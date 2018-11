Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","shortLead":"A kiszivárgott hírek alapján egyelőre semmi nem lesz a teljes szakításból.","id":"20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cfcde031-8a5b-4cb0-92fc-2840ff316a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c640240-d672-4047-99e1-7895b965e4db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181114_Az_EU_magahoz_lancolta_a_briteket_megvan_milyen_lesz_a_Brexit","timestamp":"2018. november. 14. 06:55","title":"Az EU magához láncolta a briteket: megvan, milyen lesz a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d724fdaf-e687-4316-87e9-f2361dbf70f3","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Szellemidézésre gyűltek össze a régi SZDSZ-esek: kedden lett volna ugyanis 30 éves a párt. Volt elnökökkel soroltattuk a párt legnagyobb hibáit, és arra is válaszoltak, a liberalizmus nem kell itthon vagy az SZDSZ-re nem volt szükség. ","shortLead":"Szellemidézésre gyűltek össze a régi SZDSZ-esek: kedden lett volna ugyanis 30 éves a párt. Volt elnökökkel soroltattuk...","id":"20181114_szdsz_30_szellemidezes_kuncze_horn_konrad_koszeg_peto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d724fdaf-e687-4316-87e9-f2361dbf70f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b2ad48-9d4a-461e-87e6-88b3ee487d9b","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_szdsz_30_szellemidezes_kuncze_horn_konrad_koszeg_peto","timestamp":"2018. november. 14. 11:37","title":"Horn Gábor lebuktatta a Fideszt: a liberálisok jó része a kormánypártnál van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mi vár a szigetországban dolgozó, illetve mostanában oda készülő magyar munkavállalókra a Brexit ügyében kedden bejelentett fejlemények után? Mi a menetrend, mit kell mérlegelni? Ezekre a kérdésekre kértünk válaszokat a munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó szakjogásztól. ","shortLead":"Mi vár a szigetországban dolgozó, illetve mostanában oda készülő magyar munkavállalókra a Brexit ügyében kedden...","id":"20181114_Menni_vagy_nem_menni_Mikortol_es_mire_kell_szamitaniuk_a_NagyBritanniaba_keszulo_magyaroknak_a_keddi_Brexitmegallapodas_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d438216-5347-44a9-b12b-ef065cdb3321","keywords":null,"link":"/kkv/20181114_Menni_vagy_nem_menni_Mikortol_es_mire_kell_szamitaniuk_a_NagyBritanniaba_keszulo_magyaroknak_a_keddi_Brexitmegallapodas_utan","timestamp":"2018. november. 14. 12:09","title":"Menni vagy nem menni? Mikortól és mire kell számítaniuk a Nagy-Britanniába készülő magyaroknak a keddi Brexit-megállapodás után?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elmondása szerint a macedón külügybe bekéretett magyar nagykövet sem mondott semmit Szkopjéban. ","shortLead":"Elmondása szerint a macedón külügybe bekéretett magyar nagykövet sem mondott semmit Szkopjéban. ","id":"20181114_Szijjarto_tovabb_titkolozik_a_volt_macedon_miniszterelnok_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8d3b38-6558-419a-9b94-550cc990f4ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181114_Szijjarto_tovabb_titkolozik_a_volt_macedon_miniszterelnok_ugyeben","timestamp":"2018. november. 14. 11:14","title":"Szijjártó tovább titkolózik a volt macedón miniszterelnök ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd45ee9-ac0e-436b-badb-cad8dc99192b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A két vecsési sportoló egyesületi és saját pénzből tud csak kiutazni Újdelhibe.","shortLead":"A két vecsési sportoló egyesületi és saját pénzből tud csak kiutazni Újdelhibe.","id":"20181115_Csak_ket_versenyzo_utazhatott_ki_a_vbre_a_bokszszovetseg_penzugyi_gondjai_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bd45ee9-ac0e-436b-badb-cad8dc99192b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a425b2e2-7a9c-4647-ade4-0c0626d5ab11","keywords":null,"link":"/sport/20181115_Csak_ket_versenyzo_utazhatott_ki_a_vbre_a_bokszszovetseg_penzugyi_gondjai_miatt","timestamp":"2018. november. 15. 11:20","title":"Csak két versenyző utazhatott ki a vb-re a bokszszövetség pénzügyi gondjai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírcsatorna Trump mellett többek ellen is keresetet indított, miután kitiltották állandó fehér házi tudósítójukat. ","shortLead":"A hírcsatorna Trump mellett többek ellen is keresetet indított, miután kitiltották állandó fehér házi tudósítójukat. ","id":"20181113_A_CNN_beperli_Trumpot_a_kitiltott_ujsagiroja_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f8adedf-ff41-49f2-89d0-58e401f9d81d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d05022b5-24f1-491b-9f0f-0ed4e9fa8616","keywords":null,"link":"/vilag/20181113_A_CNN_beperli_Trumpot_a_kitiltott_ujsagiroja_miatt","timestamp":"2018. november. 13. 17:01","title":"A CNN beperli Trumpot a kitiltott újságírója miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"031b3127-8039-4c47-adba-5dc485ea2831","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új, állandó közlekedésbiztonsági kamerákat a gyorshajtások miatt szerelik fel a két, durva balesetekről hírhedt útra – döntött a Fővárosi Közgyűlés szerdán. A képviselők egyhangúlag támogatták a kamerák elhelyezését.","shortLead":"Az új, állandó közlekedésbiztonsági kamerákat a gyorshajtások miatt szerelik fel a két, durva balesetekről hírhedt útra...","id":"20181114_veda_kamerak_vaci_ut_szentendrei_ut_szaguldozas_balesetek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=031b3127-8039-4c47-adba-5dc485ea2831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6d7ce0-2bcf-4739-8044-db4ec9778413","keywords":null,"link":"/cegauto/20181114_veda_kamerak_vaci_ut_szentendrei_ut_szaguldozas_balesetek","timestamp":"2018. november. 14. 11:23","title":"Döntött a közgyűlés: jönnek a kamerák a Váci és a Szentendrei útra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6143fe04-0206-4a3b-a072-a3b97d0e8251","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A majdnem 19 karátos kőért több mint 50 millió dollárt fizetett egy amerikai ékszerész. ","shortLead":"A majdnem 19 karátos kőért több mint 50 millió dollárt fizetett egy amerikai ékszerész. ","id":"20181114_14_milliard_forintert_ment_el_a_gyemantok_Leonardo_da_Vincije__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6143fe04-0206-4a3b-a072-a3b97d0e8251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8e07298-b527-46bc-9df1-633644529034","keywords":null,"link":"/elet/20181114_14_milliard_forintert_ment_el_a_gyemantok_Leonardo_da_Vincije__video","timestamp":"2018. november. 14. 08:56","title":"14 milliárd forintért ment el \"a gyémántok Leonardo da Vincije\" – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]