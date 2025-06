Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Alig négy nap leforgása alatt túlszárnyalta a Nintendo Switch 2 a konzol első generációs változatának első hónapban mért eladási számait, és úgy tűnik, az érdeklődésnek még mindig nincs vége.","shortLead":"Alig négy nap leforgása alatt túlszárnyalta a Nintendo Switch 2 a konzol első generációs változatának első hónapban...","id":"20250611_nintendo-switch-2-jatekkonzol-eladasi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/352411a3-d74c-49f8-b7d2-2829c90e5a56.jpg","index":0,"item":"cc1c8dae-8226-4956-bb98-e51689d85f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250611_nintendo-switch-2-jatekkonzol-eladasi-adatok","timestamp":"2025. június. 11. 17:03","title":"607 darab/perc: őrült tempóban fogy a Nintendo új játékkonzolja, a Switch 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokakat érintő, veszélyes májbetegség ellen vethetik be a szemaglutid-alapú gyógyszereket, egy friss vizsgálat szerint ugyanis ebben is rendkívül ígéretesek.","shortLead":"Sokakat érintő, veszélyes májbetegség ellen vethetik be a szemaglutid-alapú gyógyszereket, egy friss vizsgálat szerint...","id":"20250612_novo-nordisk-szemaglutid-mash-majbetegseg-kezelese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff2cb812-ade4-44cc-b0e9-8d7413146410.jpg","index":0,"item":"a39330f6-7e4a-4794-81dc-f8be258143c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_novo-nordisk-szemaglutid-mash-majbetegseg-kezelese","timestamp":"2025. június. 12. 20:03","title":"Kiderült, hogy a fogyasztó szuperinjekcióknak lehet egy váratlan másik hatása is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2a660f-b489-4fc3-b69a-cb8b240dad7c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kilenc vállalat csökkenti árait a 2024. december 31-i szintre.","shortLead":"Kilenc vállalat csökkenti árait a 2024. december 31-i szintre.","id":"20250612_gyogyszer-arcsokkentes-nagykereskedok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c2a660f-b489-4fc3-b69a-cb8b240dad7c.jpg","index":0,"item":"44e74cdc-75db-41d3-8e0b-b5a873b21c3d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_gyogyszer-arcsokkentes-nagykereskedok","timestamp":"2025. június. 12. 17:05","title":"Árcsökkentésről döntöttek a gyógyszer-nagykereskedők, miután Nagy Mártonnal tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"053ab50d-fc60-412e-814b-60057b4f9030","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kártérítési pert is indítanak ellenük, és abban bíznak, hogy mindez visszatartó erőként hat majd.","shortLead":"Kártérítési pert is indítanak ellenük, és abban bíznak, hogy mindez visszatartó erőként hat majd.","id":"20250612_rendetlen-zavaro-utas-ryanair-legitarsasag-buntetes-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/053ab50d-fc60-412e-814b-60057b4f9030.jpg","index":0,"item":"2a780029-beb6-427b-909c-c3450bb97310","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_rendetlen-zavaro-utas-ryanair-legitarsasag-buntetes-karterites","timestamp":"2025. június. 12. 12:45","title":"Pénzbüntetéssel sújtaná a repülőkön rendetlenkedő utasokat a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b07040a-ea3d-4815-a822-96a5caa57c8a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A belga középpályás tíz év után hagyja el a Manchester Cityt.","shortLead":"A belga középpályás tíz év után hagyja el a Manchester Cityt.","id":"20250612_labdarugas-kevin-de-bruyne-atigazolas-manchester-city-napoli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b07040a-ea3d-4815-a822-96a5caa57c8a.jpg","index":0,"item":"ac0f0045-3dff-4c3f-875a-0496f0b918b9","keywords":null,"link":"/sport/20250612_labdarugas-kevin-de-bruyne-atigazolas-manchester-city-napoli","timestamp":"2025. június. 12. 20:43","title":"Kevin De Bruyne a Napoliban folytatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Budai úri gyerekek akarják kioktatni a magunkfajta felcsútiakat a valóságos életből – véli a miniszterelnök, aki szerint humbug minden felmérés, amiben nem a Fidesz vezet.","shortLead":"Budai úri gyerekek akarják kioktatni a magunkfajta felcsútiakat a valóságos életből – véli a miniszterelnök, aki...","id":"20250611_Orban-szerint-azert-tiltottak-be-a-Pride-ot-mert-nem-velemenynyilvanitas-hanem-parade","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8243f01b-cd09-481c-a9b1-518fcc3addae.jpg","index":0,"item":"c5cdb1af-b49b-48b9-a975-56f3273d6c0f","keywords":null,"link":"/itthon/20250611_Orban-szerint-azert-tiltottak-be-a-Pride-ot-mert-nem-velemenynyilvanitas-hanem-parade","timestamp":"2025. június. 11. 21:37","title":"Orbán szerint azért tiltották be a Pride-ot, mert nem véleménynyilvánítás, hanem parádé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1d7e97-5ad3-4ffb-b50e-9b111599a81c","c_author":"One Magyarország","category":"brandcontent","description":"A digitalizáció korában egy vállalkozás sikerének egyik kulcsa a technológiai háttér – ennek központi eleme pedig a megbízható, gyors és stabil internetkapcsolat. Legyen szó kis családi vállalkozásról vagy növekedés előtt álló középvállalatról, a gigabites internet mára nem luxus, hanem alapvető üzleti igény. ","shortLead":"A digitalizáció korában egy vállalkozás sikerének egyik kulcsa a technológiai háttér – ennek központi eleme pedig...","id":"20250610_One-gigabit-internet-online-vallalkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed1d7e97-5ad3-4ffb-b50e-9b111599a81c.jpg","index":0,"item":"714f1501-2481-4282-91ae-d058ac29f817","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250610_One-gigabit-internet-online-vallalkozas","timestamp":"2025. június. 12. 11:30","title":"Digitális gyorsítósáv: versenyelőny gigabites internettel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc568434-6634-4bf7-813a-11320ac05b80","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"2,3 százalékkal csökkent az ipari termelés áprilisban 2024 áprilisához képest, legnagyobb mértékben, közel 17 százalékkal az akkugyártásban. Márciushoz képest valamelyest nőtt az ipari kibocsátás.","shortLead":"2,3 százalékkal csökkent az ipari termelés áprilisban 2024 áprilisához képest, legnagyobb mértékben, közel 17...","id":"20250613_Tippeljen-a-magyar-ipar-melyik-resze-esett-a-legnagyobbat-aprilisban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc568434-6634-4bf7-813a-11320ac05b80.jpg","index":0,"item":"4f3bd162-634e-4587-bdc0-5d61c162d9a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250613_Tippeljen-a-magyar-ipar-melyik-resze-esett-a-legnagyobbat-aprilisban","timestamp":"2025. június. 13. 08:30","title":"Tippeljen, a magyar ipar melyik része esett a legnagyobbat áprilisban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]