[{"available":true,"c_guid":"4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt, hogy nem volt kifogása a melegellenes törvénnyel kapcsolatban.","shortLead":"Ha a felnőttekkel szemben nincs tilalom, akkor nem is lehet diszkriminatív a törvény – ezzel magyarázta az elnök azt...","id":"20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa1825b-3dd1-4dcb-8309-ccb71a07fc03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d86aefd3-7dd3-4a1d-95e8-8bfd9d591b56","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Ader_Janos_alairta_a_melegellenes_torvenyt","timestamp":"2021. június. 23. 18:46","title":"Áder János aláírta a melegellenes törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet ideje alatt nem lehetett felmondani, viszont aki belépett egy pártba, az nem maradhatott a testület tagja.","shortLead":"A veszélyhelyzet ideje alatt nem lehetett felmondani, viszont aki belépett egy pártba, az nem maradhatott a testület...","id":"20210622_part_rendor_belepes_orfk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=091f98df-45a5-43f6-937f-5dcd9e08727c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7ea5011-a795-43e1-b526-8478836c5a14","keywords":null,"link":"/itthon/20210622_part_rendor_belepes_orfk","timestamp":"2021. június. 22. 17:30","title":"ORFK: 23 rendőr szerelt le idén úgy, hogy belépett egy pártba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tovább van világos, nehezebben alszunk el, korán kelünk, és máris összehoztunk egy kiadós alváshiányt, amit viszont többek között a szívünk sem visel jól.","shortLead":"Tovább van világos, nehezebben alszunk el, korán kelünk, és máris összehoztunk egy kiadós alváshiányt, amit viszont...","id":"20210623_Becsapja_a_nyar_a_belso_orankat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=832d8eb0-b86a-4809-8033-95c2a2435d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14298d9-8a17-4ce9-af11-ec7ec94e07c8","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Becsapja_a_nyar_a_belso_orankat","timestamp":"2021. június. 23. 11:52","title":"Becsapja a nyár a belső óránkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91","c_author":"V.É.","category":"elet","description":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","shortLead":"A miniszterelnök egyetlen Facebook-posztban lerántotta a leplet magáról: nem a foci a legfontosabb itt, hanem a hatalom.","id":"20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa1337f-0299-4d15-ac26-53e2fc484e91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dd1efc-2cc2-470f-b33b-3f08ea9a06c8","keywords":null,"link":"/elet/20210624_Barmilyen_bravurosan_jatszott_a_magyar_valogatott_Orban_Viktor_nem_tud_leallni_a_kivilagitassal","timestamp":"2021. június. 24. 07:52","title":"Játszhat bármilyen bravúrosan a magyar csapat, Orbán Viktor nem tud leállni a kivilágítással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5847b7-da91-48f3-8976-0bfe1bbc636e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például ételekkel és történetekkel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és...","id":"20210623_Foci_helyett_Pizza_Szusi_Hamburger","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf5847b7-da91-48f3-8976-0bfe1bbc636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2dfa4-a1a1-40bc-b110-d537953ff293","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Foci_helyett_Pizza_Szusi_Hamburger","timestamp":"2021. június. 23. 09:30","title":"Foci helyett: Pizza! Szusi! Hamburger!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b65b1fb0-b0c4-40e7-a720-db21f24483cf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sokat ígérő előzetes jelent meg az utóbbi évek egyik legtehetségesebbnek tartott alkotója által újraírt Kampókézhez.","shortLead":"Sokat ígérő előzetes jelent meg az utóbbi évek egyik legtehetségesebbnek tartott alkotója által újraírt Kampókézhez.","id":"20210624_Itt_a_klasszikus_horror_uj_verzioja_ettol_a_filmtol_fogunk_rettegni_iden_nyaron_kampokez_elozetes_candyman_trailer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b65b1fb0-b0c4-40e7-a720-db21f24483cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d1d4296-adc2-4564-8671-8f2e554a978e","keywords":null,"link":"/kultura/20210624_Itt_a_klasszikus_horror_uj_verzioja_ettol_a_filmtol_fogunk_rettegni_iden_nyaron_kampokez_elozetes_candyman_trailer","timestamp":"2021. június. 24. 15:50","title":"Itt a klasszikus horror új verziója: ettől a filmtől fogunk rettegni idén nyáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bevételek is nőttek 2020-hoz képest, de a kiadások még jobban, így az államháztartás önkormányzatok nélküli része május végére már 1,3 ezer milliárd forintos mínuszban volt.","shortLead":"A bevételek is nőttek 2020-hoz képest, de a kiadások még jobban, így az államháztartás önkormányzatok nélküli része...","id":"20210623_A_kormany_ot_honap_alatt_634_milliard_forinttal_tobbet_koltott_mint_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ac4175f-4867-4e3d-ba73-34bcb447fa6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25952eb4-6000-41c6-9fe1-bbe6d53900f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210623_A_kormany_ot_honap_alatt_634_milliard_forinttal_tobbet_koltott_mint_tavaly","timestamp":"2021. június. 23. 15:53","title":"A kormány öt hónap alatt 634 milliárd forinttal többet költött, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Különvéleményt egyetlen alkotmánybíró sem nyújtott be.","shortLead":"Különvéleményt egyetlen alkotmánybíró sem nyújtott be.","id":"20210623_ab_dontes_kiegyensulyozott_tajekoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13ab0f3f-2e50-407f-a20c-1d332c231da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b2a8dde-34fd-4cce-9d9c-94c2bb889e5f","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_ab_dontes_kiegyensulyozott_tajekoztatas","timestamp":"2021. június. 23. 20:33","title":"Az Ab szerint is elég a kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz, ha az ellentétes vélemények egyikét a műsorvezető ismerteti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]