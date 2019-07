Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fad7dc05-a7d7-4cc6-92b3-359f5cb00929","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Máig mindenki ismeri a holdra szállásról készült felvételeket, az Apollo-11 missziója és hősei is rengeteg filmkészítőt ihlettek meg. Ebből választottuk ki a legemlékezetesebbeket.","shortLead":"Máig mindenki ismeri a holdra szállásról készült felvételeket, az Apollo-11 missziója és hősei is rengeteg filmkészítőt...","id":"20190720_apollo_11_holdraszallas_filmek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fad7dc05-a7d7-4cc6-92b3-359f5cb00929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f337c854-c790-4478-af89-64640b35e437","keywords":null,"link":"/kultura/20190720_apollo_11_holdraszallas_filmek","timestamp":"2019. július. 20. 20:00","title":"Kis lépés az embernek, nagy ugrás Hollywoodnak: az Apollo-11 missziója öt filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6055867c-488c-49b4-b92e-f5f60cce73b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","shortLead":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","id":"20190721_Az_egyiptomi_elnok_harom_honappal_meghosszabbitotta_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6055867c-488c-49b4-b92e-f5f60cce73b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d31b71-c2ab-4b94-bfc2-8e674dc64b60","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Az_egyiptomi_elnok_harom_honappal_meghosszabbitotta_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. július. 21. 22:01","title":"Az egyiptomi elnök három hónappal meghosszabbította a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20190722_Cseh_Katalin_megtort_elismerte_volt_mar_a_Velenceitonal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27386cf7-fa05-4cd2-9b3a-d616130a536e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f4518b-0a78-4736-a9fe-74ada99306d9","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Cseh_Katalin_megtort_elismerte_volt_mar_a_Velenceitonal","timestamp":"2019. július. 22. 12:11","title":"Cseh Katalin megtört: elismerte, volt már a Velencei-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0273f7-0053-4f0c-9239-85b28b219262","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A horogra akadt halra csapott le egy nagy fehér cápa.","shortLead":"A horogra akadt halra csapott le egy nagy fehér cápa.","id":"20190722_Video_Epp_huztak_ki_a_kifogott_halat_amikor_megjelent_a_capa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d0273f7-0053-4f0c-9239-85b28b219262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557f4a8f-a8bf-495e-9639-0e2f0d6b237a","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Video_Epp_huztak_ki_a_kifogott_halat_amikor_megjelent_a_capa","timestamp":"2019. július. 22. 09:50","title":"Videó: Épp húzták ki a kifogott halat, amikor megjelent a cápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","shortLead":"Idén nem lehet kormányellenességgel vádolni a gombaszögi nyári tábort. ","id":"20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36412974-e09c-434f-96e7-4de254c27f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43487547-b363-4f04-9210-d8e6ac153b71","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_gombaszogi_tabor_fidesz_patria_oncenzura","timestamp":"2019. július. 22. 12:43","title":"Újabb tábort ural el a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Melegszik az idő, sok lesz a napsütés és csak helyenként lehetnek csak záporok. ","shortLead":"Melegszik az idő, sok lesz a napsütés és csak helyenként lehetnek csak záporok. ","id":"20190721_Jovo_heten_menjen_nyaralni_ha_szereti_a_kanikulat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f75ce8d-71a9-4765-a359-1b2ac92f8229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4209bb2-15f0-4240-a516-ce9298c8ad93","keywords":null,"link":"/itthon/20190721_Jovo_heten_menjen_nyaralni_ha_szereti_a_kanikulat","timestamp":"2019. július. 21. 15:23","title":"Élvezni fogja a jövő hetet, ha szereti a kánikulát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91783fa3-84b4-41c3-850f-5f0679a5c993","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A disc jockey már nem az a magányos ember, aki tűkön ülve várja, hogy mások lemezeit pörgetve bemelegítse a show-t. Közülük a legjobbak a legnagyobb fesztiválok szupersztárjai.","shortLead":"A disc jockey már nem az a magányos ember, aki tűkön ülve várja, hogy mások lemezeit pörgetve bemelegítse a show-t...","id":"201929__hullamzas__pozok_es_utemek__energiaatvitel__keverve_kavarva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=91783fa3-84b4-41c3-850f-5f0679a5c993&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceebe9be-9c59-4f16-8552-a124023bf74b","keywords":null,"link":"/elet/201929__hullamzas__pozok_es_utemek__energiaatvitel__keverve_kavarva","timestamp":"2019. július. 21. 19:00","title":"Retteghetnek a \"hagyományos\" sztárok, lemossák őket a DJ-k","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","shortLead":"Már húsz sérültje van az egymás után fellángoló tüzeknek.

","id":"20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eef2bf77-612b-40c9-b627-986607f42ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4478c7c9-a294-4fb6-9068-9a478f1107a9","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Ezer_tuzolto_kuzd_az_erdotuzek_ellen_Portugaliaban","timestamp":"2019. július. 21. 12:57","title":"Ezer tűzoltó küzd az erdőtüzek ellen Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]