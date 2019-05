Technológiai hidegháborúként is emlegetik már a Huawei ellen hozott amerikai szankciókat; Kalocsán épül a szállás, ahova a paksi atomerőmű új blokkjain dolgozó külföldi munkásokat küldik; beadták a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.

Mélyütést kapott múlt vasárnap a Huawei, mert bár az amerikai kormány 90 nap haladékot adott a kínai gyártónak arra, hogy már meglévő termékeihez bizonyos engedélyeket beszerezzen, de az amerikai cégek számára így is tilos marad bármilyen formában hozzájárulni a nemzetbiztonsági kockázatnak nyilvánított Huawei új termékeihez. Így aztán a Google is szűkíti a Huawei telefonok hozzáférését a világon piacvezető Android operációs rendszerhez.

Amerikai elemzők már a technológiai hidegháború kezdeteként említik, ami történik. Ami a világ többi részét illeti: EU-s szintű tilalomról még nem volt szó, Nyugat-Európa nagy országainak kormányai is inkább engedékenyek. A Huawei fontos beruházó Magyarországon is, a kormányunk minden létező fórumon a támogatásáról biztosította a céget.

© AFP / Jaap Arriens

Mi lesz ebből? Maradhat a Huawei, cserébe Trump Tower nyílik Pekingben. A kínai kormány kiad egy nyilatkozatot, hogy Trump minden idők legjobb elnöke, és a Huawei minden kedvezményt megkap. Mészáros Lőrinc alapít egy céget, és átveszi a Huawei helyét. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Az egész EU-ban itt volt a legalacsonyabb a lakossági gáz ára 2018 második felében, ha viszont a forint vásárlóerejét is számításba vesszük, akkor azt kapjuk, hogy hat országban is olcsóbb volt a gáz. Az állami földgázkereskedő még így is nyereséggel zárt, 3,5 milliárd forint lett a tavalyi profitja.

Az áram is a legolcsóbbak között van, legalábbis ha euróban számolunk, akkor a harmadik legalacsonyabb az itteni ár. Ha már a vásárlóerőt is figyelembe vesszük, akkor tíz országot is találunk, ahol olcsóbban juthat a lakosság áramhoz.

Hogyan tovább? Szóljon a kormány, hogy a számok hamisak, nem lehet, hogy van pár hely, ahol még ennél is olcsóbb az energia. Csak várjunk és nézzük meg, mi lesz, amint pénzt kéne szerezni a rendszerkarbantartásra. Kínáljunk olcsó gázt minden környező országnak, ha csatlakoznak Magyarországhoz. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Benyújtotta a kormány a nagyszülői gyedről szóló törvényjavaslatot. A nagyszülők akkor kaphatnak gyedet, ha az unokájuk születését megelőző két év alatt legalább 365 napon át biztosítottak voltak, és a gyerek mindkét szülője kereső tevékenységet végez. Nem jár a nagyszülői gyed azoknak, akik nyugdíjat kapnak, sem azoknak, akik keresőtevékenységet folytatnak, kivéve, ha otthon dolgoznak. Akkor sem jár az ellátás, ha az unokát napközbeni ellátást biztosító intézményben helyezik el.

A kormány nagy ígéretei közül a csok-szabályoknál is találtak egy buktatót. A csok-rendelet szerint ugyanis a vételár és az ingatlannal a bank által meghatározott forgalmi értéke között nem lehet 20 százalékosnál nagyobb különbség. Ez pedig azt jelenti, hogy ha valaki túlárazott lakást vásárol, akkor akár a támogatást és a hitelt is bukhatja.

Mi lenne az igazi meglepetés az új szabályokban? Ha mindenki jól járna vele. Ha kiderülne, hogy gazdaságilag fenntartható és működőképes is az ötlet. Ha az intézkedéseket dicsőítő plakátokra kiírnák a részletes szabályokat is. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A hét képe: kigyulladt a békéscsabai István malom.

© MTI / Lehoczky Péter

Egy holland hagymatermelő 24 tonna áruját semmisítette meg a magyar hatóság. A Daily Onion BV vezetője azt elismerte a hvg.hu-nak, hogy elmulasztotta felcímkézni a hagymászsákokat, de azon már kiborult, hogy meg sem magyarázhatta az adminisztratív hibát, a magyar hatóság emberei lepakolták a kamionból az ötmillió forint értékű árut, és egyenesen a megsemmisítőbe vitték.

„Még a gyilkossággal vádoltaknak is van lehetőségük védekezni” – fakadt ki kérdésünkre Daróczi Csaba, annak a cégnek a vezetője, amely megrendelte a holland szállítmányt. Magyar hagymatermelők azonban hozzátették: a bírságoknak nem volt elég visszatartó erejük, ezért volt szükség arra, hogy 2016-ban megváltozzanak a törvények, és lehetővé tegyék a termékek megsemmisítését.

Mit kellene tenni ilyen helyzetben? A szabály az szabály, nincs kivételezés. Jogorvoslatra azért csak kellene lehetőséget biztosítani. Majd ha mindenkit felelősségre vonnak, aki lop és csal, beszélgessünk erről tovább. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Kalocsán épülhet a szállás, ahova a paksi atomerőmű-beruházás külföldi munkásait küldik. A térségfejlesztő cég most ismertette a konkrét terveket, majd a NIF Zrt. beszámolt az épülő hídról is, amely összeköti majd Paks városát az atomerőmű területével.

A mérnököket lakásokban helyezik el, a dolgozói tömeg számára pedig munkásszállásokat létesítenek, erre az egykori laktanya épületét nézték ki. A komplexum a tervek szerint zárt lesz, csak ellenőrzés után lehet oda belépni, ráadásul alkoholtilalom bevezetésén is gondolkoznak.

Mivel lehetne reklámozni az új szállást? Oroszok a laktanyákban - egyszer már hogy bejött! Legalább munkahelyeket teremtünk, ha már évtizedekre eladósodunk az oroszoknak. Atomenergia. Ugyan mi baj lehet? Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Ugyan szerencsére még csak fikció, hogy Magyarországot kivezetnék az Európai Unióból, megpróbáltuk számszerűsíteni, mit jelentene a gazdaságunk számára a Huxit. Százezreket érne személyes veszteség, ha a külföldi munkavállalás vagy a tanulás szabadsága szűkülne vagy odaveszne, és az osztrák határon már most is láthatjuk, mivel járhat, ha a közúti áruforgalmat vámkezelének vetnék alá.

Az EU-támogatások nélkül alig lehet elképzelni, hogyan működne az ország. A 2007–2015 közötti időszakban a KPMG összegzése szerint közel 14 ezer milliárd forint folyt be, ennek hiányában nem nőtt volna a gazdaság, zsugorodott volna a fogyasztás és a beruházás, sőt ennek köszönhetően javultak az egyensúlyi mutatók is. Ráadásul Magyarország telephelyként nem a belpiaca, hanem az uniós tagság miatt vonzó. Ha a magyar kormány óvatlanul megpendítené a Huxit lehetőségét, a relatíve olcsó munkaerőt kereső uniós befektetők meg sem állnának Szlovákiáig, Romániáig.

© MTI / KKM / Kovács Márton

Kilépünk valaha is? Igen. Nem. Szétesik az EU anélkül, hogy kilépnénk. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Az utolsó havi fizetéssel, végkielégítéssel is adós a januárban bezárt szarvasi kávéfőzőgyár tulajdonosa. Csaknem kétszázan várják a járandóságukat, csoportosan tervezik a jogorvoslati eljárást elindítani. A Szarvasi Vas és Fémipari Zrt. vesztét nem a kávéfőzők okozták, hanem azok a lámpák, amelyeket az IKEA rendelt meg a világítástechnikai eszközöket is gyártó cégtől, ám gyakran selejtek jöttek le a gyártósorokról.

A munkások nagy része azóta elhelyezkedett, többségük jelenleg is minimálbérért dolgozik, legfeljebb a szarvasi gyárban megszokott, teljesítmény után járó néhány ezer forintról kell lemondaniuk. A minimálbérből viszont nem telik a jogi képviseletre, így a csoportos jogorvoslattól és az önkormányzat segítségétől várják, hogy hozzájuthassanak az elmaradt munkabérükhöz.