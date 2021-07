Melegellenes törvény, Fudan-jogszabály, a meddőségi klinikák államosítása, bérlakástörvény – az utóbbi időszak négy, talán legtöbbet bírált törvénye, melyeket ráadásul egyetlen nap alatt, a tavaszi ülésszak utolsó, június 15-i ülésén szavazott meg az Országgyűlés. A négyhónapos ülésszakban (február 15-től június 15-ig) ezzel együtt 32 ülésnapot tartottak, a képviselők pedig összesen 293 órát és 45 percet vitáztak, szavaztak, üléseztek. A tavaszi ülésszak néhány fontos törvénye és módosítása:

Az elmúlt hónapok azonban nemcsak az utcai demonstrációkat és heves tiltakozást kiváltó fenti négy törvényről maradnak emlékezetesek, hanem az ellenzék által hatalomátmentőnek mondott, állami százmilliárdokat alapítványokhoz csatornázó parlamenti döntésekről, a maradék egyetemek nagy részének "modellváltásáról". Ezekkel együtt 102 törvényt fogadott el a négy hónap alatt az Országgyűlés, ezek közül a kormány 93-at, kormánypárti képviselők 8-at nyújtottak be, egyet pedig bizottság kezdeményezett. Az ellenzéki és független képviselők hiába adtak be 59-et, egyet sem szavaztak meg belőlük.

Orbán Viktor kormányfő szavaz az Országgyűlés tavaszi ülésszakának utolsó ülésén © MTI / Koszticsák Szilárd

A tavaszi ülésszak nem csak gombnyomogatásról, szavazásról, hanem heves szócsatákról és beszólásokról, valamint az ellenzéki képviselőkre kiszabott rekordösszegű, sokmilliós pénzbírságokról is szólt. Az ellenzéki politikusok közül is főleg a Jobbik elnöke és miniszterelnök-jelöltje, Jakab Péter próbálta Orbán Viktort kihozni a sodrából napirend előtti felszólalásaiban. Egyszer letolvajozta a miniszterelnököt, és megállapította, hogy “önökből kijönne egy komplett börtönválogatott”. Ezekért még csak elvették tőle a szót, de az a kérdése, miszerint "Mi a helyzet a rabszolgatörvénnyel, ficsúrok?" annyira felbosszantotta Kövér László házelnököt, hogy rekordösszegű, 9,6 milliós pénzbírságot szabott ki Jakabra az Országgyűlés méltóságát sértő szavai miatt. A tavaszi ülésszakban egyébként a büntetésekkel amúgy sem fukarkodó házelnök sorra döntött bírság-rekordokat. Jakab előtt rövid ideig a Párbeszéd politikusa, Tordai Bence tartotta a rekordot 8,2 milliós büntetésével, amit azért kapott márciusban, mert egy kérdéssel lépett oda a pénzügyminiszterhez.

2018 óta eddig 547 törvényt fogadtak el

A tavalyi év a veszélyhelyzeti jogalkotás során hozott, sokat bírált hatalomkoncentráló intézkedésekről szólt, de ekkor döntöttek az ellenzéket közös listára kényszerítő választási törvény módosításról is. A ciklus korábbi éveiben sem volt hiány a kedélyeket borzoló jogszabályokból. Ilyen volt 2019-ben az MTA megcsonkítását, a kutatóintézetek leválasztását lehetővé tevő törvény, 2018-ben pedig a Stop Soros törvénycsomag vagy a tüntetéshullám ellenére elfogadott túlóratörvény.

Minden évre jutott egy Alaptörvény-módosítás is, a legtöbb bírálatot ezek közül a 2020-as, a kilencedik kapta, amellyel rögzítették, hogy "az anya nő, az apa férfi".

A negyedik Orbán-kormány megalakulásától, 2018. májusától mostanáig összesen 547 törvényről döntöttek a képviselők, és ebből a parlamenti ciklusból még csaknem egy év hátravan. Ha marad ez a munkatempó, akkor a kétharmados kormánypárti többségű törvényhozás éppen csak tartani tudja az előző négyéves ciklus jogalkotási számait, hiszen 2014-2018 között 730 törvény született. Ez pedig a 2010-es kormányalakítás után turbófokozatra kapcsolt jogalkotás miatt a törvénygyár elnevezést kiérdemlő parlament tempójának lassulását jelzi, hiszen 2010-2014 között még 859 törvényt hoztak.

Az ilyesfajta futószalag-törvénymunka ugyanakkor még zavarta a 30 évvel ezelőtti Orbán Viktort. Az akkor ellenzéki képviselő Orbán 1991. december 11-i ülésén azt vetette az Antall-kormány szemére, hogy "az elmúlt másfél évben a Parlamentet paragrafusgyártó gépezetté, kormányzati pecsétnyomóvá silányították, amelynek feladata a kormányfő szemében nem a felelősségelv érvényesítése, hanem a kormánydöntések szentesítése". Sőt, Orbán akkor azt is felrótta, hogy

"Magyarság és nemzeti karakter kérdéseiben, mint tudjuk, a kormánypártok mindenki másnál illetékesebbnek érzik magukat."

De 20 évvel később, immár második ciklusát kezdő kormányfőként Orbán Viktor még magát is óva intette attól a gyakorlattól, hogy törvénygyárrá változtassa a parlamentet. A miniszterelnök 2011. február 14-én, a parlament tavaszi ülésszakának megnyitóján beszélt arról, hogy "ha szív nélkül gyártjuk a törvényeket (…) akkor mi sem juthatunk messzire. Nem működhetünk úgy, mint egy törvénygyár, amelyben törvényhozó robotok dolgoznak. Magyarország megújítását nem tudjuk elvégezni mi magunkban itt, a Parlament falai között."

Hiába ódzkodott Orbán törvénygyártól és a törvényhozó robotoktól, már akkor rácáfoltak a számok, amikor ezt kimondta, hiszen az Orbán-kormány a már addig eltelt szűk egy évben is páratlanul gazdag törvényalkotási munkát tudott felmutatni, ami nem csoda, hiszen a 2010-es választás után nagy lendülettel látott hozzá az állam és a közigazgatás alapvető átalakításához. Az viszont nem igaz, hogy ebben a munkában ne hagyott volna a kormány nagyobb szerepet saját képviselőinek, mint a gombnyomogatás. Ellenkezőleg: mivel a kabinet kezdetben nem szívesen “vett a nevére” lényegi változtatásokat,

az új törvények és módosítások jelentős részét kormánypárti képviselők egyéni indítvány formájában nyújtották be – gyakran olyanok, akiknek közük sem volt az adott témához.

Ebben az új kormányzati modellben, a frakciókormányzásban 2010-ben, a választások utáni első 7 hónapban 150 törvényt fogadott el az Országgyűlés. Megszűnt például az ingatlanok jelzálog-devizahitelezése, bevezették a banki különadót és a végkielégítések 98 százalékos adóját, legalizálták az otthoni pálinkafűzést és lehetővé tették a külhoni magyaroknak a kettős állampolgárságát.

A törvénygyár 2011-ben aztán minden korábbinál több jogszabályt – köztük a teljesen új Alaptörvényt – fogadott el: a rendszerváltás óta először egy év alatt 200-nál többet. Emiatt csúszhatott hiba a számozásba: a kétszázadik, mindig római számmal jelölt jogszabály a Magyar Közlönyben a CXCX. sorszámot kapta, azaz a százkilencventizedik lett. Ráadásul a mennyiséget nem mindig követte a minőség: a 2011-ben elfogadott 215 törvényből 63-at már abban az évben módosítani kellett. Nem csoda, ha 2011-ben az Országgyűlés a szavazások számában is rekordot döntött: egyetlen év alatt 3528-szor kellett gombot nyomni, szemben például a 2010-es 1928-cal. A 2012-es évben aztán a 2011-es 215-nél is több, 224 jogszabályt fogadtak el, majd 2013-ban ezt a rekordot is megdöntötték 254 törvénnyel.

Se frakciókormányzás, se kétharmad

A 2014-es választás után visszaesett az ismét kétharmados Fidesz-többséggel megalakult Országgyűlés teljesítménye: 2014-ben egész évben mindössze 113 törvény született. A következő évben ugyan ismét 200 fölötti, pontosan 230 törvényt fogadtak el, 2016-ban viszont már csak 192-t, és 2017-ben is csak alig valamivel többet, 208-at. A harmadik Orbán-kormány idején visszaszorult a frakciókormányzás is. A Policy Agenda elemzése szerint 2015-ben már csak a törvények 22 százalékát nyújtották be egyéni képviselői indítványként a kormánypártiak, míg az előző ciklusban ez az arány még átlagosan 38 százalék volt, ráadásul az első, 2010-es évben még 52 százalék.

A kétharmados többség hiánya is jelentősen korlátozni tudta a Fidesz-KDNP terveit. A veszprémi időközi választással ugyanis 2015-ben technikailag megszűnt a kétharmad, de a kormánypártok ezután még 64 esetben össze tudták szedni ezt a többséget. Ám ez csupán a 8 százaléka volt a 2010-2014 közötti időszakban elfogadott kétharmados törvényeknek, személyi döntéseknek. A 2017. őszi ülésszakban például a kétharmados szavazások 78 százaléka a Jobbik segítségével "ment át". Az összességében kevesebb kétharmados szavazás mellett általában is csökkent a harmadik Orbán-kormány jogalkotási lendülete. A 2014-2018-as ciklus 269 ülésnapján megtartott 3583 szavazással – ez alig több, mint 2011-ben egy év alatt volt – összesen 730 törvényt fogadtak el.