4fe3-8c87-c3a7fd4fb3e5.jpg","index":0,"item":"5155f2e4-e5bf-486b-8572-c8215e3d55f6","keywords":null,"link":"/vilag/20250610_graz-iskolai-lovoldozes-sajtotajekoztato","timestamp":"2025. június. 10. 15:36","title":"Sajtótájékoztató a grazi lövöldözésről: a támadó az iskola tanulója volt, de nem végezte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32a87401-4533-44ba-8f3d-c673b7286e4f","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Ha az állam olyan kórházfejlesztést támogat, mint a miénk, azzal valójában az adófizetőknek spórol – állítja Csernavölgyi István, a Budai Egészségközpont Zrt. vezére. Az állami támogatás fejében a magánszolgáltatók is több népegészségügyi feladatot láthatnak el.","shortLead":"Ha az állam olyan kórházfejlesztést támogat, mint a miénk, azzal valójában az adófizetőknek spórol – állítja...","id":"20250610_hvg-csernavolgyi-istvan-maganegeszsegugy-korhazepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32a87401-4533-44ba-8f3d-c673b7286e4f.jpg","index":0,"item":"46396885-d20e-43e7-8abf-3e3234aca261","keywords":null,"link":"/360/20250610_hvg-csernavolgyi-istvan-maganegeszsegugy-korhazepites","timestamp":"2025. június. 10. 15:58","title":"„Az államnak és a betegnek is hasznos, ha a magánellátók bevonódnak az egészségügyi ellátórendszerbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbbbb2c5-d401-44fb-9272-cd8eaf3159fb","c_author":"Urzinol","category":"brandchannel","description":"A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen a szervezet optimális működéséhez. Hidratált állapotban jobban működik az agy, javul a koncentráció és a fizikai teljesítmény is. Ugyanakkor, ha nem iszunk eleget, az fáradtsághoz, fejfájáshoz, hosszú távon pedig egészségügyi problémákhoz is vezethet. Cikkünkben annak járunk utána, mi történik a vízhiányos szervezetben, és hogyan tehetjük vonzóbbá és élvezetessé a víz pótlását a mindennapokban.","shortLead":"A megfelelő folyadékbevitel elengedhetetlen a szervezet optimális működéséhez. Hidratált állapotban jobban működik...","id":"20250528_Eleg-vizet-iszik-urzinol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbbbb2c5-d401-44fb-9272-cd8eaf3159fb.jpg","index":0,"item":"5dba4324-6162-435d-bd05-f168393f4888","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250528_Eleg-vizet-iszik-urzinol","timestamp":"2025. június. 11. 07:30","title":"Elég vizet iszik? Mutatjuk, mit kockáztat, ha erre nem figyel oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Urzinol","c_partnerlogo":"13bb1707-7561-455d-b384-3e2a71ec9e0f","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vitályos Eszter egy hete beszélt arról, hogy van, aki folyamatosan sír és picsog az önkormányzati vezetők közül. Cser-Palkovics András megszólítva érezte magát.","shortLead":"Vitályos Eszter egy hete beszélt arról, hogy van, aki folyamatosan sír és picsog az önkormányzati vezetők közül...","id":"20250611_cser-palkovics-andras-vitalyos-eszter-siras-picsogas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/849b36f5-3148-43a4-bd89-aede2764fce3.jpg","index":0,"item":"43754c12-76e2-41a3-8750-c88a81670388","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_cser-palkovics-andras-vitalyos-eszter-siras-picsogas","timestamp":"2025. június. 11. 16:23","title":"Vitályos egy Cser-Palkovicsnak küldött levélben tisztázta a sírás-picsogás kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a","c_author":"Kovács Bálint","category":"360","description":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi gyűlöletünket megadják nekünk ma is, így már észre se vesszük azt, amit eltűrni se lenne szabad. Vélemény.","shortLead":"A magyar kormány Ukrajna-ellenes uszítása olyan súlyos ügy, amiért mindnyájunknak ordítania kellene. De hát mindennapi...","id":"20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a81b817-ed73-409b-aeaf-660b6c053e0a.jpg","index":0,"item":"29fe3224-0356-4eed-ad82-cbed23f2b839","keywords":null,"link":"/360/20250611_ukrajna-plakatok-voks-2025-ukranellenesseg-uszitas-gyuloletkampany-velemeny-kovacs-balint","timestamp":"2025. június. 11. 10:15","title":"Kovács Bálint: Miért hagyjuk, hogy az ukránozós plakátok minden magyart bemocskoljanak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","shortLead":"Még három tagnak kell befejeznie a szolgálatát, utána újra teljes lesz a BTS.","id":"20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef03d745-6b7e-4276-a528-204ebe83ff45.jpg","index":0,"item":"4e9e8b9b-d6dc-453d-8a20-f44f6cc55938","keywords":null,"link":"/elet/20250610_Leszereltek-a-legismertebb-K-pop-egyuttes-tagjai-ujra-egyesulhet-a-banda","timestamp":"2025. június. 10. 06:17","title":"Leszereltek a legismertebb K-pop-együttes tagjai, újra egyesülhet a banda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]