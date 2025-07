Románia is a Lynxet választja, a Rheinmetall Erdélyben alapít gyárat

A Rheinmetall KF41 Lynx-gyárat hoz létre a romániai Medgyesen – derül ki a német hadiipari óriás sajtóközleményéből. A gyalogsági harcjárműveket az Automecanica gyárában fogják összeszerelni, és a gyártás mellett a németek kiképző-szimulációs központot, valamint szervizelési és karbantartási kapacitást is visznek a románokhoz. Az alkatrészek jó részét is az országon belül fogják gyártani, együttműködésben a helyi gazdasági szereplőkkel. Az Automecanica mellett partner az Interactive Software SRL, és a MarcTel-SIT.

A németek más hadiipari kapacitást is visznek Romániába: a Rheinmetall Munitions Romania a gyalogsági harcjárművek és a légvédelmi eszközök számára gyárt majd közepes kaliberű lőszereket. A beinduló európai fegyverkezés közepette a Rheinmetall deklaráltan a helyi iparral együttműködve akarja lokalizálni a gyártási folyamatait, ami a közleményük szerint biztonságosabbá teszi az ellátási láncot. Emellett a gyártási költségeket is lenyomja a kiszervezés.

A magyar párhuzam szembeötlő, hiszen a német cég szintén Lynxeket gyártó, és tesztpályával is ellátott zalaegerszegi komplexumnak fél évtizede tették le az alapkövét. A honvédség tavaly vehette át az első ott készült harcjárművét – ezzel kezdődött meg a több mint kétszáz eszközre vonatkozó magyar megrendelés teljesítése.

Románia nemrég döntött úgy, hogy lecseréli a szovjet időkből megmaradt MLI-84 gyalogsági harcjárműveit. A Defense News múlt heti cikkéből kiderül, hogy 2,55 milliárd eurót különítettek el az első fázisban 246 jármű beszerzésére. A lap információi szerint akkor még a román kormányzat vacillált a Rheinmetall Lynx, a svéd BAE Systems Hägglunds által gyártott CV90, a dél-koreai Hanwha AS21 Redback és a General Dynamics European Land Systems Ascod típusai között. A mostani megállapodást olyan nem hivatalos döntésként is lehet értelmezni, hogy Bukarest végül a Rheinmetall mellett tette le a voksát.

Ezzel Románi a világon negyedikként rendszeresítheti a Lynx gyalogsági harcjárművet Magyarország és Ukrajna után. Olaszország szinten ezzel a típussal akar modernizálni. A beszerezni kívánt 1050 új gyalogsági harcjármű gyártására a Rheinmetall és a Leonardo, vezető olasz hadiipari cég vegyesvállalatot alapított 50-50 százalékos részesedéssel. Az eszköz egy variációja az Egyesült Államokban is tenderen van.

Nicusor Dan román köztársasági elnök a hónapban látogatott el Berlinbe, ahol a most bejelentett megállapodásról is tárgyaltak. Vizitje során az államfő kiemelte az EU SAFE programját, amely közös hitelfelvétellel nyújt pénzt az európai összefogással megvalósuló haderőfejlesztésre és védelmi ipari kapacitás kiépítésére – szemlézi mondandóját a román sajtó. Most van a pályázat benyújtásának első fordulója, és a hágai NATO-csúcson megemelt védelmi kiadások miatt már papírjuk is van arról az európaiaknak, hogy többet kell költeni a védelemre.

A haderőfejlesztést szintén szem előtt tartó magyar kormány már korábban bejelentette: ellenzi a közös hitelfelvételt, azt a szintén uniós lazítást viszont támogatja, hogy a védelmi kiadások túlzottdeficit-eljárás nélkül léphessék túl a tagállami államháztartási hiánylimitet.

A területen nem ez az egyetlen új romániai beruházás, a General Dynamics amerikai hadiipari cég térnyerését múlt hónapban jelentették be: 220 millió dolláros kölcsönnel és stratégiai partnerséggel lőszergyárat hoznak létre Romániában, ahol kezdetben 120 és 155 milliméteres kaliberű, NATO-kompatibilis muníciót fognak termelni.

