Nem sokat aludtak a hét elején az EU-s országok vezetői, de csak sikerült kisakkozniuk, hogy kik legyenek az unió új vezetői. Múlt vasárnap kora este kezdődött az EU-csúcs, de pár óra után felfüggesztették, és inkább kétoldalú tárgyalásokon győzködték egymást a politikusok. A reggeli mellett újra nekiültek a castingnak, végül Donald Tusk húsz órányi tárgyalás után kegyelmezett meg a kollégáinak, és úgy döntött, inkább egy nappal később folytassák.

Kedd délután röppent fel először Ursula von der Leyen neve – a német védelmi miniszter jelölését állítólag Emmanuel Macron dobta be. Aznap estére pedig tényleg sikerült megállapodni: ha a parlament megszavazza, von der Leyen lesz az Európai Bizottság új elnöke. Az Európai Központi Bank élére Christine Lagarde kerül, az Európai Tanács elnöke pedig Charles Michel volt belga miniszterelnök lesz. Az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselőjének a spanyol külügyminisztert, Josep Borrellt jelölik, az Európai Parlament új elnöke pedig az olasz David-Maria Sassoli lesz.

© MTI / EPA-KEYSTONE / Laurent Gillieron

Sokak szerint az igazi győztes Angela Merkel, aki addig taktikázott, amíg saját elvbarátja és régi szövetségese vezetheti az Európai Bizottságot, méghozzá úgy, hogy ellenszavazat nélkül választották meg. Ebbe az olvasatba még az is belefér, hogy Merkel volt az egyetlen, aki tartózkodott. Ami pedig Orbán Viktor nagy ígéreteit illeti a brüsszeli harcról, úgy értékeltük az eredményt: a magyar miniszterelnök annyira megrémült Frans Timmermans megválasztásának ötletétől, hogy aktív segítséget nyújtott egy számára csak minimálisan jobb leosztás összehozásában.

Ön mikor hallotta először Ursula von der Leyen nevét? Még a mostani hét előtt. Hétfőn. Kedd délután Kedd este Még később. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Mi másra vágyhat az ember a gyereke megszületése előtti utolsó hetekben, mint hosszas ügyintézésre? Kollégánk épp ezzel töltötte az idejét – a kulcsnap július 1-je volt, amikortól igényelni lehetett a babaváró támogatást. Káosz nem volt, roham igen, és a bankoknál sem egyszerű a helyzet. Az ügyintézés még tart, egyelőre a tb-igazolásra kell várni, ez 8-10 nap lehet, addig nem lehet beadni a hiteligénylést, de a bankokban egy előzetes hitelvizsgálatot le lehet folytatni.

Nem mindenki járt ilyen jól. Egy olvasónk azt jelezte, nemrég ment férjhez, és a névváltoztatása miatt új adókártyát igényelt, de a NAV nem gyártatta azt le, csak egy igazolást adott, az OTP viszont ezt nem fogadta el. Megkérdeztük a bankot, onnan pedig azt válaszolták: azóta megkapták a NAV állásfoglalását, így már elfogadják a papír alapú igazolást is az adóazonosító jelről.

Az első három nap alatt összesen 5500-an nyomták meg a családvédelmi akciótervhez kapcsolódó sorszámhúzó gombot a kormányablakokban, és többen már meg is kapták a tízmilliós babaváró támogatást. Igaz, vannak olyan helyzetek is, amikor nem a babaváró hitel a legjobb megoldás - ezek közül is bemutattunk néhányat.

Mit érdemel, aki a gyereke születése előtti napokban még sorban áll ügyeket intézni? Ingyen hitelt, de meg is fogja kapni. Extra gyors ügyintézést. Békés, nyugodt, alvásban gazdag éjszakákat a gyereke megszületése után is. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A második Orbán-kormány hivatalba lépése után, még 2010 nyarán jelentette be a miniszterelnök: az állami szférában havi bruttó kétmillió forintban korlátozzák a fizetéseket. Mára ebből már semmi nem maradt.

A héten derült ki, hogy Karas Monika, az NMHH és a Médiatanács vezetőjének fizetése 4 millió forintra emelkedik, de több állami cég vezetőjéhez képest ez még mindig szerény összeg. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő, a Magyar Fejlesztési Bank, az MVM és a MÁV első embere is ötmillió forintot kap. Sok állami cégnél a vezetők helyettesei is bőven kétmillió forint felett keresnek, de az alacsonyabb szinteken sem ritka az Orbán által megszabott határ feletti fizetés. Igaz, korábban valós probléma volt, hogy nehezen lehetett jó vezetőket átcsábítani a versenyszférából – most már a fizetés nem akadály.

Mit kínáljunk a vezetőknek, hogy az állami cégeknél dolgozzanak? Részvényeket a Mészáros-cégbirodalomban. Jegyeket a felcsúti kisvasútra. Saját stadiont. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A hét képe: Ivanka Trump is beállt a világ vezetői közé a G20-csúcson.

© AFP / Brendan Smialowski

Már úgyis olyan régen épült új stadion, most a Vasas új pályáját adták át. A tervezettnél hónapokkal később fejezték be a munkát, a költségek pedig jelentősen meghaladták a kezdeti elképzeléseket, és végül 8,1 milliárdnál álltak meg.

El kell fogadni, hogy az építőipar jelentősen drágult az elmúlt években, sok a beruházás, nagy a kereslet, nincs megfelelő kapacitás – magyarázta a drágulást kérdésünkre a klub elnöke, Markovits László. A kérdés már csak az, hogy lehet-e nyereségesen üzemeltetni a stadiont, bejön-e elég pénz, ha a termeket konferenciák szervezésére adnák bérbe, illetve sportnapokat rendező nagy cégek és edzeni vágyó civilek fizetnének az edzőcsarnok és az edzőpályák használatáért.

Nyereséges lesz? Igen Nem Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Az első pillanattól nyereséget termel az egy éve működő használtruha-kereskedő cég, a Swappis Ruhaforgó, ez idő alatt több mint 5 tonna ruha ment már át az alapító kezei között. Magyarországon a legtöbb használtruhaüzlet külföldről behozott darabokat árul, a Swappis üzleti modellje viszont arról szól, hogy az emberek vigyék be a saját nem használt ruháikat, és lehessen olcsón vásárolni is.

Amíg itthon sokáig a szegényebbeké volt a turkáló, külföldön egy tudatos réteg vásárol használt holmikat – magyarázta Fritzson-Bajdor Tünde alapító. A téma kutatói azt is hangsúlyozzák, hogy egy olyan szegmensről van szó, amely minden társadalmi, fogyasztói réteget megcéloz, és különösen a Z generáció tagjai lelkes használtruha-vásárlók.

© Túry Gergely

Lehet ebben üzlet Magyarországon? Naná, alig várom, hogy használt 2rule-ruhákat vehessek. Majd ha már nem lesz divat tagadni a klímaváltozást. Államosítják is, akkora siker lesz. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

Július 1-e óta új cégtől veszi a vezetékes gázt 3,4 millió magyar, az NKM Energia Zrt-től. Egyesült ugyanis a nemzeti közműholding földgázszolgáltatója és áramszolgáltatója. A két cégnek összesítve 405 milliárd forint bevétele volt lakossági üzletágaikból, mindennel együtt 12,4 milliárd profittal zártak.

A nagyon alacsony magyar gázár ellenére az államnak (egész pontosan az állami földgázkereskedőnek, az MFGK Zrt.-nek) 2018-ban is nyeresége keletkezett földgáz lakossági értékesítésén, 3,5 milliárd forintnyi. Vagyis a lakosság ennyivel többet fizetett a gázért annál, mint amennyiért azt a földgázkereskedő beszerezte – a gáz lakossági árát pedig a kormány állapítja meg.

Mi vár a gázpiacra? Plakátokkal harcolnak majd a drágulás ellen. Kikapcsolják a gázt, hiszen így lesz a legalacsonyabb a rezsi. Legyünk boldogok, hogy fizethetünk. Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

A medgyesegyházi dinnyetermelők közül azok, akik gépesítenek, technológiában már ott tartanak, ahol a spanyolok, de sokan feladták az örökös harcra berendezkedett munkát. A kicsik családi erőből próbálkoznak, a nagyok pedig a munkaerőhiányt szenvedik. Szegeden utcai árusok már kínálnak medgyesegyházi dinnyét, 359 forintért. Ehhez képest az üzletekben a spanyol, olasz dinnyét 160-200 forintért teszik a polcra.

© hvg.hu

"Valaha itt szinte minden családnál volt dinnye, de már egyre kevesebben foglalkoznak ezzel" – mondta Magyarbánhegyes polgármestere. Azt már most is lehet tudni, hogy külföldön is lesz igény a magyar dinnyére. De az egyelőre nem látszik, mekkora befektetésre van szükség, és az mennyi idő alatt térül meg a békési gazdáknak.

Ön venne dinnyét drágábban csak azért, mert magyar? Igen Nem Tartózkodom, csak az eredményeket mutasd! Szavazok

