[{"available":true,"c_guid":"9ff9ee2a-d454-4798-ab7c-18abb5bd3d2a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Vissza is rúgta a sínekre az áldozatot, amikor megpróbált visszamászni a peronra. A bíróságon elmezavarra hivatkozott, de a testület úgy döntött, pszichiátriai problémái ellenére felelősségre vonható.","shortLead":"Vissza is rúgta a sínekre az áldozatot, amikor megpróbált visszamászni a peronra. A bíróságon elmezavarra hivatkozott...","id":"20181026_Eletfogytiglant_kapott_egy_no_aki_metro_ele_lokott_ket_embert_Bukarestben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ff9ee2a-d454-4798-ab7c-18abb5bd3d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a82b617-ef78-487a-9fc9-1d44c4a5a973","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Eletfogytiglant_kapott_egy_no_aki_metro_ele_lokott_ket_embert_Bukarestben","timestamp":"2018. október. 26. 17:57","title":"Életfogytiglant kapott a nő, aki metró elé lökött egy embert Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként kerülhetett a falba, de annyi bizonyos, hogy az elmúlt 118 évben két fogorvos is lakott az épületben.","shortLead":"Építési munkálatok során bukkantak rá a fogakra. Egyelőre rejtély, hogy a körülbelül ezer darab emberi fog miként...","id":"20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2702f86-cbe7-41bd-b4c8-b7cd2f0755e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80ae562-d906-4fd6-9422-b7aee1259df9","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Tobb_szaz_emberi_fogat_talaltak_egy_georgiai_epuletbe_falazva","timestamp":"2018. október. 26. 10:07","title":"Több száz emberi fogat találtak egy georgiai épületbe falazva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha egymilliárd forintnál is többet fizetni az ügyvédeknek. A kiszabott büntetés ugyanis akár tíz-százmilliárdos is lehet. Az étkezési utalványokkal kapcsolatos pereknél azonban hiábavaló az igyekezet.","shortLead":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha...","id":"20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaee1940-f42f-4e20-8029-9699dac5d8fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","timestamp":"2018. október. 26. 13:00","title":"Tízmilliárdos kártérítéseket fizet az állam a Fidesz-kormány döntései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0d62fb-7aab-4015-89bb-f5ec5565e808","c_author":"Nagy Gábor","category":"sport","description":"A világ legnézettebb bajnoki meccse a Real Madrid és a Barcelona összecsapása. A presztízsmérkőzés hátterében történelmi és politikai ellentét is meghúzódik.","shortLead":"A világ legnézettebb bajnoki meccse a Real Madrid és a Barcelona összecsapása. A presztízsmérkőzés hátterében...","id":"201843__el_clasico__presztizs_es_politika__nezoozon__tobb_mint_egy_rangado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c0d62fb-7aab-4015-89bb-f5ec5565e808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9ed08a-fef5-4062-942c-2c678f96e1fa","keywords":null,"link":"/sport/201843__el_clasico__presztizs_es_politika__nezoozon__tobb_mint_egy_rangado","timestamp":"2018. október. 27. 20:00","title":"Messi és Ronaldo hiányozni fog, de az El Clásico így is több mint egy rangadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cb57e09-c967-4d0c-b54f-af93fffd5fa4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A herceg egyébként helikopterpilóta, de most nem ő vezetett.","shortLead":"A herceg egyébként helikopterpilóta, de most nem ő vezetett.","id":"20181027_Harry_herceg_nem_tudott_elsore_leszallni_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cb57e09-c967-4d0c-b54f-af93fffd5fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeec8a45-d2f0-4524-9bf3-1997485d1f8e","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_Harry_herceg_nem_tudott_elsore_leszallni_Ausztraliaban","timestamp":"2018. október. 27. 09:03","title":"Harry herceg nem tudott elsőre leszállni Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08b8ddb3-d6d2-448b-a164-7a0baf4b9dd6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az iskolásokat buszukkal együtt sodorta el az ár.","shortLead":"Az iskolásokat buszukkal együtt sodorta el az ár.","id":"20181026_Tizenharom_gyerek_halt_meg_a_jordaniai_buszbalesetben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08b8ddb3-d6d2-448b-a164-7a0baf4b9dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fcffc10-8122-4310-94f6-5a0cb14b2aca","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Tizenharom_gyerek_halt_meg_a_jordaniai_buszbalesetben","timestamp":"2018. október. 26. 14:05","title":"Tizenhárom gyerek halt meg a jordániai buszbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d61d702-2e7d-41fe-9d48-c77d81441ebb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kormány egy hónapon belül befagyasztotta az Amnesty és a Greenpeace számláit is, mert szerintük a civil szervezetek megsértették az erre vonatkozó jogszabályokat.","shortLead":"A kormány egy hónapon belül befagyasztotta az Amnesty és a Greenpeace számláit is, mert szerintük a civil szervezetek...","id":"20181026_Ismeros_Indiaban_kulfoldi_tamogatasaik_miatt_vegzaljak_az_Amnesty_Internationalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d61d702-2e7d-41fe-9d48-c77d81441ebb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a06c8e2d-6819-49d2-93e8-03f9f7cce916","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Ismeros_Indiaban_kulfoldi_tamogatasaik_miatt_vegzaljak_az_Amnesty_Internationalt","timestamp":"2018. október. 26. 15:49","title":"Ismerős? Indiában külföldi támogatásaik miatt vegzálják az Amnesty Internationalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d9afce9-1a83-44b7-9f49-9e76d95679c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hamarabb zárhatnak a boltok 24-én.","shortLead":"Hamarabb zárhatnak a boltok 24-én.","id":"20181026_Iden_ket_oraval_kevesebb_ido_jutna_a_karacsonyi_bevasarlasra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8d9afce9-1a83-44b7-9f49-9e76d95679c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b932a1b8-a7a8-4eed-822d-0f3b0cb124b8","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Iden_ket_oraval_kevesebb_ido_jutna_a_karacsonyi_bevasarlasra","timestamp":"2018. október. 26. 11:05","title":"Idén két órával kevesebb idő jutna a karácsonyi bevásárlásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]