[{"available":true,"c_guid":"b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára.","shortLead":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek...","id":"20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64c362b-facc-440a-8583-846d9eedb2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:38","title":"Nem bírnak a vaddisznókkal a Balatonnál, ezért kilőnének párat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijött a londoni székhelyű Times Higher Education friss rangsora. Hét magyar egyetem is megtalálható rajta.","shortLead":"Kijött a londoni székhelyű Times Higher Education friss rangsora. Hét magyar egyetem is megtalálható rajta.","id":"20180926_A_vilag_500_legjobb_egyeteme_kozott_a_Semmelweis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39a8e71c-aa9e-498a-b230-4f7eb761f515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d10cc97-8a41-4519-a658-222949589e94","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_A_vilag_500_legjobb_egyeteme_kozott_a_Semmelweis","timestamp":"2018. szeptember. 26. 16:15","title":"A világ 500 legjobb egyeteme között a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A hivatalos adatok szerint alig 700 nézője volt a bajnokcsapat és a Mezőkövesd összecsapásának a négyezres felcsúti arénában.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint alig 700 nézője volt a bajnokcsapat és a Mezőkövesd összecsapásának a négyezres felcsúti...","id":"20180927_marko_nikolic_juhasz_roland_keves_drukker_vidi_mezokovesd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72863b3c-f38c-48f3-99a0-ee95a163b345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3105e113-4987-45f8-801b-66be17077873","keywords":null,"link":"/sport/20180927_marko_nikolic_juhasz_roland_keves_drukker_vidi_mezokovesd","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:35","title":"Nem érti a Vidi edzője, miért nincsenek drukkerek a meccseiken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a782e281-6410-4b0e-84d6-1f2bf10b2d1e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Élet-halál harc közepébe csöppent az új-zélandi vizeken egy baráti társaság.","shortLead":"Élet-halál harc közepébe csöppent az új-zélandi vizeken egy baráti társaság.","id":"20180927_polippal_torolte_kepen_egy_foka_a_kajakozot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a782e281-6410-4b0e-84d6-1f2bf10b2d1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93309d9d-65c7-47d1-879d-fafb80ba0853","keywords":null,"link":"/elet/20180927_polippal_torolte_kepen_egy_foka_a_kajakozot","timestamp":"2018. szeptember. 27. 06:58","title":"Polippal törölte képen egy fóka a kajakozót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A miniszterelnökséget vezető miniszter egy mondatban elrontotta a kormánysajtó elmúlt heteinek kedvenc témáját.","shortLead":"A miniszterelnökséget vezető miniszter egy mondatban elrontotta a kormánysajtó elmúlt heteinek kedvenc témáját.","id":"20180927_Bombahir_Gulyastol_a_Migration_Aid_partta_alakulasa_nem_is_trukkozes_az_adofizetes_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7d84d81-dd73-4f2e-906b-7fb039562510","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Bombahir_Gulyastol_a_Migration_Aid_partta_alakulasa_nem_is_trukkozes_az_adofizetes_ellen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:49","title":"Bombahír Gulyástól: a Migration Aid párttá alakulása nem is trükközés az adófizetés ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d44536e-6c85-41e9-ba1f-fec66ad31a6f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szerencsére mindez még a felszállás előtt történt.","shortLead":"Szerencsére mindez még a felszállás előtt történt.","id":"20180926_Leszallitottak_egy_repulorol_egy_utast_aki_a_pilotafulkeben_akarta_feltolteni_a_telefonjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d44536e-6c85-41e9-ba1f-fec66ad31a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1e572f2-a388-4556-8787-df501253fc13","keywords":null,"link":"/kkv/20180926_Leszallitottak_egy_repulorol_egy_utast_aki_a_pilotafulkeben_akarta_feltolteni_a_telefonjat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:24","title":"Leszállítottak egy repülőről egy utast, aki a pilótafülkében akarta feltölteni a telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991c245c-6ded-4105-af0f-edfa8ea5286e","c_author":"Tóth Richárd","category":"hetilap","description":"Míg korábban várakozásokkal tekintett az ellenzék az időközi polgármester-választásokra, most inkább menekülne. A hétvégén a XV. kerületben kellene megvédenie a mundér becsületét.","shortLead":"Míg korábban várakozásokkal tekintett az ellenzék az időközi polgármester-választásokra, most inkább menekülne...","id":"201839__idokozi_valasztas__xv_kerulet__ellenzeki_fiaskok__futnak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=991c245c-6ded-4105-af0f-edfa8ea5286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c9e255-cc8f-4139-9507-90b306f0c319","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.39/201839__idokozi_valasztas__xv_kerulet__ellenzeki_fiaskok__futnak_meg","timestamp":"2018. szeptember. 26. 00:00","title":"Futnak még","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Meg kell ismételni a rendkívüli közgyűlést.","shortLead":"Meg kell ismételni a rendkívüli közgyűlést.","id":"20180926_kemeny_denes_vizilabda_szovetseg_kozgyules_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=495f09f5-bdcf-4a40-92eb-d1805d3a6659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d3ae12-5fe3-44b3-8269-dcaa8e7d9f48","keywords":null,"link":"/sport/20180926_kemeny_denes_vizilabda_szovetseg_kozgyules_elnokvalasztas","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:49","title":"Elsőre nem sikerült megválasztani Kemény Dénes utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]